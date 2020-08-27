Даллас
Отложен
Стадион: Тойота
Колорадо Рэпидс
20
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
16
Ricardo
Pepi
29
Хара
Франко
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
21
Намли
Юнес
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
- Основной состав
-
20 Jimmy MaurerВратарь
- Защитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ricardo PepiНападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Kyle Zobeck
-
-
-
26 John Nelson
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Винс СэмюэлЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бассетт КоулПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Robin Fraser
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льюис Джонатан
|2
|0.5
|2.
|Камара Кей
|1
|0.25
|3.
|Акоста Келлин
|1
|0.25
|4.
|Бенезе Николя
|0
|0
|5.
|Бассетт Коул
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хара Франко
|1
|0
|2.
|Тьяго Сантос
|1
|0
|3.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|4.
|Jesus Ferreira
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прайс Джек
|1
|1
|2.
|Уилсон Дэнни
|0
|1
|3.
|Камара Кей
|1
|0
|4.
|Мур Дрю
|1
|0
|5.
|Бенезе Николя
|1
|0
|6.
|Рубио Диего
|1
|0
|7.
|Акоста Келлин
|1
|0
|8.
|Ирвин Клинт
|1
|0
|9.
|Абубакар Лалас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Колорадо Рэпидс
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Даллас Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Даллас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1