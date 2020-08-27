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Даллас
 
Отложен

Стадион:
Колорадо Рэпидс
20
Jimmy
Maurer
2
Кэннон
Реджи
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
9
Пико
Фабрис
5
Тьяго
Сантос
8
Акоста
Бриан
7
Jesus
Ferreira
12
Ryan
Hollingshead
16
Ricardo
Pepi
29
Хара
Франко
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
21
Намли
Юнес
99
Шиньяшики
Андре
26
Бассетт
Коул
11
Рубио
Диего
Даллас
3-5-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льюис Джонатан 2 0.5
2. Камара Кей 1 0.25
3. Акоста Келлин 1 0.25
4. Бенезе Николя 0 0
5. Бассетт Коул 0 0

Карточки

Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 1 0
2. Тьяго Сантос 1 0
3. Помикал Пакстон 1 0
4. Jesus Ferreira 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 1 1
2. Уилсон Дэнни 0 1
3. Камара Кей 1 0
4. Мур Дрю 1 0
5. Бенезе Николя 1 0
6. Рубио Диего 1 0
7. Акоста Келлин 1 0
8. Ирвин Клинт 1 0
9. Абубакар Лалас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Даллас 0 0 0 0 0 0
 Колорадо Рэпидс 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Даллас Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт
Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Даллас: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Колорадо Рэпидс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас МЛС Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Даллас 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Открытый Кубок Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:4 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Даллас МЛС Даллас 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Даллас 3:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Даллас МЛС Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toyota Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Колорадо Рэпидс
1.86
3.85
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Даллас - Колорадо Рэпидс онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.86 3.85 4.30
1.85 3.70 4.20
1.85 3.70 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.20
Букмекер Да Нет
4.00 1.20
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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