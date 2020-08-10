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  2. Матчи
  3. Норвегия
Мольде
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Бранн
0' 6'
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
5
Sheriff
Sinyan
11
Martin
Ellingsen
28
Хёуген
Кристоффер
22
Брюнхильдсен
Ола
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
14
Кнутсон
Эрлинг
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
23
Daniel
A.
Pedersen
29
Бармен
Кристоффер
8
Хауген
Фредрик
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
9
Странд
Петтер
Мольде
4-4-1-1
Бранн
4-2-1-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квоеме Охи 6 (3) 0.46
2. Джеймс Леке 6 (1) 0.46
3. Хуссейн Эцаз 6 0.46
4. Эйкрем Магнус 3 0.23
5. Хестад Эйрик 2 0.15
6. Кнутсон Эрлинг 2 0.15
7. Брюнхильдсен Ола 2 0.15
8. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.15
9. Эурснес Фредрик 2 0.15
10. Хёуген Кристоффер 1 0.08
11. Кристенсен Тобиас 1 0.08
12. Кителано Йон 1 0.08
13. Henry Wingo 1 0.08
14. Грегерсен Стиан 1 0.08
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.08
16. Martin Ellingsen 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.67
2. Daouda Bamba 3 0.25
3. Тейлор Роберт 2 0.17
4. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.08
5. Daniel A. Pedersen 1 0.08
6. Erland Hustad 1 0.08
7. Хауген Фредрик 0 0
8. Странд Петтер 0 0
9. Тенисте Тайо 0 0
10. Форрен Вегард 0 0
11. Кристиансен Рубен 0 0
12. Грогор Томас 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 2 1
2. Хуссейн Эцаз 3 0
3. Martin Bjoernbak 3 0
4. Кристенсен Тобиас 3 0
5. Fredrik Sjoelstad 1 1
6. Эйкрем Магнус 2 0
7. Эурснес Фредрик 2 0
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Martin Ellingsen 1 0
11. Sheriff Sinyan 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Henry Wingo 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Кумсан Джилберт 3 0
3. Акоста Бисмарк 3 0
4. Форрен Вегард 2 0
5. Аамада Али 2 0
6. Erland Hustad 2 0
7. Ole Kolskogen 2 0
8. Тенисте Тайо 1 0
9. Кристиансен Рубен 1 0
10. Бармен Кристоффер 1 0
11. Daniel A. Pedersen 1 0
12. Странд Петтер 1 0
13. Тейлор Роберт 1 0
14. Daouda Bamba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 17.65% (6) 14.71% (5) 14.71% (5) 23.53% (8) 8.82% (3) 20.59% (7)
 Бранн 35.71% (5) 0 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт
Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане

Последние игры между собой

Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде 3:2 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Бранн Типпелиген Мольде 5:1 Бранн Типпелиген
Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Русенборг 13 6 3 4 22 - 11 21
6. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
7. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
11. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
12. Сарпсборг-08 13 4 2 7 15 - 17 14
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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