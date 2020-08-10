20
Henry
Wingo
16
Хуссейн
Эцаз
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Henry WingoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ордагич АмерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квоеме Охи
|6 (3)
|0.46
|2.
|Джеймс Леке
|6 (1)
|0.46
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.46
|4.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.23
|5.
|Хестад Эйрик
|2
|0.15
|6.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.15
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.15
|8.
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0.15
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.15
|10.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.08
|11.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.08
|12.
|Кителано Йон
|1
|0.08
|13.
|Henry Wingo
|1
|0.08
|14.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.08
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.08
|16.
|Martin Ellingsen
|0
|0
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.67
|2.
|Daouda Bamba
|3
|0.25
|3.
|Тейлор Роберт
|2
|0.17
|4.
|Бармен Кристоффер
|1 (1)
|0.08
|5.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0.08
|6.
|Erland Hustad
|1
|0.08
|7.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|8.
|Странд Петтер
|0
|0
|9.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|10.
|Форрен Вегард
|0
|0
|11.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|12.
|Грогор Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|2
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|3.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|4.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|5.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|6.
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|7.
|Эурснес Фредрик
|2
|0
|8.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|9.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|10.
|Martin Ellingsen
|1
|0
|11.
|Sheriff Sinyan
|1
|0
|12.
|Кителано Йон
|1
|0
|13.
|Henry Wingo
|1
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|3.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|4.
|Форрен Вегард
|2
|0
|5.
|Аамада Али
|2
|0
|6.
|Erland Hustad
|2
|0
|7.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|8.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|9.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|10.
|Бармен Кристоффер
|1
|0
|11.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|12.
|Странд Петтер
|1
|0
|13.
|Тейлор Роберт
|1
|0
|14.
|Daouda Bamba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|Бранн
|35.71% (5)
|0
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|0
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар
Бранн Последние 20 матчей: + = -Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт
Последние игры между собой
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|11
|2
|0
|45 - 17
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|3.
|Одд
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Русенборг
|13
|6
|3
|4
|22 - 11
|21
|6.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|26 - 18
|21
|7.
|Стабек
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Саннефьёрд
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|10.
|Стрёмсгодсет
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|11.
|Хёугесунн
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|12.
|Сарпсборг-08
|13
|4
|2
|7
|15 - 17
|14
|13.
|Викинг
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Мьёндален
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|15.
|Старт
|14
|1
|6
|7
|15 - 27
|9
|16.
|Олесунн
|13
|1
|4
|8
|18 - 40
|7