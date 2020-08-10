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Мольде
1:2
Конец матча

Стадион:
Бранн
0'
0:1
12' Гол
Daniel A. Pedersen
1:1
17' Гол
Брюнхильдсен Ола
29' Желтая карточка
Форрен Вегард
34' Желтая карточка
Daouda Bamba
1:2
54' Гол
Твейта Йон-Хельге
77' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
90'+5
1
Линде
Андреас
20
Henry
Wingo
5
Sheriff
Sinyan
11
Martin
Ellingsen
28
Хёуген
Кристоффер
22
Брюнхильдсен
Ола
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
14
Кнутсон
Эрлинг
19
Хестад
Эйрик
99
Квоеме
Охи
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
23
Daniel
A.
Pedersen
29
Бармен
Кристоффер
8
Хауген
Фредрик
7
Кумсан
Джилберт
11
Daouda
Bamba
9
Странд
Петтер
Мольде
4-4-1-1
Бранн
4-2-1-3

Ход матча

12'
0:1
Daniel A. Pedersen
(Твейта Йон-Хельге)
17'
Брюнхильдсен Ола
(Хёуген Кристоффер)
1:1
29'
 
Форрен Вегард
34'
 
Daouda Bamba
54'
1:2
Твейта Йон-Хельге
(Хауген Фредрик)
58'
 
Тенисте Тайо
Твейта Йон-Хельге
58'
 
Грогор Томас
Кристиансен Рубен
61'
Эйкрем Магнус
Кнутсон Эрлинг
 
73'
Андерсен Эйрик Улланд
Брюнхильдсен Ола
 
74'
 
Тейлор Роберт
Кумсан Джилберт
74'
 
Erland Hustad
Хауген Фредрик
77'
Эйкрем Магнус
 
80'
 
Christian Rismark
Daouda Bamba

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 7
  • 17 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квоеме Охи 6 (3) 0.43
2. Джеймс Леке 6 (1) 0.43
3. Хуссейн Эцаз 6 0.43
4. Эйкрем Магнус 3 0.21
5. Брюнхильдсен Ола 3 0.21
6. Хестад Эйрик 2 0.14
7. Кнутсон Эрлинг 2 0.14
8. Андерсен Эйрик Улланд 2 0.14
9. Эурснес Фредрик 2 0.14
10. Хёуген Кристоффер 1 0.07
11. Кристенсен Тобиас 1 0.07
12. Кителано Йон 1 0.07
13. Henry Wingo 1 0.07
14. Грегерсен Стиан 1 0.07
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.07
16. Martin Ellingsen 0 0
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.62
2. Daouda Bamba 3 0.23
3. Тейлор Роберт 2 0.15
4. Daniel A. Pedersen 2 0.15
5. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.08
6. Твейта Йон-Хельге 1 0.08
7. Erland Hustad 1 0.08
8. Хауген Фредрик 0 0
9. Странд Петтер 0 0
10. Тенисте Тайо 0 0
11. Форрен Вегард 0 0
12. Кристиансен Рубен 0 0
13. Грогор Томас 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 2 1
2. Эйкрем Магнус 3 0
3. Хуссейн Эцаз 3 0
4. Martin Bjoernbak 3 0
5. Кристенсен Тобиас 3 0
6. Fredrik Sjoelstad 1 1
7. Эурснес Фредрик 2 0
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Martin Ellingsen 1 0
11. Sheriff Sinyan 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Henry Wingo 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Кумсан Джилберт 3 0
4. Акоста Бисмарк 3 0
5. Аамада Али 2 0
6. Daouda Bamba 2 0
7. Erland Hustad 2 0
8. Ole Kolskogen 2 0
9. Тенисте Тайо 1 0
10. Кристиансен Рубен 1 0
11. Бармен Кристоффер 1 0
12. Daniel A. Pedersen 1 0
13. Странд Петтер 1 0
14. Тейлор Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 17.14% (6) 17.14% (6) 14.29% (5) 22.86% (8) 8.57% (3) 20% (7)
 Бранн 37.5% (6) 0 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 0

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар
Бранн Последние 20 матчей: + = -
Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт
Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн Бранн 1:1 Сутра Бранн 1:1 ХИК Бранн 1:3 Олесунн Юргорден 1:4 Бранн Бранн 0:1 Осане

Последние игры между собой

Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде 3:2 Бранн Товарищеские матчи Бранн 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Бранн Типпелиген Мольде 5:1 Бранн Типпелиген
Бранн 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Бранн Типпелиген Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Бранн 2:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Бранн Типпелиген Мольде 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Мольде Типпелиген Бранн 2:2 Мольде Товарищеские матчи Бранн 4:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Бранн Типпелиген Мольде 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:3 Мольде Типпелиген Бранн 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 3:2 Бранн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 14 10 1 3 40 - 15 31
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Русенборг 13 6 3 4 22 - 11 21
6. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
7. Бранн 13 5 3 5 18 - 20 18
8. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
9. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
10. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
11. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
12. Сарпсборг-08 13 4 2 7 15 - 17 14
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Daouda Bamba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Форрен Вегард получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Daniel A. Pedersen бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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