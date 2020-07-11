Русенборг
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Леркендаль
Стрёмсгодсет
35' Желтая карточкаПарр Джонатан
22
Осен
Йермунд
11
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тронд Хенриксен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Ход матча
35'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трондсен Андерс
|1
|0.03
|2.
|Ховланд Эвен
|1
|0.03
|3.
|Валсвик Густав
|1
|0.03
|4.
|Лундему Мариус
|1
|0.03
|5.
|Захариассен Кристоффер
|1
|0.03
|6.
|Исламович Дино
|1
|0.03
|7.
|Хольсе Карло
|1
|0.03
|8.
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|9.
|Хелланн Поль-Андре
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|3 (3)
|0.1
|2.
|Johan Hove
|3
|0.1
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.03
|4.
|Стенгель Херман
|1
|0.03
|5.
|Moses Mawa
|1
|0.03
|6.
|Токстад Кристоффер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0
|3.
|Захариассен Кристоффер
|2
|0
|4.
|Исламович Дино
|2
|0
|5.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|6.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|7.
|Осен Йермунд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|2
|0
|2.
|Ari Leifsson
|2
|0
|3.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|4.
|Jack Ipalibo
|0
|1
|5.
|Парр Джонатан
|1
|0
|6.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|7.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Стрёмсгодсет
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт
Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Будё-Глимт
|6
|6
|0
|0
|24 - 6
|18
|3.
|Бранн
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Кристиансунд
|6
|2
|4
|0
|15 - 9
|10
|5.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|7
|2
|4
|1
|9 - 9
|10
|6.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|7.
|Русенборг
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|8.
|Мьёндален
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|9.
|Стабек
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|10.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|6 - 13
|8
|11.
|Одд
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|Сарпсборг-08
|6
|1
|0
|5
|6 - 8
|3
|15.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|16.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3