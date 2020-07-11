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  3. Норвегия
Русенборг
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0'
35' Желтая карточка
Парр Джонатан
37'
1
Хансен
Андре
2
Хеденстад
Вегар
4
Региниуссен
Торе
19
Валсвик
Густав
15
Трондсен
Андерс
18
Захариассен
Кристоффер
25
Лундему
Мариус
22
Осен
Йермунд
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
14
Борвен
Торгейр
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
3
Парр
Джонатан
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
Русенборг
4-3-3
Стрёмсгодсет
4-3-3

Ход матча

29'
Лунд Юлиан Файе
Хансен Андре
 
35'
 
Парр Джонатан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трондсен Андерс 1 0.03
2. Ховланд Эвен 1 0.03
3. Валсвик Густав 1 0.03
4. Лундему Мариус 1 0.03
5. Захариассен Кристоффер 1 0.03
6. Исламович Дино 1 0.03
7. Хольсе Карло 1 0.03
8. Хеденстад Вегар 0 0
9. Хелланн Поль-Андре 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 3 (3) 0.1
2. Johan Hove 3 0.1
3. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.03
4. Стенгель Херман 1 0.03
5. Moses Mawa 1 0.03
6. Токстад Кристоффер 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Трондсен Андерс 3 0
2. Хелланн Поль-Андре 2 0
3. Захариассен Кристоффер 2 0
4. Исламович Дино 2 0
5. Мелинг Биргер 0 1
6. Хеденстад Вегар 1 0
7. Осен Йермунд 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 2 0
2. Ari Leifsson 2 0
3. Marcus Moelvadgaard 2 0
4. Jack Ipalibo 0 1
5. Парр Джонатан 1 0
6. Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
7. Look Sa Nicholas Mickelson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Стрёмсгодсет 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Стабек 0:3 Русенборг Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт
Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм Русенборг 1:2 ЛАСК Викинг 2:2 Русенборг Русенборг 3:2 Будё-Глимт
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Стрёмсгодсет 5:2 Хобро Кристиансунд 1:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 6:0 Бранн Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Хёугесунн 2:2 Стрёмсгодсет

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Стрёмсгодсет: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Кубок Русенборг 4:3 Стрёмсгодсет Типпелиген
Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 6 1 0 19 - 7 19
2. Будё-Глимт 6 6 0 0 24 - 6 18
3. Бранн 6 3 1 2 9 - 10 10
4. Кристиансунд 6 2 4 0 15 - 9 10
5. Стрёмсгодсет 0:0 7 2 4 1 9 - 9 10
6. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
7. Русенборг 0:0 7 2 3 2 8 - 6 9
8. Мьёндален 6 2 2 2 7 - 6 8
9. Стабек 6 2 2 2 7 - 9 8
10. Хёугесунн 7 2 2 3 6 - 13 8
11. Одд 6 2 1 3 10 - 8 7
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 6 1 1 4 4 - 11 4
14. Сарпсборг-08 6 1 0 5 6 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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