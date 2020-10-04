Будё-Глимт
2:1
Второй тайм: 64'
Стадион: Аспмира Стадион
Саннефьёрд
1:0
1' ГолФет Сондре
2:0
29' ГолСалтнес Ульрик
2:1
39' ГолLars Markmanrud
18
Моэ
Бреде
19
Фет
Сондре
21
Юнкер
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Моэ БредеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 Runar Hauge
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вега ДейверПолузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Сингх ХарметПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Sander Risan
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
Ход матча
1'
1:0
29'
2:0
39'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|14 (3)
|0.7
|2.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.7
|3.
|Юнкер Каспер
|12
|0.6
|4.
|Салтнес Ульрик
|9
|0.45
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.3
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.2
|7.
|Фет Сондре
|3
|0.15
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.1
|9.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.05
|10.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.05
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.05
|12.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|13.
|Моэ Бреде
|0
|0
|14.
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|15.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sivert Gussiaas
|7 (1)
|0.35
|2.
|Rufo Herraiz
|4
|0.2
|3.
|Валес Марк
|2 (1)
|0.1
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|1
|0.05
|5.
|Lars Grorud
|1
|0.05
|6.
|Хансен Кристоффер
|1
|0.05
|7.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0.05
|8.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.05
|9.
|Sander Moen Foss
|1
|0.05
|10.
|Lars Markmanrud
|1
|0.05
|11.
|Marcos Celorrio
|1 (1)
|0.05
|12.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|13.
|Вальес Энрик
|0
|0
|14.
|Край Антон
|0
|0
|15.
|George Nuah Gibson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|3
|1
|2.
|Фет Сондре
|4
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|4
|0
|4.
|Синкернагель Филип
|3
|0
|5.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|6.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|7.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|8.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|9.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|10.
|Фооснес Александер
|1
|0
|11.
|Юнкер Каспер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|5
|1
|2.
|Валес Марк
|5
|0
|3.
|Vidar Ari Jonsson2
|5
|0
|4.
|Lars Grorud
|4
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|4
|0
|6.
|Куртович Виллиам
|3
|0
|7.
|Rufo Herraiz
|3
|0
|8.
|Кройцриглер Мартин
|1
|1
|9.
|Вальес Энрик
|2
|0
|10.
|Sivert Gussiaas
|2
|0
|11.
|Lars Markmanrud
|2
|0
|12.
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|13.
|Край Антон
|1
|0
|14.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|15.
|Marcos Celorrio
|1
|0
|16.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|17.
|Sander Risan
|1
|0
|18.
|Peder Meen Johansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Будё-Глимт
|7.69% (5)
|20% (13)
|21.54% (14)
|26.15% (17)
|13.85% (9)
|10.77% (7)
|Саннефьёрд
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|15% (3)
|10% (2)
|25% (5)
Предыдущие игры
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +17 =2 -1Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис
Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =3 -10Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален
Последние игры между собой
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|2:1
|20
|18
|2
|0
|69 - 21
|56
|2.
|Одд
|19
|11
|2
|6
|36 - 28
|35
|3.
|Русенборг
|19
|10
|5
|4
|36 - 20
|35
|4.
|Мольде
|1:1
|20
|11
|2
|7
|47 - 24
|35
|5.
|Волеренга
|20
|10
|5
|5
|33 - 27
|35
|6.
|Кристиансунд
|1:1
|20
|8
|8
|4
|40 - 29
|32
|7.
|Викинг
|0:1
|20
|8
|4
|8
|36 - 37
|28
|8.
|Сарпсборг-08
|20
|8
|3
|9
|25 - 25
|27
|9.
|Стабек
|20
|6
|7
|7
|25 - 32
|25
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|20
|6
|7
|7
|27 - 35
|25
|11.
|Бранн
|1:1
|20
|6
|6
|8
|25 - 32
|24
|12.
|Саннефьёрд
|1:2
|20
|7
|2
|11
|21 - 31
|23
|13.
|Хёугесунн
|1:3
|20
|6
|4
|10
|24 - 34
|22
|14.
|Старт
|3:1
|20
|4
|6
|10
|22 - 39
|18
|15.
|Мьёндален
|20
|4
|2
|14
|15 - 36
|14
|16.
|Олесунн
|1:1
|20
|1
|5
|14
|25 - 56
|8