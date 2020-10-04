  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Будё-Глимт
2:1
Второй тайм: 64'

Стадион:
Саннефьёрд
0'
1:0
1' Гол
Фет Сондре
2:0
29' Гол
Салтнес Ульрик
2:1
39' Гол
Lars Markmanrud
64'
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
18
Моэ
Бреде
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
26
Сольбаккен
Ола
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
1
Alexander
Hovdevik
II
5
Кройцриглер
Мартин
17
Sander
Moen
Foss
3
Валес
Марк
19
Brice
Wembangomo
13
Lars
Markmanrud
4
Вальес
Энрик
22
Вега
Дейвер
10
Rufo
Herraiz
23
Vidar
Ari
Jonsson2
9
Sivert
Gussiaas
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

1'
Фет Сондре
1:0
29'
Салтнес Ульрик
(Сольбаккен Ола)
2:0
39'
2:1
Lars Markmanrud
58'
 
Пальссон Эмиль
Lars Markmanrud

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 14 (3) 0.7
2. Хёуге Йенс 14 (3) 0.7
3. Юнкер Каспер 12 0.6
4. Салтнес Ульрик 9 0.45
5. Бонифасе Виктор 6 0.3
6. Берг Патрик 4 0.2
7. Фет Сондре 3 0.15
8. Sammy Skytte 2 0.1
9. Сольбаккен Ола 1 0.05
10. Хейбротен Мариус 1 0.05
11. Лоде Мариус 1 0.05
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
13. Моэ Бреде 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0
15. Сампстед Альфонс 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.35
2. Rufo Herraiz 4 0.2
3. Валес Марк 2 (1) 0.1
4. Vidar Ari Jonsson2 1 0.05
5. Lars Grorud 1 0.05
6. Хансен Кристоффер 1 0.05
7. Erik Naesbak Brenden 1 0.05
8. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.05
9. Sander Moen Foss 1 0.05
10. Lars Markmanrud 1 0.05
11. Marcos Celorrio 1 (1) 0.05
12. Куртович Виллиам 0 0
13. Вальес Энрик 0 0
14. Край Антон 0 0
15. George Nuah Gibson 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Синкернагель Филип 3 0
5. Хейбротен Мариус 2 0
6. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
7. Хёуге Йенс 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 5 1
2. Валес Марк 5 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Куртович Виллиам 3 0
7. Rufo Herraiz 3 0
8. Кройцриглер Мартин 1 1
9. Вальес Энрик 2 0
10. Sivert Gussiaas 2 0
11. Lars Markmanrud 2 0
12. Хансен Кристоффер 1 0
13. Край Антон 1 0
14. Sander Moen Foss 1 0
15. Marcos Celorrio 1 0
16. George Nuah Gibson 1 0
17. Sander Risan 1 0
18. Peder Meen Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 7.69% (5) 20% (13) 21.54% (14) 26.15% (17) 13.85% (9) 10.77% (7)
 Саннефьёрд 20% (4) 15% (3) 15% (3) 15% (3) 10% (2) 25% (5)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис
Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт
Саннефьёрд Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи
Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 2:1 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
3. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
4. Мольде 1:1 20 11 2 7 47 - 24 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 1:1 20 8 8 4 40 - 29 32
7. Викинг 0:1 20 8 4 8 36 - 37 28
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Стрёмсгодсет 1:0 20 6 7 7 27 - 35 25
11. Бранн 1:1 20 6 6 8 25 - 32 24
12. Саннефьёрд 1:2 20 7 2 11 21 - 31 23
13. Хёугесунн 1:3 20 6 4 10 24 - 34 22
14. Старт 3:1 20 4 6 10 22 - 39 18
15. Мьёндален 20 4 2 14 15 - 36 14
16. Олесунн 1:1 20 1 5 14 25 - 56 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Lars Markmanrud бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Салтнес Ульрик бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Будё-Глимт
Ничья
Саннефьёрд
1.27
8.00
9.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.13 8.00 16.00
1.22 6.90 11.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.10 6.10 1.13 2.91 1.42 2.31 1.63 1.83 2.08 1.47 2.72 1.34 3.32 1.16 5.35 1.13 6.05 1.06 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.84 1.94 1.34 3.15 1.22 4.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.30 1.16 2.22 1.66 1.92 1.89 1.42 2.88 1.15 5.35
Где смотреть матч Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный