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Будё-Глимт
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Саннефьёрд
0'
1:0
1' Гол
Фет Сондре
2:0
29' Гол
Салтнес Ульрик
2:1
39' Гол
Lars Markmanrud
90'+4
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
4
Хейбротен
Мариус
18
Моэ
Бреде
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
26
Сольбаккен
Ола
10
Синкернагель
Филип
21
Юнкер
Каспер
1
Alexander
Hovdevik
II
5
Кройцриглер
Мартин
17
Sander
Moen
Foss
3
Валес
Марк
19
Brice
Wembangomo
13
Lars
Markmanrud
4
Вальес
Энрик
22
Вега
Дейвер
10
Rufo
Herraiz
23
Vidar
Ari
Jonsson2
9
Sivert
Gussiaas
Будё-Глимт
4-3-3
Саннефьёрд
4-2-3-1

Ход матча

1'
Фет Сондре
1:0
29'
Салтнес Ульрик
(Сольбаккен Ола)
2:0
39'
2:1
Lars Markmanrud
58'
 
Erik Naesbak Brenden
Lars Markmanrud
58'
 
Пальссон Эмиль
Vidar Ari Jonsson2
72'
Конрадсен Мортен
Юнкер Каспер
 
83'
 
Сингх Хармет
Вега Дейвер
83'
 
George Nuah Gibson
Валес Марк
83'
Runar Hauge
Сольбаккен Ола
 
89'
 
Хансен Кристоффер
Sivert Gussiaas

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 14 (3) 0.7
2. Хёуге Йенс 14 (3) 0.7
3. Юнкер Каспер 12 0.6
4. Салтнес Ульрик 9 0.45
5. Бонифасе Виктор 6 0.3
6. Берг Патрик 4 0.2
7. Фет Сондре 3 0.15
8. Sammy Skytte 2 0.1
9. Сольбаккен Ола 1 0.05
10. Хейбротен Мариус 1 0.05
11. Лоде Мариус 1 0.05
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
13. Моэ Бреде 0 0
14. Конрадсен Мортен 0 0
15. Сампстед Альфонс 0 0
Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sivert Gussiaas 7 (1) 0.35
2. Rufo Herraiz 4 0.2
3. Валес Марк 2 (1) 0.1
4. Vidar Ari Jonsson2 1 0.05
5. Lars Grorud 1 0.05
6. Хансен Кристоффер 1 0.05
7. Erik Naesbak Brenden 1 0.05
8. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.05
9. Sander Moen Foss 1 0.05
10. Lars Markmanrud 1 0.05
11. Marcos Celorrio 1 (1) 0.05
12. Куртович Виллиам 0 0
13. Вальес Энрик 0 0
14. Край Антон 0 0
15. George Nuah Gibson 0 0

Карточки

Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 1
2. Фет Сондре 4 0
3. Бонифасе Виктор 4 0
4. Синкернагель Филип 3 0
5. Хейбротен Мариус 2 0
6. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
7. Хёуге Йенс 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0
Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 5 1
2. Валес Марк 5 0
3. Vidar Ari Jonsson2 5 0
4. Lars Grorud 4 0
5. Erik Naesbak Brenden 4 0
6. Куртович Виллиам 3 0
7. Rufo Herraiz 3 0
8. Кройцриглер Мартин 1 1
9. Вальес Энрик 2 0
10. Sivert Gussiaas 2 0
11. Lars Markmanrud 2 0
12. Хансен Кристоффер 1 0
13. Край Антон 1 0
14. Sander Moen Foss 1 0
15. Marcos Celorrio 1 0
16. George Nuah Gibson 1 0
17. Sander Risan 1 0
18. Peder Meen Johansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Будё-Глимт 8.96% (6) 20.9% (14) 20.9% (14) 25.37% (17) 13.43% (9) 10.45% (7)
 Саннефьёрд 19.05% (4) 14.29% (3) 19.05% (4) 14.29% (3) 9.52% (2) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 2:0 Волеренга Милан 3:2 Будё-Глимт Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис
Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Мольде 0:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд
Волеренга 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:1 Мольде Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Русенборг 2:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Олесунн Бранн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален

Последние игры между собой

Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Саннефьёрд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Саннефьёрд 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи
Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Саннефьёрд 3:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Саннефьёрд 2:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 20 18 2 0 69 - 21 56
2. Мольде 20 12 1 7 48 - 24 37
3. Одд 19 11 2 6 36 - 28 35
4. Русенборг 19 10 5 4 36 - 20 35
5. Волеренга 20 10 5 5 33 - 27 35
6. Кристиансунд 20 9 7 4 41 - 29 34
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Сарпсборг-08 20 8 3 9 25 - 25 27
9. Стабек 20 6 7 7 25 - 32 25
10. Саннефьёрд 20 7 2 11 21 - 31 23
11. Бранн 20 6 5 9 25 - 33 23
12. Стрёмсгодсет 20 5 8 7 28 - 37 23
13. Хёугесунн 20 6 4 10 24 - 36 22
14. Старт 20 4 6 10 24 - 39 18
15. Мьёндален 20 4 2 14 15 - 36 14
16. Олесунн 20 1 4 15 25 - 57 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Lars Markmanrud бьет в цель!
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Салтнес Ульрик бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Фет Сондре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.22 6.90 11.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.10 6.10 1.13 2.91 1.42 2.31 1.63 1.83 2.08 1.47 2.72 1.34 3.32 1.16 5.35 1.13 6.05 1.06 9.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.22 2.95 1.40 1.84 1.94 1.34 3.15 1.22 4.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.30 1.16 2.22 1.66 1.92 1.89 1.42 2.88 1.15 5.35
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