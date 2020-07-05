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  3. Швеция
АИК
1:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
37' Желтая карточка
Paulos Abraham
0:1
62' Гол
Nsima Peter
1:1
90' Гол
Paulos Abraham
90'+6
23
Яношевич
Будимир
2
Гранли
Даниэль
16
Robin
Tihi
5
Метс
Кароль
19
Юлятупа
Саку
7
Ларссон
Себастьян
17
Офори
Эбенезер
29
Eric
Kahl
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
32
Tom
Strannegaard
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
33
Юза
Тибор
28
Melker
Nilsson
22
Бьёркенгрен
Йон
11
Чибуйке
Джон
23
Lorik
Ademi
25
Tobias
Englund
9
Nsima
Peter
АИК
3-4-3
Фалькенберг
4-2-3-1

Ход матча

37'
Paulos Abraham
 
58'
 
Кристоффер Карлссон
Lorik Ademi
59'
 
Матисен Маркус
Melker Nilsson
62'
0:1
Nsima Peter
(Tobias Englund)
67'
Сильва Стефан
Tom Strannegaard
 
67'
Линдквист Расмус
Метс Кароль
 
68'
Хуссейн Билаль
Eric Kahl
 
68'
 
Edi Sylisufaj
Nsima Peter
76'
 
Веде Антон
Чибуйке Джон
76'
 
Karl Soederstroem
Юза Тибор
78'
Рашиди Херади
Гранли Даниэль
 
85'
Асани Ясир
Юлятупа Саку
 
90'
Paulos Abraham
(Гойтом Хенок)
1:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.07
2. Хуссейн Билаль 2 0.07
3. Paulos Abraham 1 0.04
4. Гойтом Хенок 1 0.04
5. Асани Ясир 1 0.04
6. Robin Tihi 1 0.04
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 2 0.08
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 3 0
2. Гранли Даниэль 2 0
3. Офори Эбенезер 2 0
4. Линдквист Расмус 1 0
5. Eric Kahl 1 0
6. Tom Strannegaard 1 0
7. Paulos Abraham 1 0
8. Robin Tihi 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Кристоффер Карлссон 1 0
2. Nsima Peter 1 0
3. Эрикссон Якоб 1 0
4. Матисен Маркус 1 0
5. Ван Лой Сандер 1 0
6. Edi Sylisufaj 1 0
7. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 0 0 16.67% (1) 66.67% (4) 0 16.67% (1)
 Фалькенберг 0 60% (3) 0 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК
АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК АИК 2:0 Эребру Эльфсборг 1:1 АИК
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Фалькенберг 1:5 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 АИК Аллсвенскан
АИК 2:1 Фалькенберг Кубок Фалькенберг 2:4 АИК Аллсвенскан АИК 4:3 Фалькенберг Аллсвенскан АИК 3:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 4:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
3. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
4. Сириус 5 2 2 1 8 - 7 8
5. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 6 8
6. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
7. Варберг БоИС 5 2 1 2 9 - 6 7
8. Хаммарбю 5 2 1 2 6 - 6 7
9. Мьельбю 5 2 1 2 5 - 6 7
10. Хеккен 5 1 4 0 5 - 4 7
11. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
12. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
13. Эребру 5 1 3 1 3 - 4 6
14. Фалькенберг 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 5 0 1 4 0 - 9 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Paulos Abraham получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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