АИК
1:1
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Фалькенберг
37' Желтая карточкаPaulos Abraham
0:1
62' ГолNsima Peter
1:1
90' ГолPaulos Abraham
16
Robin
Tihi
19
Юлятупа
Саку
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
33
Юза
Тибор
11
Чибуйке
Джон
23
Lorik
Ademi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Асани ЯсирПолузащитник
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонПолузащитник
-
23 Lorik AdemiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
37'
62'
0:1
90'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|2.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|3.
|Paulos Abraham
|1
|0.04
|4.
|Гойтом Хенок
|1
|0.04
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.04
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.04
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|2
|0.08
|2.
|Nsima Peter
|1
|0.04
|3.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|4.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|5.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|6.
|Tobias Englund
|0
|0
|7.
|Karl Soederstroem
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|3
|0
|2.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|3.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|4.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|5.
|Eric Kahl
|1
|0
|6.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|7.
|Paulos Abraham
|1
|0
|8.
|Robin Tihi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|2.
|Nsima Peter
|1
|0
|3.
|Эрикссон Якоб
|1
|0
|4.
|Матисен Маркус
|1
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|1
|0
|6.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|0
|0
|16.67% (1)
|66.67% (4)
|0
|16.67% (1)
|Фалькенберг
|0
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Сириус
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|8.
|Хаммарбю
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Мьельбю
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|10.
|Хеккен
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|11.
|Юргорден
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|12.
|Кальмар
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|13.
|Эребру
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|14.
|Фалькенберг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Хельсинборг
|5
|0
|1
|4
|0 - 9
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0