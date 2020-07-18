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Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 28'
Норрбю
0' 28'
29
Андерссон
Андреас
5
Олссон
Деннис
2
Anton
Eriksson
3
Мюрестам
Давид
20
Niklas
Dahlstroem
14
Paya
Pichkah
7
Берг
Оливер
11
Эрикссон
Тобиас
24
Блумберг
Юхан
21
Энгблом
Понтус
18
Jesper
Carstroem
1
Mergim
Krasniqi
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
8
Nicklas
Savolainen
7
Rasmus
Oerqvist
16
Alexander
Salo
11
Alen
Krasnici
10
Abdelrahman
Saidi
18
Пекальски
Иво
6
Benjamin
Arapovic
22
Ezequiel
Montagna
9
Oke
Akpoveta
Сундсвалль
4-3-3
Норрбю
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энгблом Понтус 8 0.32
2. Блумберг Юхан 2 0.08
3. Берг Оливер 1 0.04
4. Albin Palmloev 1 0.04
5. Олссон Деннис 0 0
6. Juanjo Ciercoles 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рексхепи Дардан 2 0.08
2. Alen Krasnici 2 0.08
3. Rasmus Oerqvist 2 0.08
4. Abdelrahman Saidi 1 0.04
5. Oke Akpoveta 1 0.04
6. Ezequiel Montagna 0 0
7. Victor Bergh 0 0

Карточки

Сундсвалль
# Игрок      
1. Juanjo Ciercoles 4 0
2. Эрикссон Тобиас 1 0
3. Блумберг Юхан 1 0
4. Мюрестам Давид 1 0
5. Pontus Silfver 1 0
6. Блумквист Александр 1 0
7. Anton Eriksson 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
2. Abbas Mohamad 1 1
3. Rasmus Oerqvist 2 0
4. Пекальски Иво 1 0
5. Alen Krasnici 1 0
6. Robin Stroemberg 1 0
7. Nicklas Savolainen 1 0
8. Abdelrahman Saidi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сундсвалль 0 16.67% (2) 33.33% (4) 41.67% (5) 8.33% (1) 0
 Норрбю 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд
Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю
Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю

Последние игры между собой

Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сундсвалль 4:2 Норрбю Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 0:0 7 4 3 0 12 - 5 15
2. Хальмстад 6 4 1 1 10 - 1 13
3. Дегерфорс 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Эстер 6 3 3 0 6 - 2 12
5. Браге 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Вестерос СК 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Норрбю 0:0 7 2 3 2 8 - 8 9
8. Треллеборг 6 2 2 2 6 - 6 8
9. ГАИС 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Акрополис 6 1 4 1 7 - 7 7
11. Далкурд 7 1 4 2 11 - 8 7
12. Йёнчёпинг 6 2 0 4 7 - 10 6
13. Эргрюте ФФ 6 2 0 4 5 - 12 6
14. Умео 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Юнгшиле 7 1 2 4 11 - 14 5
16. Сирианска Эскильстуна 6 1 0 5 6 - 15 3
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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