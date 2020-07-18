Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 28'
Норрбю
14
Paya
Pichkah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Paya PichkahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
9 Marc Mas
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Edafe EgbediПолузащитник
-
12 Kevin Mistry
-
-
-
17 Victor Bergh
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|8
|0.32
|2.
|Блумберг Юхан
|2
|0.08
|3.
|Берг Оливер
|1
|0.04
|4.
|Albin Palmloev
|1
|0.04
|5.
|Олссон Деннис
|0
|0
|6.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рексхепи Дардан
|2
|0.08
|2.
|Alen Krasnici
|2
|0.08
|3.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0.08
|4.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0.04
|5.
|Oke Akpoveta
|1
|0.04
|6.
|Ezequiel Montagna
|0
|0
|7.
|Victor Bergh
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|2.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|3.
|Блумберг Юхан
|1
|0
|4.
|Мюрестам Давид
|1
|0
|5.
|Pontus Silfver
|1
|0
|6.
|Блумквист Александр
|1
|0
|7.
|Anton Eriksson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|2.
|Abbas Mohamad
|1
|1
|3.
|Rasmus Oerqvist
|2
|0
|4.
|Пекальски Иво
|1
|0
|5.
|Alen Krasnici
|1
|0
|6.
|Robin Stroemberg
|1
|0
|7.
|Nicklas Savolainen
|1
|0
|8.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|41.67% (5)
|8.33% (1)
|0
|Норрбю
|16.67% (1)
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: +8 =4 -8Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос СК Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд
Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:0 АИК Сундсвалль 1:3 Эстерсунд АИК 2:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 4:4 Норрчёпинг Сундсвалль 2:1 Сириус Кальмар 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Юргорден
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =4 -11Норрбю 1:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 2:2 Юнгшиле Дегерфорс 0:1 Норрбю
Норрбю 3:0 ГАИС Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|0:0
|7
|4
|3
|0
|12 - 5
|15
|2.
|Хальмстад
|6
|4
|1
|1
|10 - 1
|13
|3.
|Дегерфорс
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Эстер
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|5.
|Браге
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Вестерос СК
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|7.
|Норрбю
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Треллеборг
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|9.
|ГАИС
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Акрополис
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|11.
|Далкурд
|7
|1
|4
|2
|11 - 8
|7
|12.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|13.
|Эргрюте ФФ
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|14.
|Умео
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|15.
|Юнгшиле
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|1
|0
|5
|6 - 15
|3
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0