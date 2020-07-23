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  2. Матчи
  3. Швеция
Мьельбю
0:5
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
10' Гол
Gustav Henriksson
0:2
11' Гол
Jesper Karlsson1
0:3
27' Гол
Gustav Henriksson
0:4
35' Гол
Rasmus Alm
38' Желтая карточка
Jacob Bergstroem
0:5
75' Гол
Jacob Ondrejka
84' Желтая карточка
Eric Bjoerkander
87' Желтая карточка
Joel Nilsson
90'+3
13
Carljohan
Eriksson
I
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
17
Jonathan
Tamimi
12
David
Loefquist
31
David
Batanero
22
Jesper
Gustavsson
5
Джазе
Моханад
10
Mamudu
Moro
16
Jacob
Bergstroem
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
5
Gustav
Henriksson
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
Мьельбю
3-5-2
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Gustav Henriksson
(Jesper Karlsson1)
11'
0:2
Jesper Karlsson1
(Ларссон Юхан)
27'
0:3
Gustav Henriksson
(Rasmus Alm)
35'
0:4
Rasmus Alm
(Jesper Karlsson1)
38'
Jacob Bergstroem
 
40'
Besard Sabovic
Jesper Gustavsson
 
46'
Max Watson
Агардиус Виктор
 
46'
Joel Nilsson
David Batanero
 
51'
 
Маквей Кристофер
Ларссон Юхан
57'
 
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
57'
 
Marokhy Ndione
Фрик Пер
66'
 
Jacob Ondrejka
Jesper Karlsson1
75'
0:5
Jacob Ondrejka
(Нильсен Сиверт)
75'
 
Robert Gojani
Нильсен Сиверт
81'
Taylor Silverholt
Mamudu Moro
 
84'
Eric Bjoerkander
 
87'
Joel Nilsson
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Loefquist 3 (1) 0.11
2. Mamudu Moro 3 0.11
3. Jacob Bergstroem 2 0.07
4. Огбу Мозес 1 0.04
5. Besard Sabovic 1 0.04
6. Eric Bjoerkander 0 0
7. David Batanero 0 0
8. Joel Nilsson 0 0
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Alm 2 0.07
2. Jesper Karlsson1 2 (1) 0.07
3. Фрик Пер 2 0.07
4. Gustav Henriksson 2 0.07
5. Нильсен Сиверт 1 0.04
6. Холмен Самуэль 1 0.04
7. Хольст Фредерик 1 0.04
8. Jacob Ondrejka 1 0.04
9. Ларссон Юхан 0 0
10. Вяйсянен Лео 0 0
11. Ольссон Симон 0 0
12. Simon Strand 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 3 0
2. Joel Nilsson 3 0
3. David Batanero 2 0
4. Jacob Bergstroem 2 0
5. Огбу Мозес 1 0
6. David Loefquist 1 0
7. Eric Bjoerkander 1 0
8. Юханссон Марко 1 0
9. Jesper Loefgren 1 0
10. Viktor Gustafson 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 3 1
2. Холмен Самуэль 1 1
3. Нильсен Сиверт 2 0
4. Фрик Пер 2 0
5. Ольссон Симон 2 0
6. Jacob Ondrejka 2 0
7. Хольст Фредерик 1 0
8. Хуммет Денис 1 0
9. Ларссон Юхан 1 0
10. Вяйсянен Лео 1 0
11. Окуму Джозеф 1 0
12. Gustav Henriksson 1 0
13. Jesper Karlsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 22.22% (2) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1)
 Эльфсборг 0 0 50% (3) 0 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг
Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Эльфсборг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Мьельбю 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:0 Мьельбю Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 10 7 2 1 24 - 11 23
2. Мальмё 3:0 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Эльфсборг 10 5 4 1 14 - 11 19
4. Хеккен 10 4 5 1 21 - 9 17
5. Сириус 1:1 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Эребру 1:0 10 4 3 3 9 - 9 15
7. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Варберг БоИС 10 4 2 4 13 - 11 14
9. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
10. Гётеборг 2:1 10 3 4 3 13 - 14 13
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Хаммарбю 0:3 10 3 3 4 9 - 14 12
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Кальмар 1:1 10 2 1 7 12 - 17 7
15. Хельсинборг 0:1 10 1 4 5 7 - 15 7
16. Фалькенберг 1:2 10 1 3 6 8 - 15 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    Jesper Gustavsson уходит с поля. Besard Sabovic выходит вместо него
  • Желтая карточка
    38'
    Jacob Bergstroem получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Rasmus Alm бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Gustav Henriksson бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Jesper Karlsson бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Gustav Henriksson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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