Мьельбю
0:5
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Эльфсборг
0:1
10' ГолGustav Henriksson
0:2
11' ГолJesper Karlsson1
0:3
27' ГолGustav Henriksson
0:4
35' ГолRasmus Alm
38' Желтая карточкаJacob Bergstroem
0:5
75' ГолJacob Ondrejka
84' Желтая карточкаEric Bjoerkander
87' Желтая карточкаJoel Nilsson
10
Mamudu
Moro
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Mamudu MoroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
90 Огбу МозесНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
10'
11'
0:2
27'
0:3
35'
0:4
38'
75'
0:5
84'
87'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.11
|2.
|Mamudu Moro
|3
|0.11
|3.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.07
|4.
|Огбу Мозес
|1
|0.04
|5.
|Besard Sabovic
|1
|0.04
|6.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|7.
|David Batanero
|0
|0
|8.
|Joel Nilsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Alm
|2
|0.07
|2.
|Jesper Karlsson1
|2 (1)
|0.07
|3.
|Фрик Пер
|2
|0.07
|4.
|Gustav Henriksson
|2
|0.07
|5.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|6.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|7.
|Хольст Фредерик
|1
|0.04
|8.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.04
|9.
|Ларссон Юхан
|0
|0
|10.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|11.
|Ольссон Симон
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|3
|0
|2.
|Joel Nilsson
|3
|0
|3.
|David Batanero
|2
|0
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|5.
|Огбу Мозес
|1
|0
|6.
|David Loefquist
|1
|0
|7.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|8.
|Юханссон Марко
|1
|0
|9.
|Jesper Loefgren
|1
|0
|10.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|3
|1
|2.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|3.
|Нильсен Сиверт
|2
|0
|4.
|Фрик Пер
|2
|0
|5.
|Ольссон Симон
|2
|0
|6.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|7.
|Хольст Фредерик
|1
|0
|8.
|Хуммет Денис
|1
|0
|9.
|Ларссон Юхан
|1
|0
|10.
|Вяйсянен Лео
|1
|0
|11.
|Окуму Джозеф
|1
|0
|12.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|13.
|Jesper Karlsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|Эльфсборг
|0
|0
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё
Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг
Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:2 Хаммарбю Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Эльфсборг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Мальмё
|3:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|5.
|Сириус
|1:1
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Эребру
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|10.
|Гётеборг
|2:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Хаммарбю
|0:3
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Кальмар
|1:1
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Фалькенберг
|1:2
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0