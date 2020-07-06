Юргорден
2:2
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
Хельсинборг
1:0
9' ГолХольмберг Карл
14' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
2:0
23' ПенальтиУльвестад Фредрик
2:1
31' ГолMax Svensson
45' Желтая карточкаДискеруд Миккел
55' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
2:2
65' ГолЖигович Армин
84' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
90' Желтая карточкаOscar Pettersson
12
Бротвейт
Пер
20
Куйович
Эмир
15
Max
Svensson
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Max SvenssonНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
9'
1:0
14'
23'
31'
45'
65'
84'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|4 (2)
|0.17
|2.
|Куйович Эмир
|1
|0.04
|3.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.04
|4.
|Хольмберг Карл
|1
|0.04
|5.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0.04
|6.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|7.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|8.
|Радетинац Харис
|0
|0
|9.
|Aslak Fonn Witry
|0
|0
|10.
|Беркрот Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Max Svensson
|1
|0.03
|2.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|3.
|Ван ден Хурк Антони
|0
|0
|4.
|Alexander Timossi Andersson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йоханссон Эрик
|2
|0
|2.
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|1
|0
|5.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|6.
|Уокер Кевин
|1
|0
|7.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|2
|0
|3.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|4.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|5.
|Дискеруд Миккел
|1
|0
|6.
|Ольсен Брандур
|1
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|1
|0
|8.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|9.
|Жигович Армин
|1
|0
|10.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|40% (4)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|0
|20% (2)
|Хельсинборг
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру
Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг
Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Хаммарбю
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Фалькенберг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Эстерсунд
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0