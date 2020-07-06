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Юргорден
2:2
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
9' Гол
Хольмберг Карл
14' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
2:0
23' Пенальти
Ульвестад Фредрик
2:1
31' Гол
Max Svensson
45' Желтая карточка
Дискеруд Миккел
55' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
2:2
65' Гол
Жигович Армин
84' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
90' Желтая карточка
Oscar Pettersson
90'+6
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
21
Йоханссон
Эрик
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
17
Хольмберг
Карл
11
Ринг
Джонатан
20
Куйович
Эмир
18
Alexander
Nilsson
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
16
Erik
Figueroa
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
10
Rasmus
Joensson
9
Геро
Альхаджи
15
Max
Svensson
Юргорден
4-2-3-1
Хельсинборг
4-3-3

Ход матча

9'
Хольмберг Карл
(Куйович Эмир)
1:0
14'
Карлстрём Йеспер
 
23'
Ульвестад Фредрик
2:0
29'
 
Ван ден Хурк Антони
Геро Альхаджи
31'
2:1
Max Svensson
(Ван ден Хурк Антони)
45'
 
Дискеруд Миккел
46'
 
Рандруп Андерс
Erik Figueroa
55'
 
Абубакари Мохаммед
63'
 
Alexander Timossi Andersson
Абубакари Мохаммед
65'
2:2
Жигович Армин
(Alexander Timossi Andersson)
70'
Нюхольм Йеспер
Aslak Fonn Witry
 
76'
Уокер Кевин
Хольмберг Карл
 
84'
Йоханссон Эрик
 
84'
Oscar Pettersson
Ринг Джонатан
 
90'
 
Assad Al Hamlawi
Rasmus Joensson
90'
Oscar Pettersson
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 4 (2) 0.17
2. Куйович Эмир 1 0.04
3. Йоханссон Эрик 1 0.04
4. Хольмберг Карл 1 0.04
5. Аугустинссон Йонатан 1 0.04
6. Уокер Кевин 1 0.04
7. Oscar Pettersson 1 0.04
8. Радетинац Харис 0 0
9. Aslak Fonn Witry 0 0
10. Беркрот Никлас 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Max Svensson 1 0.03
2. Жигович Армин 1 0.03
3. Ван ден Хурк Антони 0 0
4. Alexander Timossi Andersson 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Йоханссон Эрик 2 0
2. Карлстрём Йеспер 2 0
3. Ульвестад Фредрик 1 0
4. Ларссон Якоб 1 0
5. Аугустинссон Йонатан 1 0
6. Уокер Кевин 1 0
7. Oscar Pettersson 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 3 0
2. Абубакари Мохаммед 2 0
3. Сисей Йозеф 2 0
4. Ольссон Мартин 1 0
5. Дискеруд Миккел 1 0
6. Ольсен Брандур 1 0
7. Ravy Tsouka Dozi 1 0
8. Alexander Timossi Andersson 1 0
9. Жигович Армин 1 0
10. Filip Sjoeberg1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 40% (4) 20% (2) 20% (2) 0 0 20% (2)
 Хельсинборг 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру
Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден Юргорден 2:0 Хельсинборг АИК 1:0 Юргорден Мальмё 0:1 Юргорден Акрополис 1:2 Юргорден
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг
Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Юргорден 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Хельсинборг Кубок Хельсинборг 1:2 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:2 Хельсинборг Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 6 3 2 1 10 - 8 11
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Хаммарбю 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Эстерсунд 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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