0:1
31' ГолБоман Микаэль
25
Damir
Mehic
28
Кин
Джеймс
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баффо ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Karim SadatНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
31'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|8 (3)
|0.31
|2.
|Nicolas Mortensen
|7
|0.27
|3.
|Filip Oernblom
|5 (1)
|0.19
|4.
|Carl Johansson III
|4
|0.15
|5.
|Кин Джеймс
|4
|0.15
|6.
|Simon Alexandersson
|3
|0.12
|7.
|Mattias Pavic
|2
|0.08
|8.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0.08
|9.
|Перссон Юхан
|1
|0.04
|10.
|Stefan Karlsson
|0
|0
|11.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|12.
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|13 (6)
|0.5
|2.
|Боман Микаэль
|7
|0.27
|3.
|Samuel Kroon
|5 (2)
|0.19
|4.
|Emil Tot Wikstroem
|5
|0.19
|5.
|Thomas Boakye
|3
|0.12
|6.
|Karim Sadat
|2
|0.08
|7.
|Юханссон Андреас
|2
|0.08
|8.
|Алланссон Йоэль
|1
|0.04
|9.
|Джурич Душан
|1
|0.04
|10.
|Баффо Джозеф
|1 (1)
|0.04
|11.
|Камара Альхассан
|1
|0.04
|12.
|Edvin Kurtulus
|1
|0.04
|13.
|Erik Ahlstrand
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|9
|0
|2.
|Stefan Karlsson
|3
|1
|3.
|Перссон Юхан
|4
|0
|4.
|Jonathan Drott
|3
|0
|5.
|Карлссон Монц
|3
|0
|6.
|Рочестер Соренсен Марк
|2
|0
|7.
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|8.
|Petar Petrovic
|2
|0
|9.
|Nicolas Mortensen
|2
|0
|10.
|Simon Alexandersson
|2
|0
|11.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0
|12.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|13.
|Ахмед Аммар
|1
|0
|14.
|Liridon Silka
|1
|0
|15.
|Carl Johansson III
|1
|0
|16.
|Filip Oernblom
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баффо Джозеф
|4
|0
|2.
|Edvin Kurtulus
|4
|0
|3.
|Джурич Душан
|3
|0
|4.
|Jonathan Svedberg
|3
|0
|5.
|Юханссон Андреас
|2
|0
|6.
|Thomas Boakye
|2
|0
|7.
|Нильссон Малькольм
|2
|0
|8.
|Erik Ahlstrand
|2
|0
|9.
|Samuel Kroon
|2
|0
|10.
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|11.
|Karim Sadat
|1
|0
|12.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|13.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0
|14.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|25% (9)
|16.67% (6)
|0
|33.33% (12)
|Хальмстад
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|14.63% (6)
|19.51% (8)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: + = -Эргрюте ФФ 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер
Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 2:1 Вестерос Норрбю 0:2 Хальмстад Хальмстад 2:0 Браге ГАИС 1:3 Хальмстад
Хесслехольм ИФ 1:5 Хальмстад Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Юнгшиле Акрополис 1:1 Хальмстад Хальмстад 4:0 Умео Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС Юнгшиле 0:0 Хальмстад Вестерос 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:3 Акрополис Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна
Последние игры между собой
Эстер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Хальмстад: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|26
|17
|6
|3
|57 - 22
|57
|2.
|Хальмстад
|1:0
|26
|17
|5
|4
|44 - 16
|56
|3.
|Йёнчёпинг
|26
|15
|4
|7
|47 - 32
|49
|4.
|Эстер
|0:1
|26
|13
|6
|7
|37 - 30
|45
|5.
|Сундсвалль
|2:1
|26
|11
|7
|8
|46 - 38
|40
|6.
|Акрополис
|26
|8
|13
|5
|39 - 36
|37
|7.
|Браге
|25
|9
|6
|10
|31 - 35
|33
|8.
|Вестерос
|25
|8
|5
|12
|32 - 39
|29
|9.
|ГАИС
|25
|7
|8
|10
|25 - 37
|29
|10.
|Эргрюте ФФ
|1:2
|26
|8
|5
|13
|30 - 38
|29
|11.
|Далкурд
|26
|6
|11
|9
|33 - 34
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|8
|4
|13
|29 - 44
|28
|13.
|Норрбю
|25
|6
|10
|9
|30 - 35
|28
|14.
|Треллеборг
|25
|6
|8
|11
|27 - 32
|26
|15.
|Умео
|25
|4
|9
|12
|23 - 40
|21
|16.
|Юнгшиле
|25
|4
|7
|14
|23 - 45
|19
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эстер» – «Хальмстад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хальмстад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстер» – «Хальмстад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.10
|1.20
|8.30
|1.06
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.65
|1.44
|2.14
|1.67
|1.27
|3.55
|1.67
|2.12
|1.47
|2.55
|1.07
|7.50
|1.14
|5.30
|1.11
|6.25
|1.02
|10.50
|
|8.90
|1.07
|7.60
|1.09
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.36
|3.18
|1.16
|5.25
|1.13
|6.15
|1.04
|11.00
|
|—
|—
|—
|—
|4.07
|1.25
|3.45
|1.32
|2.83
|1.45
|2.08
|1.78
|1.76
|2.11
|1.53
|2.56
|1.50
|2.71
|1.20
|4.72
|—
|—
|1.11
|7.10
|—
|—