  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эстер
0:1
Перерыв
Хальмстад
0'
0:1
31' Гол
Боман Микаэль
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
21
Filip
Oernblom
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
7
Carl
Johansson
III
9
Рочестер
Соренсен
Марк
18
Jonathan
Drott
10
Petar
Petrovic
19
Nicolas
Mortensen
28
Кин
Джеймс
1
Нильссон
Малькольм
2
Thomas
Boakye
4
Юханссон
Андреас
14
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
8
Jonathan
Svedberg
6
Алланссон
Йоэль
18
Emil
Tot
Wikstroem
9
Боман
Микаэль
10
Karim
Sadat
Эстер
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Ход матча

31'
0:1
Боман Микаэль
(Emil Tot Wikstroem)

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 8 (3) 0.31
2. Nicolas Mortensen 7 0.27
3. Filip Oernblom 5 (1) 0.19
4. Carl Johansson III 4 0.15
5. Кин Джеймс 4 0.15
6. Simon Alexandersson 3 0.12
7. Mattias Pavic 2 0.08
8. Fredrik Lundgren II 2 0.08
9. Перссон Юхан 1 0.04
10. Stefan Karlsson 0 0
11. Нордстрём Билли 0 0
12. Сильверхолт Оливер 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Wiedesheim-Paul 13 (6) 0.5
2. Боман Микаэль 7 0.27
3. Samuel Kroon 5 (2) 0.19
4. Emil Tot Wikstroem 5 0.19
5. Thomas Boakye 3 0.12
6. Karim Sadat 2 0.08
7. Юханссон Андреас 2 0.08
8. Алланссон Йоэль 1 0.04
9. Джурич Душан 1 0.04
10. Баффо Джозеф 1 (1) 0.04
11. Камара Альхассан 1 0.04
12. Edvin Kurtulus 1 0.04
13. Erik Ahlstrand 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 9 0
2. Stefan Karlsson 3 1
3. Перссон Юхан 4 0
4. Jonathan Drott 3 0
5. Карлссон Монц 3 0
6. Рочестер Соренсен Марк 2 0
7. Сильверхолт Оливер 2 0
8. Petar Petrovic 2 0
9. Nicolas Mortensen 2 0
10. Simon Alexandersson 2 0
11. Fredrik Lundgren II 2 0
12. Alexander Henningsson 0 1
13. Ахмед Аммар 1 0
14. Liridon Silka 1 0
15. Carl Johansson III 1 0
16. Filip Oernblom 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 4 0
2. Edvin Kurtulus 4 0
3. Джурич Душан 3 0
4. Jonathan Svedberg 3 0
5. Юханссон Андреас 2 0
6. Thomas Boakye 2 0
7. Нильссон Малькольм 2 0
8. Erik Ahlstrand 2 0
9. Samuel Kroon 2 0
10. Алланссон Йоэль 1 0
11. Karim Sadat 1 0
12. Бенгтссон Андреас 1 0
13. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0
14. Emil Tot Wikstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 16.67% (6) 8.33% (3) 25% (9) 16.67% (6) 0 33.33% (12)
 Хальмстад 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 21.95% (9) 14.63% (6) 19.51% (8)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: + = -
Эргрюте ФФ 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс Норрбю 0:2 Эстер
Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг
Хальмстад Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 2:1 Вестерос Норрбю 0:2 Хальмстад Хальмстад 2:0 Браге ГАИС 1:3 Хальмстад
Хесслехольм ИФ 1:5 Хальмстад Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Юнгшиле Акрополис 1:1 Хальмстад Хальмстад 4:0 Умео Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС Юнгшиле 0:0 Хальмстад Вестерос 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:3 Акрополис Хальмстад 2:1 Сирианска Эскильстуна

Последние игры между собой

Эстер: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 7
Хальмстад: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 4
Хальмстад 2:0 Эстер Суперэттан Эстер 1:0 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 0:1 Эстер Суперэттан Эстер 1:4 Хальмстад Суперэттан
Хальмстад 3:0 Эстер Суперэттан Хальмстад 2:0 Эстер Товарищеские матчи Хальмстад 0:1 Эстер Товарищеские матчи Эстер 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:0 Эстер Аллсвенскан Хальмстад 3:2 Эстер Суперэттан Эстер 2:1 Хальмстад Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 26 17 6 3 57 - 22 57
2. Хальмстад 1:0 26 17 5 4 44 - 16 56
3. Йёнчёпинг 26 15 4 7 47 - 32 49
4. Эстер 0:1 26 13 6 7 37 - 30 45
5. Сундсвалль 2:1 26 11 7 8 46 - 38 40
6. Акрополис 26 8 13 5 39 - 36 37
7. Браге 25 9 6 10 31 - 35 33
8. Вестерос 25 8 5 12 32 - 39 29
9. ГАИС 25 7 8 10 25 - 37 29
10. Эргрюте ФФ 1:2 26 8 5 13 30 - 38 29
11. Далкурд 26 6 11 9 33 - 34 29
12. Сирианска Эскильстуна 25 8 4 13 29 - 44 28
13. Норрбю 25 6 10 9 30 - 35 28
14. Треллеборг 25 6 8 11 27 - 32 26
15. Умео 25 4 9 12 23 - 40 21
16. Юнгшиле 25 4 7 14 23 - 45 19
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Боман Микаэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Хальмстад
4.10
5.26
2.16
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 2.90 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 2.45 2.16
Бонус: 5 000 ₽ 3.62 3.15 2.12
  13.10 5.26 1.27

Самый высокий коэффициент на матч «Эстер» – «Хальмстад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хальмстад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстер» – «Хальмстад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.10 1.20 8.30 1.06 1.90 1.85 2.65 1.44 2.14 1.67 1.27 3.55 1.67 2.12 1.47 2.55 1.07 7.50 1.14 5.30 1.11 6.25 1.02 10.50
8.90 1.07 7.60 1.09 3.52 1.31 2.72 1.47 1.94 1.95 1.53 2.54 1.36 3.18 1.16 5.25 1.13 6.15 1.04 11.00
4.07 1.25 3.45 1.32 2.83 1.45 2.08 1.78 1.76 2.11 1.53 2.56 1.50 2.71 1.20 4.72 1.11 7.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 1.90 1.84 1.05 8.50 1.11 5.60
2.68 1.47 1.87 1.93 1.44 2.79 1.13 5.75 1.10 7.00
2.46 1.57 2.02 1.84 1.56 2.48 1.37 3.18 1.32 3.44 1.17 5.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.08 1.29 3.45
3.95 1.25 2.77 1.44 1.75 2.08 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Эстер 0:1 Хальмстад онлайн

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