Хаммарбю
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Теле2 Арена
Хеккен
0:1
17' ГолСодерлунд Александер
21' Желтая карточкаФенгер Мадс
45' Желтая карточкаЯсин Ахмед
13
Фенгер
Мадс
31
Шер
Аймар
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулан НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
20 Ali Youssef
-
18 Kevin Yakob
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
17'
21'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханнссон Арон
|10 (3)
|0.38
|2.
|Людвигсон Густав
|7
|0.27
|3.
|Танкович Муамер
|7
|0.27
|4.
|Имад Халили
|4
|0.15
|5.
|Качаниклич Алекс
|3
|0.12
|6.
|Паулиньо II
|3
|0.12
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.08
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.04
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.04
|10.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.04
|11.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.04
|12.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|13.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|14.
|Сандберг Симон
|0
|0
|15.
|Родич Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|8
|0.31
|2.
|Ирандуст Далехо
|6 (1)
|0.23
|3.
|Leo Bengtsson
|6
|0.23
|4.
|Patrik Waalemark
|3
|0.12
|5.
|Берггрен Густав
|3
|0.12
|6.
|Ясин Ахмед
|2
|0.08
|7.
|Хаммар Юхан
|2
|0.08
|8.
|Жута Леонард
|1
|0.04
|9.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.04
|10.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.04
|11.
|Ali Youssef
|1
|0.04
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0.04
|13.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.04
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0.04
|15.
|Adam Andersson II
|1
|0.04
|16.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|17.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|18.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|8
|0
|2.
|Сёдерстрём Тим
|6
|0
|3.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|4.
|Фенгер Мадс
|5
|0
|5.
|Халили Абдул
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Юханнссон Арон
|3
|0
|8.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|1
|10.
|Имад Халили
|2
|0
|11.
|Фельман Давид
|2
|0
|12.
|Паулиньо II
|2
|0
|13.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|14.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|15.
|Оустед Давид
|1
|0
|16.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|17.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|18.
|Сандберг Симон
|1
|0
|19.
|Родич Владимир
|1
|0
|20.
|Джазе Моханад
|1
|0
|21.
|Akinkunmi Amoo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Линдгрен Расмус
|5
|0
|2.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|3.
|Ясин Ахмед
|4
|0
|4.
|Берггрен Густав
|4
|0
|5.
|Leo Bengtsson
|4
|0
|6.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|8.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|9.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|10.
|Туоминен Яссе
|2
|0
|11.
|Гулан Никола
|1
|0
|12.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|13.
|Жута Леонард
|1
|0
|14.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|15.
|Марич Аднан
|1
|0
|16.
|Adam Andersson II
|1
|0
|17.
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|18.
|Ali Youssef
|1
|0
|19.
|Patrik Waalemark
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хаммарбю
|15% (6)
|10% (4)
|17.5% (7)
|15% (6)
|27.5% (11)
|15% (6)
|Хеккен
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Хаммарбю Последние 20 матчей: +9 =7 -4Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю
АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю
Хеккен Последние 20 матчей: +9 =6 -5Хеккен 0:2 Юргорден Хеккен 2:2 Мьельбю Хельсинборг 0:0 Хеккен Хеккен 3:0 Фалькенберг
Angered BK 1:3 Хеккен Мальмё 3:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен
Последние игры между собой
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Хеккен: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Хеккен 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:3 Хеккен Кубок Хеккен 3:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|1:1
|26
|12
|7
|7
|42 - 28
|43
|3.
|Хеккен
|1:0
|26
|11
|10
|5
|39 - 26
|43
|4.
|Эльфсборг
|26
|10
|13
|3
|41 - 33
|43
|5.
|Норрчёпинг
|26
|11
|7
|8
|52 - 39
|40
|6.
|Хаммарбю
|0:1
|26
|10
|9
|7
|41 - 37
|39
|7.
|Сириус
|26
|9
|10
|7
|42 - 43
|37
|8.
|Эребру
|1:0
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|9.
|Мьельбю
|26
|9
|8
|9
|40 - 41
|35
|10.
|Эстерсунд
|26
|8
|9
|9
|26 - 32
|33
|11.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|0:1
|26
|4
|12
|10
|27 - 40
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|1:1
|26
|4
|9
|13
|27 - 43
|21
|16.
|Кальмар
|26
|4
|9
|13
|28 - 46
|21
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хаммарбю» – «Хеккен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хаммарбю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хеккен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хаммарбю» – «Хеккен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|12.00
|1.01
|5.40
|1.13
|3.95
|1.22
|—
|—
|2.05
|1.72
|2.10
|1.74
|1.93
|1.87
|1.72
|2.12
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.30
|3.35
|1.08
|7.00
|1.09
|6.60
|1.09
|6.50
|1.01
|12.60
|
|15.00
|1.02
|13.50
|1.03
|4.95
|1.18
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.59
|2.39
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.36
|1.23
|—
|—
|2.53
|1.56
|3.02
|1.41
|2.65
|1.51
|2.26
|1.68
|1.90
|1.98
|1.68
|2.26
|1.50
|2.68
|—
|—
|1.23
|4.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—