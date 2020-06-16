17' Желтая карточкаOscar Danielsson
44' Желтая карточкаIrfan Jasarevic
19
Cesar
Weilid
10
Джуниор
Джон
90
Оффия
Генри
11
Клемон
Уилли
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Cesar WeilidЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христопулос Янис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Оффия ГенриНападающий
-
11 Клемон УиллиНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paul Olausson
Ход матча
17'
44'
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Irfan Jasarevic
|1
|0
|2.
|Oscar Danielsson
|1
|0
Предыдущие игры
Акрополис Последние 20 матчей: +15 =2 -3Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис
Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис Акрополис 1:3 Сандвикен Линчёпинг Сити 2:3 Акрополис Акрополис 3:0 Гефле
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс
Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд
Последние игры между собой
Акрополис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Акрополис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Норрбю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Умео
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Браге
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0