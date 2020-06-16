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Акрополис
0:0
Конец матча
Далкурд
0'
17' Желтая карточка
Oscar Danielsson
44' Желтая карточка
Irfan Jasarevic
90'+6
1
Samuel
Brolin
19
Cesar
Weilid
4
Marcus
Haglind
Sangre
5
Oscar
Pehrsson
20
Sotirios
Nikopoulos
18
Niklas
Maripuu
13
Сиводедов
Кристиан
8
Pontus
Aasbrink
23
Lamine
Larbi
Nekrouf
12
Nicklas
Lindqvist
24
Andrew
Stadler
1
Filip
Anger
22
Oscar
Danielsson
4
John
Stenberg
33
Irfan
Jasarevic
3
Kadir
Hodzic
10
Джуниор
Джон
13
Hampus
Finndell
15
Daniel
Stensson
9
Кабаши
Ариан
90
Оффия
Генри
11
Клемон
Уилли
Акрополис
4-2-3-1
Далкурд
4-3-3

Ход матча

17'
 
Oscar Danielsson
44'
 
Irfan Jasarevic
67'
 
Берггрен Густав
Джуниор Джон
69'
Nikola Karadjordje Vasic
Andrew Stadler
 
74'
 
Patriot Sejdiu
Кабаши Ариан
78'
Adhavan Rajamohan
Lamine Larbi Nekrouf
 
78'
Mattias Bouvin
Nicklas Lindqvist
 
82'
 
Emil Berger
Hampus Finndell
87'
Альборнос Маурисио
Сиводедов Кристиан
 

Карточки

Акрополис
# Игрок      
Далкурд
# Игрок      
1. Irfan Jasarevic 1 0
2. Oscar Danielsson 1 0

Предыдущие игры

Акрополис Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Акрополис 3:0 АИК Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис
Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис Акрополис 1:3 Сандвикен Линчёпинг Сити 2:3 Акрополис Акрополис 3:0 Гефле
Далкурд Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс
Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС ГАИС 1:5 Далкурд

Последние игры между собой

Акрополис: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Далкурд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Акрополис 0:1 Далкурд Первый дивизион Далкурд 2:1 Акрополис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вестерос СК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ГАИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Акрополис 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Норрбю 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Умео 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Irfan Jasarevic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Oscar Danielsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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