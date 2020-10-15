  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
ХИФК
1:2
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
41' Желтая карточка
Фофана Адама
1:0
53' Гол
Тукиайнен Сакари
64' Желтая карточка
Маттила Сакари
74' Желтая карточка
Патронен Ханну
1:1
75' Пенальти
Ала-Мюллюмяки Лаури
77' Желтая карточка
Iiro Jaervinen
1:2
80' Гол
Ала-Мюллюмяки Лаури
86' Желтая карточка
Меро Йоэл
90'+4
77
Ориджи
Арнольд
6
Riku
Selander
2
Меро
Йоэл
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
24
Фофана
Адама
8
Jukka
Halme
99
Маттссон
Йоэль
3
Маттила
Сакари
20
John
Fagerstroem
11
Тукиайнен
Сакари
1
Хиландер
Мика
31
Miska
Rautiola
3
Томас
Диого
16
Миеттунен
Тату
8
Iiro
Jaervinen
5
Жаир
6
Арифи
Дони
19
Мёммё
Ээту
10
Ала-Мюллюмяки
Лаури
96
Мезу
Гаэтан
Мисси
7
Ветели
Йоона
ХИФК
Ильвес

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тукиайнен Сакари 5 0.26
2. Victor Vitinho5 4 (1) 0.21
3. Маттила Сакари 4 0.21
4. Луис Энрике II 4 (1) 0.21
5. Jabar Sharza 2 0.11
6. Фофана Адама 1 0.05
7. Tiquinho2 1 0.05
8. Jani Baeckman 1 0.05
9. Маттссон Йоэль 1 0.05
10. Ягуби Моштаг 1 (1) 0.05
11. Патронен Ханну 1 0.05
12. John Fagerstroem 1 0.05
13. Eero-Matti Auvinen 1 0.05
14. Riku Selander 0 0
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Скюття Наатан 6 0.32
2. Ала-Мюллюмяки Лаури 6 (2) 0.32
3. Меттяля Илари 5 0.26
4. Томас Диого 3 0.16
5. Жаир 2 0.11
6. Fofana Tiemoko 2 0.11
7. Ветели Йоона 2 0.11
8. Алмен Микаэль 2 0.11
9. Тамминен Ээро 1 0.05
10. Мезу Гаэтан Мисси 1 0.05
11. Аспегрен Фелипе 0 0
12. Саксела Янне 0 0
13. Райттинен Ээмели 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 6 0
2. Маттила Сакари 4 1
3. Jani Baeckman 5 0
4. Патронен Ханну 4 0
5. Меро Йоэл 4 0
6. Riku Selander 4 0
7. Ориджи Арнольд 2 1
8. Jukka Halme 3 0
9. Фофана Адама 3 0
10. John Fagerstroem 3 0
11. Маттссон Йоэль 3 0
12. Jabar Sharza 3 0
13. Eero-Matti Auvinen 3 0
14. Tiquinho2 3 0
15. Victor Vitinho5 3 0
16. Тукиайнен Сакари 2 0
17. Луис Энрике II 2 0
18. Nikolas Saira 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Миеттунен Тату 3 1
2. Жаир 4 0
3. Томас Диого 4 0
4. Fofana Tiemoko 3 0
5. Мёммё Ээту 3 0
6. Ветели Йоона 1 1
7. Хиландер Мика 2 0
8. Сийра Тууре 2 0
9. Аспегрен Фелипе 2 0
10. Тамминен Ээро 2 0
11. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
12. Скюття Наатан 2 0
13. Саксела Янне 1 0
14. Менса Баба 1 0
15. Iiro Jaervinen 1 0
16. Мезу Гаэтан Мисси 1 0
17. Emile Paul Tendeng 1 0
18. Алмен Микаэль 1 0
19. Janne-Pekka Laine 1 0
20. Арифи Дони 1 0
21. Miska Rautiola 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 18.52% (5) 11.11% (3) 11.11% (3) 25.93% (7) 7.41% (2) 25.93% (7)
 Ильвес 10% (3) 10% (3) 6.67% (2) 23.33% (7) 20% (6) 30% (9)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
КуПС 3:2 ХИФК ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК ХИФК 2:2 Мариехамн
ХИФК 0:0 Интер Турку ХИФК 4:3 ХИК Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
КуПС 1:1 Ильвес Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес Ильвес 1:1 Хака
Ильвес 1:2 ХИК Хонка 3:2 Ильвес Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Ильвес: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Ильвес 2:2 ХИФК Вейккауслига Ильвес 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 ХИФК Вейккауслига
Ильвес 4:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига Ильвес 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:3 Ильвес Икконен Ильвес 0:0 ХИФК Икконен ХИФК 2:0 Ильвес Икконен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 19 12 5 2 44 - 16 41
2. КуПС 19 12 5 2 35 - 18 41
3. Интер Турку 19 10 4 5 30 - 16 34
4. Хонка 19 7 10 2 21 - 12 31
5. Ильвес 19 8 6 5 30 - 25 30
6. Лахти 19 7 7 5 30 - 27 28
7. ХИФК 19 7 4 8 27 - 28 25
8. СЯК Сейнайоки 18 6 5 7 20 - 21 23
9. Мариехамн 19 5 5 9 26 - 35 20
10. Хака 18 3 6 9 20 - 37 15
11. ТПС 17 3 3 11 14 - 31 12
12. РоПС 19 1 2 16 12 - 43 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Адама Фофана получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 1.07
65.00 9.00 1.05
3.74 3.54 1.98
1.36 4.09 16.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.25 1.31 7.60 1.07 2.11 1.68 2.55 1.52 2.06 1.77 1.20 4.20 1.41 2.75 1.18 4.50 1.10 5.90 1.02 11.00 1.02 12.50
8.40 1.03 8.00 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.75 1.08 6.30
3.23 1.37 2.70 1.50 2.16 1.75 1.72 2.19 1.94 1.94 1.60 2.42 1.27 3.96 1.85 2.03 1.15 5.90 1.48 2.76 1.45 2.90 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.30 1.84 1.96 1.05 8.50 1.09 6.10 1.05 8.50
2.91 1.41 1.91 1.89 1.42 2.88
1.36 3.27 1.20 4.86 1.52 2.62 1.35 3.36 1.40 3.15
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч ХИФК 1:2 Ильвес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный