ХИФК
1:2
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Ильвес
41' Желтая карточкаФофана Адама
1:0
53' ГолТукиайнен Сакари
64' Желтая карточкаМаттила Сакари
74' Желтая карточкаПатронен Ханну
1:1
75' ПенальтиАла-Мюллюмяки Лаури
77' Желтая карточкаIiro Jaervinen
1:2
80' ГолАла-Мюллюмяки Лаури
86' Желтая карточкаМеро Йоэл
24
Фофана
Адама
5
Жаир
19
Мёммё
Ээту
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Foday Manneh
-
-
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
Ход матча
41'
53'
1:0
64'
74'
75'
77'
80'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тукиайнен Сакари
|5
|0.26
|2.
|Victor Vitinho5
|4 (1)
|0.21
|3.
|Маттила Сакари
|4
|0.21
|4.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.21
|5.
|Jabar Sharza
|2
|0.11
|6.
|Фофана Адама
|1
|0.05
|7.
|Tiquinho2
|1
|0.05
|8.
|Jani Baeckman
|1
|0.05
|9.
|Маттссон Йоэль
|1
|0.05
|10.
|Ягуби Моштаг
|1 (1)
|0.05
|11.
|Патронен Ханну
|1
|0.05
|12.
|John Fagerstroem
|1
|0.05
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0.05
|14.
|Riku Selander
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скюття Наатан
|6
|0.32
|2.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|6 (2)
|0.32
|3.
|Меттяля Илари
|5
|0.26
|4.
|Томас Диого
|3
|0.16
|5.
|Жаир
|2
|0.11
|6.
|Fofana Tiemoko
|2
|0.11
|7.
|Ветели Йоона
|2
|0.11
|8.
|Алмен Микаэль
|2
|0.11
|9.
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|10.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0.05
|11.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|12.
|Саксела Янне
|0
|0
|13.
|Райттинен Ээмели
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|6
|0
|2.
|Маттила Сакари
|4
|1
|3.
|Jani Baeckman
|5
|0
|4.
|Патронен Ханну
|4
|0
|5.
|Меро Йоэл
|4
|0
|6.
|Riku Selander
|4
|0
|7.
|Ориджи Арнольд
|2
|1
|8.
|Jukka Halme
|3
|0
|9.
|Фофана Адама
|3
|0
|10.
|John Fagerstroem
|3
|0
|11.
|Маттссон Йоэль
|3
|0
|12.
|Jabar Sharza
|3
|0
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|3
|0
|14.
|Tiquinho2
|3
|0
|15.
|Victor Vitinho5
|3
|0
|16.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|17.
|Луис Энрике II
|2
|0
|18.
|Nikolas Saira
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миеттунен Тату
|3
|1
|2.
|Жаир
|4
|0
|3.
|Томас Диого
|4
|0
|4.
|Fofana Tiemoko
|3
|0
|5.
|Мёммё Ээту
|3
|0
|6.
|Ветели Йоона
|1
|1
|7.
|Хиландер Мика
|2
|0
|8.
|Сийра Тууре
|2
|0
|9.
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|10.
|Тамминен Ээро
|2
|0
|11.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|12.
|Скюття Наатан
|2
|0
|13.
|Саксела Янне
|1
|0
|14.
|Менса Баба
|1
|0
|15.
|Iiro Jaervinen
|1
|0
|16.
|Мезу Гаэтан Мисси
|1
|0
|17.
|Emile Paul Tendeng
|1
|0
|18.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|19.
|Janne-Pekka Laine
|1
|0
|20.
|Арифи Дони
|1
|0
|21.
|Miska Rautiola
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|Ильвес
|10% (3)
|10% (3)
|6.67% (2)
|23.33% (7)
|20% (6)
|30% (9)
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: + = -КуПС 3:2 ХИФК ХИФК 1:1 Хонка СЯК Сейнайоки 3:2 ХИФК ХИФК 2:2 Мариехамн
Ильвес Последние 20 матчей: + = -КуПС 1:1 Ильвес Ильвес 4:0 ТПС Мариехамн 0:2 Ильвес Ильвес 1:1 Хака
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 7
Ильвес: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 2
Ильвес 4:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига Ильвес 3:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:3 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 2:3 Ильвес Икконен Ильвес 0:0 ХИФК Икконен ХИФК 2:0 Ильвес Икконен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|19
|12
|5
|2
|44 - 16
|41
|2.
|КуПС
|19
|12
|5
|2
|35 - 18
|41
|3.
|Интер Турку
|19
|10
|4
|5
|30 - 16
|34
|4.
|Хонка
|19
|7
|10
|2
|21 - 12
|31
|5.
|Ильвес
|19
|8
|6
|5
|30 - 25
|30
|6.
|Лахти
|19
|7
|7
|5
|30 - 27
|28
|7.
|ХИФК
|19
|7
|4
|8
|27 - 28
|25
|8.
|СЯК Сейнайоки
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|9.
|Мариехамн
|19
|5
|5
|9
|26 - 35
|20
|10.
|Хака
|18
|3
|6
|9
|20 - 37
|15
|11.
|ТПС
|17
|3
|3
|11
|14 - 31
|12
|12.
|РоПС
|19
|1
|2
|16
|12 - 43
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|3.25
|1.31
|—
|—
|7.60
|1.07
|—
|—
|2.11
|1.68
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.06
|1.77
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.41
|2.75
|1.18
|4.50
|1.10
|5.90
|1.02
|11.00
|1.02
|12.50
|8.40
|1.03
|—
|—
|8.00
|1.05
|—
|—
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.44
|2.77
|1.30
|3.40
|1.11
|5.75
|1.08
|6.30
|—
|—
|3.23
|1.37
|2.70
|1.50
|2.16
|1.75
|1.72
|2.19
|1.94
|1.94
|1.60
|2.42
|1.27
|3.96
|1.85
|2.03
|1.15
|5.90
|1.48
|2.76
|1.45
|2.90
|1.22
|4.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—