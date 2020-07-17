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Интер Турку
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
ХИК
0' 2'
12
Мойсандер
Хенрик
4
Rick
Ketting
22
Хосконен
Артту
5
Noah
Nurmi
2
Энгстрем
Йеспер
19
Паананен
Алекси
8
Муньис
Альваро
26
Connor
Ruane
16
Taiki
Kagayama
15
Фурухольм
Тимо
14
Мастокангас
Элиас
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
6
Остоич
Иван
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
28
Шуллер
Расмус
21
Вяянянен
Сантери
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
Интер Турку
ХИК

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 3 0.21
2. Энгстрем Йеспер 1 0.07
3. Taiki Kagayama 1 0.07
4. Паананен Алекси 1 0.07
5. Rick Ketting 1 0.07
6. Мастокангас Элиас 1 0.07
7. Лилиу 0 0
8. Муньис Альваро 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лингман Лукас 2 0.13
2. Риски Роопе 2 0.13
3. Шуллер Расмус 2 (1) 0.13
4. Вяйринен Тим 0 0

Карточки

Интер Турку
# Игрок      
1. Аннан Энтони 1 0
2. Паананен Алекси 1 0
3. Муньис Альваро 1 0
4. Марттинен Аати 1 0
5. Martti Haukioja 1 0
6. Connor Ruane 1 0
7. Noah Nurmi 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Турку 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 0 0 42.86% (3)
 ХИК 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Интер Турку Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти
Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку Эканс 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:0 ТПС ХИФК 1:1 Интер Турку ХИК 1:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 Хонка Интер Турку 3:0 Мариехамн Интер Турку 0:2 КуПС ХИК 0:1 Интер Турку Интер Турку 0:1 Хонка Ильвес 1:0 Интер Турку Интер Турку 2:0 Мариехамн Ильвес 0:1 Интер Турку
ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК
Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти Ильвес 2:1 ХИК ХИК 2:0 ФА-2000 ХИК 0:1 Интер Турку Холбаек 1:2 ХИК

Последние игры между собой

Интер Турку: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
ХИК 1:0 Интер Турку Кубок ХИК 0:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 4:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 Интер Турку Вейккауслига
Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:0 Интер Турку Кубок Суоми
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 3 2 1 0 5 - 1 7
2. ХИК 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Интер Турку 3 2 0 1 8 - 3 6
4. Ильвес 3 2 0 1 6 - 8 6
5. СЯК Сейнайоки 2 1 1 0 1 - 0 4
6. ХИФК 2 1 0 1 1 - 3 3
7. Хонка 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Мариехамн 2 0 1 1 3 - 4 1
9. Хака 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Лахти 2 0 1 1 0 - 4 1
11. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
12. РоПС 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Veritas Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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