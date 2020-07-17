Интер Турку
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Веритас
ХИК
26
Connor
Ruane
17
Алхо
Николай
11
Риски
Роопе
37
Танака
Атому
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Connor RuaneПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
9 ЛилиуНападающий
-
24 Jasper Yrjas
-
27 Jan Heinonen
-
-
Главный тренер: Jose Riveiro
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
8 Bubacar
-
16 Kalle Katz
-
Главный тренер: Toni Koskela
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|3
|0.21
|2.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.07
|3.
|Taiki Kagayama
|1
|0.07
|4.
|Паананен Алекси
|1
|0.07
|5.
|Rick Ketting
|1
|0.07
|6.
|Мастокангас Элиас
|1
|0.07
|7.
|Лилиу
|0
|0
|8.
|Муньис Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лингман Лукас
|2
|0.13
|2.
|Риски Роопе
|2
|0.13
|3.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.13
|4.
|Вяйринен Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аннан Энтони
|1
|0
|2.
|Паананен Алекси
|1
|0
|3.
|Муньис Альваро
|1
|0
|4.
|Марттинен Аати
|1
|0
|5.
|Martti Haukioja
|1
|0
|6.
|Connor Ruane
|1
|0
|7.
|Noah Nurmi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Луис-Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Турку
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|ХИК
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти
Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку Эканс 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:0 ТПС ХИФК 1:1 Интер Турку ХИК 1:0 Интер Турку Интер Турку 1:0 Хонка Интер Турку 3:0 Мариехамн Интер Турку 0:2 КуПС ХИК 0:1 Интер Турку Интер Турку 0:1 Хонка Ильвес 1:0 Интер Турку Интер Турку 2:0 Мариехамн Ильвес 0:1 Интер Турку
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК
Последние игры между собой
Интер Турку: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интер Турку 1:0 ХИК Кубок ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 3:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:1 Интер Турку Кубок Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:3 ХИК Вейккауслига Интер Турку 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:2 ХИК Вейккауслига Интер Турку 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 2:2 ХИК Кубок лиги ХИК 0:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 3:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 Интер Турку Вейккауслига ХИК 0:0 Интер Турку Кубок Суоми
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|ХИК
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Интер Турку
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|Ильвес
|3
|2
|0
|1
|6 - 8
|6
|5.
|СЯК Сейнайоки
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|ХИФК
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|7.
|Хонка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Мариехамн
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|9.
|Хака
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Лахти
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|12.
|РоПС
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0