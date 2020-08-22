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Хьюстон Динамо
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Даллас
0'
42' Желтая карточка
Jesus Ferreira
45' Желтая карточка
Родригес Мемо
45'+2
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
7
Элис
Альберт
13
Кристиан
Рамирез
23
Кинтеро
Дарвин
20
Jimmy
Maurer
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
2
Кэннон
Реджи
5
Тьяго
Сантос
8
Акоста
Бриан
26
John
Nelson
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
29
Хара
Франко
Хьюстон Динамо
4-3-3
Даллас
3-4-2-1

Ход матча

42'
 
Jesus Ferreira
45'
Родригес Мемо
 

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Мемо 2 0.5
2. Элис Альберт 2 (1) 0.5
3. Кинтеро Дарвин 1 0.25
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Элис Альберт 1 1
2. Боньек Оскар 2 0
3. Кинтеро Дарвин 1 0
4. Фигероа Мэйнор 1 0
5. Струна Альяж 1 0
6. Вера Матиас 1 0
7. Родригес Мемо 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 1 0
2. Помикал Пакстон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Даллас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: + = -
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион
Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС
Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:2 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 0:1 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 2:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 1:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Jesus Ferreira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.59 2.31
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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