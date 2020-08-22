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Хьюстон Динамо
0:0
Конец матча

Стадион:
Даллас
0'
42' Желтая карточка
Jesus Ferreira
45' Желтая карточка
Родригес Мемо
82' Желтая карточка
Фигероа Мэйнор
85' Желтая карточка
Тьяго Сантос
90'+5
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
8
Родригес
Мемо
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
7
Элис
Альберт
13
Кристиан
Рамирез
23
Кинтеро
Дарвин
20
Jimmy
Maurer
4
Брессан
Матеус
24
Хеджес
Мэтт
3
Циглер
Рето
2
Кэннон
Реджи
5
Тьяго
Сантос
8
Акоста
Бриан
26
John
Nelson
21
Michael
Barrios
7
Jesus
Ferreira
29
Хара
Франко
Хьюстон Динамо
4-3-3
Даллас
3-4-2-1

Ход матча

42'
 
Jesus Ferreira
45'
Родригес Мемо
 
63'
 
Пико Фабрис
Jesus Ferreira
69'
 
Сервания Брандон
Акоста Бриан
69'
 
Помикал Пакстон
Michael Barrios
82'
Фигероа Мэйнор
 
83'
Мартинес Томас
Кристиан Рамирез
 
85'
 
Тьяго Сантос
89'
 
Ricardo Pepi
Хара Франко

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Родригес Мемо 2 0.5
2. Элис Альберт 2 (1) 0.5
3. Кинтеро Дарвин 1 0.25
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Элис Альберт 1 1
2. Фигероа Мэйнор 2 0
3. Родригес Мемо 2 0
4. Боньек Оскар 2 0
5. Кинтеро Дарвин 1 0
6. Струна Альяж 1 0
7. Вера Матиас 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Хара Франко 1 0
2. Тьяго Сантос 1 0
3. Помикал Пакстон 1 0
4. Jesus Ferreira 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1)
 Даллас 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо
Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо
Даллас Последние 20 матчей: + = -
Даллас 0:0 Нэшвилл Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион
Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк Спортинг Канзас-Сити 0:2 Даллас Даллас 1:3 Севилья Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Даллас: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Даллас 5:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Даллас МЛС Даллас 4:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС
Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 3:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Даллас МЛС Даллас 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:3 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Даллас Открытый Кубок Даллас 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 5:0 Даллас МЛС Даллас 4:1 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Даллас Открытый Кубок Хьюстон Динамо 1:4 Даллас МЛС Даллас 3:0 Хьюстон Динамо Открытый Кубок Даллас 3:2 Хьюстон Динамо МЛС Даллас 1:2 Хьюстон Динамо МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Jesus Ferreira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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2.90 1.38
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