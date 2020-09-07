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Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 43'

Стадион:
Цинциннати
0'
39' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
43'
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
34
Мохтар
Юнес
26
Эйлаш
Фатей
9
Ади
Фанендо
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
4
Гарса
Грег
36
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Кубо
Юя
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
10
Локадия
Юрген
9
Регаттен
Адриен
Коламбус Кру
4-4-2
Цинциннати
4-4-2

Ход матча

39'
 
Амайя Фрэнки

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 4 0.5
2. Селараян Лукас 3 0.38
3. Мохтар Юнес 2 0.25
4. Этьенн Дерик 1 0.13
5. Нэйджби Дарлингтон 1 0.13
6. Сантуш Педру 0 0
7. Валенсуэла Мильтон 0 0
8. Хименес Эктор 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.13
2. Амайя Фрэнки 1 0.13
3. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 2 0
2. Валенсуэла Мильтон 2 0
3. Ром Элой 1 0
4. Сантуш Педру 1 0
5. Мохтар Юнес 1 0
6. Хименес Эктор 1 0
7. Уильямс Джош 1 0
8. Artur Moraes III 1 0
9. Диас Луис III 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 4 0
2. Амайя Фрэнки 4 0
3. Станко Калеб 2 0
4. Ван дер Верфф Майкел 1 0
5. Петтерссон Том 1 0
6. Кубо Юя 1 0
7. Гайаю Джозеф-Клод 1 0
8. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 0 45.45% (5) 0 36.36% (4) 0 18.18% (2)
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 0:4 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 1:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Цинциннати МЛС
Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 1:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 1:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    39'
    Frankie Amaya получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Цинциннати
1.95
4.08
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 0:0 Цинциннати онлайн

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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 2.95 5.50
1.95 2.55 5.70
1.59 3.96 5.95
1.46 4.50 6.97
1.85 3.02 6.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.75 1.25 7.30 1.07 1.72 2.05 2.44 1.55 2.00 1.81 1.20 4.20 1.71 2.14 1.38 2.90 1.04 9.00 1.10 6.20 1.03 10.00 1.01 12.50 1.01 12.60
9.90 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.82 2.09 1.42 2.91 1.29 3.68 1.13 6.25 1.11 6.95 1.02 14.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.05 1.23 3.25 1.33 2.10 1.71 1.66 2.19 1.44 2.74 1.21 4.28 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.79 1.01 16.17
5.83 1.15 2.70 1.50 2.15 1.75 1.87 2.01 1.57 2.50 1.43 2.96 1.34 3.41 1.61 2.41 1.45 2.86 1.48 2.73 1.30 3.69 1.11 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.20 4.20 1.82 1.99 1.15 5.00 1.10 6.20 1.07 7.50
2.88 1.42 1.91 1.89 1.40 2.95 1.14 5.80 1.08 7.60
3.19 1.34 2.14 1.69 1.50 2.54 1.17 4.87 1.12 5.98 1.02 12.78 1.02 13.50
1.69 2.25 1.41 3.00 1.15 5.90 1.54 2.57 1.39 3.14 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.68 1.28 2.48 1.54 1.64 2.24 1.24 4.05 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
1.94 1.84
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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