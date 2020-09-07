Коламбус Кру
0:0
Первый тайм: 43'
Стадион: Мэйпфре
Цинциннати
39' Желтая карточкаАмайя Фрэнки
1
Ром
Элой
34
Мохтар
Юнес
26
Эйлаш
Фатей
7
Кубо
Юя
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
26 Эйлаш ФатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
24 Амайя ФрэнкиПолузащитник
-
11 Де Йонг СимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Вратарь
-
96 Гутман ЭндрюЗащитник
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стам Яп
Ход матча
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|4
|0.5
|2.
|Селараян Лукас
|3
|0.38
|3.
|Мохтар Юнес
|2
|0.25
|4.
|Этьенн Дерик
|1
|0.13
|5.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.13
|6.
|Сантуш Педру
|0
|0
|7.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|8.
|Хименес Эктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кубо Юя
|1
|0.13
|2.
|Амайя Фрэнки
|1
|0.13
|3.
|Регаттен Адриен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|2
|0
|2.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|3.
|Ром Элой
|1
|0
|4.
|Сантуш Педру
|1
|0
|5.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|6.
|Хименес Эктор
|1
|0
|7.
|Уильямс Джош
|1
|0
|8.
|Artur Moraes III
|1
|0
|9.
|Диас Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Депланье Матье
|4
|0
|2.
|Амайя Фрэнки
|4
|0
|3.
|Станко Калеб
|2
|0
|4.
|Ван дер Верфф Майкел
|1
|0
|5.
|Петтерссон Том
|1
|0
|6.
|Кубо Юя
|1
|0
|7.
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|8.
|Эйлаш Фатей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|0
|45.45% (5)
|0
|36.36% (4)
|0
|18.18% (2)
|Цинциннати
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.75
|1.25
|7.30
|1.07
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|2.44
|1.55
|2.00
|1.81
|1.20
|4.20
|1.71
|2.14
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.10
|6.20
|1.03
|10.00
|1.01
|12.50
|1.01
|12.60
|—
|—
|—
|—
|9.90
|1.06
|8.20
|1.08
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.13
|6.25
|1.11
|6.95
|1.02
|14.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|—
|—
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.10
|1.71
|—
|—
|1.66
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.74
|1.21
|4.28
|1.16
|5.05
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.79
|1.01
|16.17
|5.83
|1.15
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.15
|1.75
|1.87
|2.01
|1.57
|2.50
|1.43
|2.96
|1.34
|3.41
|1.61
|2.41
|1.45
|2.86
|1.48
|2.73
|1.30
|3.69
|—
|—
|1.11
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.10
|6.20
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.40
|2.95
|—
|—
|1.14
|5.80
|1.08
|7.60
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.14
|1.69
|—
|—
|1.50
|2.54
|—
|—
|1.17
|4.87
|1.12
|5.98
|1.02
|12.78
|1.02
|13.50
|1.69
|2.25
|1.41
|3.00
|1.15
|5.90
|1.54
|2.57
|1.39
|3.14
|1.38
|3.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—