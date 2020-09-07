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Коламбус Кру
3:0
Конец матча

Стадион:
Цинциннати
0'
39' Желтая карточка
Амайя Фрэнки
1:0
52' Гол
Сантуш Педру
2:0
64' Гол
Зардес Гьяси
70' Желтая карточка
Ван дер Верфф Майкел
3:0
71' Гол
Зардес Гьяси
82' Желтая карточка
Зардес Гьяси
90' Желтая карточка
Уостон Кендаль
90'+4
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
26
Эйлаш
Фатей
8
Artur
Moraes
III
7
Сантуш
Педру
6
Нэйджби
Дарлингтон
34
Мохтар
Юнес
9
Ади
Фанендо
22
Тытонь
Пшемыслав
17
Депланье
Матье
2
Уостон
Кендаль
23
Ван
дер
Верфф
Майкел
36
Гайаю
Джозеф-Клод
7
Кубо
Юя
24
Амайя
Фрэнки
11
Де
Йонг
Сим
4
Гарса
Грег
10
Локадия
Юрген
9
Регаттен
Адриен
Коламбус Кру
4-2-3-1
Цинциннати
3-5-2

Ход матча

39'
 
Амайя Фрэнки
46'
Диас Луис III
Мохтар Юнес
 
52'
Сантуш Педру
(Диас Луис III)
1:0
58'
 
Медунянин Харис
Кубо Юя
59'
 
Гутман Эндрю
Гарса Грег
62'
Зардес Гьяси
Ади Фанендо
 
64'
Зардес Гьяси
(Сантуш Педру)
2:0
70'
 
Ван дер Верфф Майкел
71'
Зардес Гьяси
3:0
75'
 
Петтерссон Том
Ван дер Верфф Майкел
75'
 
Васкес Брэндон
Де Йонг Сим
75'
Этьенн Дерик
Artur Moraes III
 
80'
Берхальтер Себастьян
Эйлаш Фатей
 
82'
Зардес Гьяси
 
90'
 
Уостон Кендаль

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 6 0.75
2. Селараян Лукас 3 0.38
3. Мохтар Юнес 2 0.25
4. Сантуш Педру 1 0.13
5. Этьенн Дерик 1 0.13
6. Нэйджби Дарлингтон 1 0.13
7. Валенсуэла Мильтон 0 0
8. Хименес Эктор 0 0
9. Диас Луис III 0 0
Цинциннати
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кубо Юя 1 0.13
2. Амайя Фрэнки 1 0.13
3. Регаттен Адриен 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 2 0
2. Валенсуэла Мильтон 2 0
3. Ром Элой 1 0
4. Сантуш Педру 1 0
5. Мохтар Юнес 1 0
6. Хименес Эктор 1 0
7. Зардес Гьяси 1 0
8. Уильямс Джош 1 0
9. Artur Moraes III 1 0
10. Диас Луис III 1 0
Цинциннати
# Игрок      
1. Депланье Матье 4 0
2. Амайя Фрэнки 4 0
3. Ван дер Верфф Майкел 2 0
4. Станко Калеб 2 0
5. Петтерссон Том 1 0
6. Уостон Кендаль 1 0
7. Кубо Юя 1 0
8. Гайаю Джозеф-Клод 1 0
9. Эйлаш Фатей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 0 35.71% (5) 0 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Цинциннати 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру
Цинциннати Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс 1:1 Цинциннати Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Цинциннати Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 2:1 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Орландо Сити Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Цинциннати 0:2 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Цинциннати 1:5 Торонто Даллас 3:1 Цинциннати Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Цинциннати 1:4 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:2 Цинциннати

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Цинциннати: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 0:4 Коламбус Кру МЛС Цинциннати 1:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Цинциннати МЛС
Цинциннати 1:0 Коламбус Кру Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Frankie Amaya получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.12 6.30 32.00
1.59 3.96 5.95
1.46 4.50 6.97
2.10 2.45 6.52

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.15 1.33 7.30 1.07 1.52 2.42 2.44 1.55 2.00 1.81 1.27 3.55 1.71 2.14 1.38 2.90 1.42 11.00 1.10 6.20 1.03 10.00 1.01 12.50 1.01 12.60
9.90 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.82 2.09 1.42 2.91 1.29 3.68 1.13 6.25 1.11 6.95 1.02 14.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.05 1.23 3.25 1.33 2.10 1.71 1.66 2.19 1.44 2.74 1.21 4.28 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.79 1.01 16.17
3.42 1.34 2.84 1.46 2.25 1.69 1.76 2.15 1.53 2.59 1.35 3.31 1.57 2.50 1.43 2.96 2.27 1.68 1.87 2.01 1.45 2.87 1.30 3.65 1.30 3.68 1.16 5.64 1.11 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.20 4.20 1.82 1.99 1.15 5.00 1.10 6.20 1.07 7.50
2.88 1.42 1.91 1.89 1.40 2.95 1.14 5.80 1.08 7.60
3.19 1.34 2.14 1.69 1.50 2.54 1.17 4.87 1.12 5.98 1.02 12.78 1.02 13.50
1.69 2.25 1.41 3.00 1.15 5.90 1.54 2.57 1.39 3.14 1.38 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.45 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90
3.68 1.28 2.48 1.54 1.64 2.24 1.24 4.05 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
1.94 1.84
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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