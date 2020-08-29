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Монреаль Импакт
0:1
Второй тайм: 54'

Стадион:
Торонто
0'
0:1
50' Пенальти
Посуэло Алехандро
54'
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
15
Бро-Гийяр
Закари
14
Сейдич
Амар
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
37
Урути
Максимлиано
21
Лаппалайнен
Ласси
30
Киото
Ромель
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
13
Маллинс
Патрик
Монреаль Импакт
3-4-2-1
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

19'
 
Делеон Ник
Маллинс Патрик
50'
0:1
Посуэло Алехандро

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.6
2. Киото Ромель 2 0.4
3. Лаппалайнен Ласси 1 0.2
4. Масьель Эмануэль 0 0
5. Кркич Боян 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.83
2. Пьятти Пабло 2 0.33
3. Ларьи Ричи 2 0.33
4. Посуэло Алехандро 1 (1) 0.17
5. Делеон Ник 1 0.17
6. Осорио Джонатан 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
2. Урути Максимлиано 1 0
3. Киото Ромель 1 0
4. Масьель Эмануэль 1 0
5. Бинкс Луис 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Пьятти Пабло 1 0
2. Брэдли Майкл 1 0
3. Посуэло Алехандро 1 0
4. Ауро Альваро 1 0
5. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)
 Торонто 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто
Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Торонто Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС
Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:0 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 0:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Делеон Ник бьет в цель!
  • 19'
    Маллинс Патрик уходит с поля. Делеон Ник выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монреаль Импакт
Ничья
Торонто
4.70
3.98
2.00
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