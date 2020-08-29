Монреаль Импакт
0:1
Конец матча
Стадион: Сапуто
Торонто
0:1
50' ПенальтиПосуэло Алехандро
57' Желтая карточкаВаньяма Виктор
68' Желтая карточкаКамашо Руди
90' Желтая карточкаПосуэло Алехандро
23
Диоп
Клемент
22
Райтала
Юкка
14
Сейдич
Амар
30
Киото
Ромель
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
- Основной состав
-
23 Диоп КлементВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
14 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
1 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Яо КарифаЗащитник
-
28 Шоме ШамитПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
-
Главный тренер: Анри Тьерри
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
- Полузащитник
-
18 Делеон НикПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Тсубаса ЭндоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
Ход матча
50'
57'
68'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тайдер Сафир
|3 (2)
|0.6
|2.
|Киото Ромель
|2
|0.4
|3.
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.2
|4.
|Масьель Эмануэль
|0
|0
|5.
|Кркич Боян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Акинола Айо
|5
|0.83
|2.
|Пьятти Пабло
|2
|0.33
|3.
|Ларьи Ричи
|2
|0.33
|4.
|Посуэло Алехандро
|1 (1)
|0.17
|5.
|Делеон Ник
|1
|0.17
|6.
|Осорио Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джексон-Хэмел Энтони
|2
|0
|2.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|3.
|Урути Максимлиано
|1
|0
|4.
|Киото Ромель
|1
|0
|5.
|Камашо Руди
|1
|0
|6.
|Масьель Эмануэль
|1
|0
|7.
|Бинкс Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|2.
|Пьятти Пабло
|1
|0
|3.
|Брэдли Майкл
|1
|0
|4.
|Ауро Альваро
|1
|0
|5.
|Фрейзер Лайам
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монреаль Импакт
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|16.67% (1)
|Торонто
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =5 -10Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто
Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Торонто Последние 20 матчей: +11 =7 -2Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт
Последние игры между собой
Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1