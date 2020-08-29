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Монреаль Импакт
0:1
Конец матча

Стадион:
Торонто
0'
0:1
50' Пенальти
Посуэло Алехандро
57' Желтая карточка
Ваньяма Виктор
68' Желтая карточка
Камашо Руди
90' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
90'+4
23
Диоп
Клемент
4
Камашо
Руди
5
Бинкс
Луис
22
Райтала
Юкка
15
Бро-Гийяр
Закари
14
Сейдич
Амар
2
Ваньяма
Виктор
25
Масьель
Эмануэль
37
Урути
Максимлиано
21
Лаппалайнен
Ласси
30
Киото
Ромель
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
7
Пьятти
Пабло
8
Дельгадо
Марко
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
13
Маллинс
Патрик
Монреаль Импакт
3-4-2-1
Торонто
4-4-1-1

Ход матча

19'
 
Делеон Ник
Маллинс Патрик
50'
0:1
Посуэло Алехандро
57'
Ваньяма Виктор
 
68'
Камашо Руди
 
69'
Шоме Шамит
Сейдич Амар
 
71'
Оквонкво Орджи
Урути Максимлиано
 
79'
 
Фрейзер Лайам
Дельгадо Марко
81'
 
Симан Лоран
Морроу Джастин
81'
 
Тсубаса Эндо
Пьятти Пабло
90'
 
Посуэло Алехандро

Бомбардиры внутри турнира

Монреаль Импакт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тайдер Сафир 3 (2) 0.6
2. Киото Ромель 2 0.4
3. Лаппалайнен Ласси 1 0.2
4. Масьель Эмануэль 0 0
5. Кркич Боян 0 0
Торонто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Акинола Айо 5 0.83
2. Пьятти Пабло 2 0.33
3. Ларьи Ричи 2 0.33
4. Посуэло Алехандро 1 (1) 0.17
5. Делеон Ник 1 0.17
6. Осорио Джонатан 0 0

Карточки

Монреаль Импакт
# Игрок      
1. Джексон-Хэмел Энтони 2 0
2. Ваньяма Виктор 1 0
3. Урути Максимлиано 1 0
4. Киото Ромель 1 0
5. Камашо Руди 1 0
6. Масьель Эмануэль 1 0
7. Бинкс Луис 1 0
Торонто
# Игрок      
1. Посуэло Алехандро 2 0
2. Пьятти Пабло 1 0
3. Брэдли Майкл 1 0
4. Ауро Альваро 1 0
5. Фрейзер Лайам 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монреаль Импакт 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0 0 16.67% (1)
 Торонто 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2)

Предыдущие игры

Монреаль Импакт Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Монреаль Импакт 2:0 Ванкувер Уайткэпс Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 3:4 Торонто
Монреаль Импакт 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 1:2 Олимпия Тегусигальпа Даллас 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Монреаль Импакт 0:0 Саприсса Саприсса 2:2 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 1:1 Атланта Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Цинциннати Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 2:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 3:3 Даллас Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт
Торонто Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Монреаль Импакт 3:4 Торонто Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Торонто Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Атланта Юнайтед 1:2 Торонто Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Торонто 1:0 Коламбус Кру Чикаго Файр 2:2 Торонто Лос-Анджелес 1:1 Торонто Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Цинциннати 1:5 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Торонто Торонто 2:1 Монреаль Импакт

Последние игры между собой

Монреаль Импакт: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Торонто: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Монреаль Импакт 3:4 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:0 Торонто МЛС
Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:0 Торонто МЛС Торонто 1:0 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:5 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 1:3 Торонто МЛС Торонто 5:2 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 3:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:2 Торонто МЛС Торонто 0:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС Монреаль Импакт 3:0 Торонто МЛС Монреаль Импакт 2:1 Торонто МЛС Торонто 2:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 3:1 Монреаль Импакт МЛС Торонто 1:1 Монреаль Импакт МЛС Монреаль Импакт 0:2 Торонто МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Делеон Ник бьет в цель!
  • 19'
    Маллинс Патрик уходит с поля. Делеон Ник выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Saputo Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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