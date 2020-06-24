Одд
4:1
Конец матча
Стадион: Скагерак Арена
Волеренга
0:1
6' ПенальтиВильяльмссон Маттиас
1:1
12' ГолХофф Вебьёрн
20' Желтая карточкаКачи
37' Желтая карточкаАдекугбе Сэм
2:1
60' ГолБорвен Торгейр
67' Желтая карточкаЛеквен Магнус
3:1
67' ПенальтиБорвен Торгейр
69' Желтая карточкаХорн Майер
83' Желтая карточкаРашани Эльбасан
4:1
90' ГолБорвен Торгейр
10
Качи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 КачиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Bilal Njie
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
-
23 Хорн МайерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Амин НуриЗащитник
-
31 Скарет БрагеЗащитник
- Полузащитник
-
17 Камара УсманНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Ход матча
6'
12'
1:1
20'
37'
57'
60'
2:1
67'
67'
3:1
69'
83'
90'
4:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 10
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|4 (2)
|0.13
|2.
|Хофф Вебьёрн
|1
|0.03
|3.
|Рууд Эспен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вильяльмссон Маттиас
|2 (2)
|0.07
|2.
|Шала Херолинд
|1
|0.03
|3.
|Доннум Арон
|1
|0.03
|4.
|Леквен Магнус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|1
|0
|2.
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|3.
|Качи
|1
|0
|4.
|Риса Бирк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шала Херолинд
|2
|1
|2.
|Леквен Магнус
|2
|0
|3.
|Хорн Майер
|2
|0
|4.
|Доннум Арон
|2
|0
|5.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|6.
|Адекугбе Сэм
|1
|0
|7.
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0
|8.
|Клаессон Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Одд
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Волеренга
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Одд Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт
Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн Лиллестрём 0:0 Волеренга
Последние игры между собой
Одд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Волеренга: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|4.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|5.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Старт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Викинг
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|15.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Аутентификация