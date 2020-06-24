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  3. Норвегия
Одд
4:1
Конец матча

Стадион:
Волеренга
0'
0:1
6' Пенальти
Вильяльмссон Маттиас
1:1
12' Гол
Хофф Вебьёрн
20' Желтая карточка
Качи
37' Желтая карточка
Адекугбе Сэм
2:1
60' Гол
Борвен Торгейр
67' Желтая карточка
Леквен Магнус
3:1
67' Пенальти
Борвен Торгейр
69' Желтая карточка
Хорн Майер
83' Желтая карточка
Рашани Эльбасан
4:1
90' Гол
Борвен Торгейр
90'+4
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
21
Хаген
Стеффен
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
14
Нордквелле
Фредрик
8
Markus
Andre
Kaasa
22
Борвен
Торгейр
10
Качи
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
3
Бьердаль
Йохан-Ледре
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
23
Хорн
Майер
8
Леквен
Магнус
6
Шала
Херолинд
9
Доннум
Арон
10
Вильяльмссон
Маттиас
11
Финне
Бор
Одд
4-3-3
Волеренга
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Вильяльмссон Маттиас
12'
Хофф Вебьёрн
1:1
20'
Качи
 
37'
 
Адекугбе Сэм
57'
Леуритсен Тобиас
Качи
 
57'
Filip Roenningen Joergensen
Нордквелле Фредрик
 
60'
Борвен Торгейр
(Рууд Эспен)
2:1
64'
 
Osame Sahraoui
Финне Бор
67'
 
Леквен Магнус
67'
Борвен Торгейр
3:1
69'
 
Хорн Майер
72'
 
Камара Усман
Шала Херолинд
80'
Рашани Эльбасан
Joshua Kitolano
 
82'
 
Хольм Один Тьяго
Леквен Магнус
82'
 
Benjamin Stokke
Вильяльмссон Маттиас
83'
Рашани Эльбасан
 
85'
Bilal Njie
Markus Andre Kaasa
 
90'
Борвен Торгейр
(Хофф Вебьёрн)
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 4 (2) 0.13
2. Хофф Вебьёрн 1 0.03
3. Рууд Эспен 0 0
Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вильяльмссон Маттиас 2 (2) 0.07
2. Шала Херолинд 1 0.03
3. Доннум Арон 1 0.03
4. Леквен Магнус 0 0

Карточки

Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 1 0
2. Рашани Эльбасан 1 0
3. Качи 1 0
4. Риса Бирк 1 0
Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 2 1
2. Леквен Магнус 2 0
3. Хорн Майер 2 0
4. Доннум Арон 2 0
5. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
6. Адекугбе Сэм 1 0
7. Борхгревинк Кристиан 1 0
8. Клаессон Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Одд 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Волеренга 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Одд Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт
Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга
Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт
Волеренга 1:2 Дьерв Мьёндален 0:2 Волеренга Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Волеренга 1:0 Саннефьёрд Волеренга 3:2 Краснодар-2 Волеренга 0:2 Локомотив Москва Норрчёпинг 1:2 Волеренга Волеренга 1:3 Славия Прага Хеккен 1:2 Волеренга Улленсакер-Киса 0:7 Волеренга Мьёндален 2:1 Волеренга Мьёндален 1:0 Волеренга Волеренга 2:4 Мольде Тромсё 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Бранн Лиллестрём 0:0 Волеренга

Последние игры между собой

Одд: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Волеренга: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Одд 1:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:0 Одд Типпелиген Одд 3:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:1 Одд Типпелиген
Волеренга 2:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Волеренга Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Одд Типпелиген Волеренга 2:2 Одд Типпелиген Одд 1:2 Волеренга Типпелиген Одд 2:0 Волеренга Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
4. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
5. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Волеренга 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Одд 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Старт 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Викинг 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
15. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
16. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Адекугбе Сэм получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Качи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Хофф Вебьёрн бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Вильяльмссон Маттиас из команды Волеренга забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skagerak Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Одд 4:1 Волеренга онлайн

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