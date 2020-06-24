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  3. Норвегия
Старт
1:1
Первый тайм: 34'

Стадион:
Мольде
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
2
Jesper
Daland
6
Йоргенсен
Йоаким
15
Henrik
Robstad
22
Kristoffer
Toennessen
19
Скаанес
Каспер
11
Шульц
Эрик
23
Erlend
Segberg
16
Mikael
Ugland
7
Kevin
Kabran
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
15
Кристенсен
Тобиас
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
99
Квоеме
Охи
Старт
5-4-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

19'
Mikael Ugland
(Erlend Segberg)
1:0
30'
1:1
Педерсен Маркус Гольмгрен
(Эйкрем Магнус)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 2 0.07
2. Jesper Daland 1 0.03
3. Марковик Эман 1 0.03
4. Kevin Kabran 0 0
5. Шульц Эрик 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 1 0.03
2. Квоеме Охи 1 0.03
3. Хуссейн Эцаз 1 0.03
4. Джеймс Леке 1 0.03
5. Хестад Эйрик 1 0.03
6. Хёуген Кристоффер 0 0
7. Martin Ellingsen 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Марковик Эман 1 0
2. Mathias Bringaker 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 1 1
2. Хёуген Кристоффер 1 0
3. Henry Wingo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 25% (1) 0 25% (1) 0 50% (2) 0
 Мольде 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт
Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд
Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Старт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Старт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Старт Типпелиген Мольде 2:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген
Старт 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Старт Типпелиген Мольде 0:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Старт Типпелиген Мольде 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 8:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кристиансунд 1:0 3 2 1 0 8 - 2 7
2. Бранн 0:0 3 2 1 0 5 - 1 7
3. Мьёндален 1:0 3 2 1 0 2 - 0 7
4. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
5. Мольде 0:1 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Старт 1:0 3 1 2 0 5 - 4 5
7. Саннефьёрд 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
8. Волеренга 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Стабек 0:0 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Олесунн 0:0 3 0 1 2 3 - 11 1
13. Одд 2 0 0 2 1 - 3 0
14. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
15. Викинг 0:1 3 0 0 3 2 - 8 0
16. Хёугесунн 0:1 3 0 0 3 2 - 9 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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