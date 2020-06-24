1:0
19' ГолMikael Ugland
1:1
30' ГолПедерсен Маркус Гольмгрен
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
19'
1:0
30'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|2
|0.07
|2.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|3.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|4.
|Kevin Kabran
|0
|0
|5.
|Шульц Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.03
|2.
|Квоеме Охи
|1
|0.03
|3.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.03
|4.
|Джеймс Леке
|1
|0.03
|5.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|6.
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|7.
|Martin Ellingsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марковик Эман
|1
|0
|2.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|1
|1
|2.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|3.
|Henry Wingo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|0
|Мольде
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт
Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд
Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Старт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Старт 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Старт Типпелиген Мольде 0:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Старт Типпелиген Мольде 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 8:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кристиансунд
|1:0
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|2.
|Бранн
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Мьёндален
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|5.
|Мольде
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Старт
|1:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|7.
|Саннефьёрд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Волеренга
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Стабек
|0:0
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Олесунн
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 11
|1
|13.
|Одд
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|14.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Викинг
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|16.
|Хёугесунн
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
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