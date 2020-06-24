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  3. Норвегия
Старт
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Мольде
0'
1:0
19' Гол
Mikael Ugland
1:1
30' Гол
Педерсен Маркус Гольмгрен
34' Желтая карточка
Хуссейн Эцаз
43' Желтая карточка
Скаанес Каспер
1:2
45' Гол
Хёуген Кристоффер
67' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
73' Желтая карточка
Марковик Эман
2:2
75' Гол
Mathias Bringaker
87' Желтая карточка
Хестад Эйрик
90' Желтая карточка
Кристенсен Тобиас
2:3
90' Гол
Грегерсен Стиан
90'+7
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
2
Jesper
Daland
6
Йоргенсен
Йоаким
22
Kristoffer
Toennessen
15
Henrik
Robstad
19
Скаанес
Каспер
11
Шульц
Эрик
23
Erlend
Segberg
16
Mikael
Ugland
7
Kevin
Kabran
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
6
Грегерсен
Стиан
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
15
Кристенсен
Тобиас
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
99
Квоеме
Охи
Старт
5-4-1
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

19'
Mikael Ugland
(Erlend Segberg)
1:0
30'
1:1
Педерсен Маркус Гольмгрен
(Эйкрем Магнус)
34'
 
Хуссейн Эцаз
43'
Скаанес Каспер
 
45'
1:2
Хёуген Кристоффер
(Эйкрем Магнус)
46'
Mathias Bringaker
Mikael Ugland
 
46'
Марковик Эман
Шульц Эрик
 
46'
 
Henry Wingo
Педерсен Маркус Гольмгрен
57'
Сколевик Стеффен
Eirik Wichne
 
57'
 
Кнутсон Эрлинг
Хёуген Кристоффер
57'
 
Хестад Эйрик
Эйкрем Магнус
67'
Сколевик Стеффен
 
68'
 
Martin Ellingsen
Квоеме Охи
69'
Sander Sjoekvist
Kristoffer Toennessen
 
73'
Марковик Эман
 
75'
Mathias Bringaker
(Sander Sjoekvist)
2:2
79'
Берган Вегар
Jesper Daland
 
84'
 
Андерсен Эйрик Улланд
Брюнхильдсен Ола
87'
 
Хестад Эйрик
90'
 
Кристенсен Тобиас
90'
2:3
Грегерсен Стиан
(Кнутсон Эрлинг)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 8
  • 3 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mathias Bringaker 3 0.1
2. Jesper Daland 1 0.03
3. Марковик Эман 1 0.03
4. Mikael Ugland 1 0.03
5. Kevin Kabran 0 0
6. Шульц Эрик 0 0
7. Erlend Segberg 0 0
8. Sander Sjoekvist 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эйкрем Магнус 1 0.03
2. Хёуген Кристоффер 1 0.03
3. Квоеме Охи 1 0.03
4. Хуссейн Эцаз 1 0.03
5. Джеймс Леке 1 0.03
6. Хестад Эйрик 1 0.03
7. Грегерсен Стиан 1 0.03
8. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
9. Кнутсон Эрлинг 0 0
10. Martin Ellingsen 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Марковик Эман 2 0
2. Скаанес Каспер 1 0
3. Сколевик Стеффен 1 0
4. Mathias Bringaker 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 1 1
2. Хуссейн Эцаз 1 0
3. Хёуген Кристоффер 1 0
4. Хестад Эйрик 1 0
5. Кристенсен Тобиас 1 0
6. Henry Wingo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 50% (3) 0
 Мольде 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт
Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд
Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём

Последние игры между собой

Старт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Старт 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Старт Типпелиген Мольде 2:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген
Старт 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Старт Типпелиген Мольде 0:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Старт Типпелиген Мольде 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 8:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Бранн 3 2 1 0 7 - 3 7
3. Будё-Глимт 2 2 0 0 10 - 3 6
4. Кристиансунд 3 1 2 0 9 - 4 5
5. Стабек 3 1 2 0 4 - 2 5
6. Мьёндален 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Стрёмсгодсет 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Саннефьёрд 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Волеренга 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Одд 3 1 0 2 5 - 4 3
11. Старт 3 0 2 1 6 - 7 2
12. Русенборг 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Викинг 3 0 1 2 3 - 8 1
14. Хёугесунн 3 0 1 2 4 - 10 1
15. Олесунн 3 0 1 2 5 - 13 1
16. Сарпсборг-08 2 0 0 2 0 - 2 0
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