1:0
19' ГолMikael Ugland
1:1
30' ГолПедерсен Маркус Гольмгрен
34' Желтая карточкаХуссейн Эцаз
43' Желтая карточкаСкаанес Каспер
1:2
45' ГолХёуген Кристоффер
67' Желтая карточкаСколевик Стеффен
73' Желтая карточкаМарковик Эман
2:2
75' ГолMathias Bringaker
87' Желтая карточкаХестад Эйрик
90' Желтая карточкаКристенсен Тобиас
2:3
90' ГолГрегерсен Стиан
12
Amund
Wichne
27
Eirik
Wichne
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
-
12 Amund WichneВратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Henry Wingo
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
19'
1:0
30'
34'
43'
45'
67'
73'
75'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
6 Угловые 8
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mathias Bringaker
|3
|0.1
|2.
|Jesper Daland
|1
|0.03
|3.
|Марковик Эман
|1
|0.03
|4.
|Mikael Ugland
|1
|0.03
|5.
|Kevin Kabran
|0
|0
|6.
|Шульц Эрик
|0
|0
|7.
|Erlend Segberg
|0
|0
|8.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эйкрем Магнус
|1
|0.03
|2.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.03
|3.
|Квоеме Охи
|1
|0.03
|4.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0.03
|5.
|Джеймс Леке
|1
|0.03
|6.
|Хестад Эйрик
|1
|0.03
|7.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.03
|8.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|9.
|Кнутсон Эрлинг
|0
|0
|10.
|Martin Ellingsen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марковик Эман
|2
|0
|2.
|Скаанес Каспер
|1
|0
|3.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|4.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|1
|1
|2.
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|3.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|4.
|Хестад Эйрик
|1
|0
|5.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|6.
|Henry Wingo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|50% (3)
|0
|Мольде
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт
Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт Старт 1:0 Дьерв Старт 1:1 Флеккерёй Старт 2:1 Мьёндален Старт 5:3 Soerlandslaget Лиллестрём 4:3 Старт Старт 2:1 Лиллестрём Старт 1:0 КФУМ Викинг 1:1 Старт Нутодден 0:2 Старт Старт 2:1 Улленсакер-Киса Олесунн 2:1 Старт Старт 0:0 КФУМ Дьерв 1:7 Старт Старт 3:2 Санднес
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде Мольде 3:2 Бранн Мольде 4:2 Кристиансунд
Мольде 1:2 Согндаль Мольде 2:0 Лиллестрём Мольде 5:2 Олесунн Мольде 1:0 Ростов Мольде 1:0 Краснодар Мольде 4:0 Конгсвингер Кристиансунд 1:1 Мольде Мольде 3:1 Хёдд Мольде 4:2 Будё-Глимт Волеренга 2:4 Мольде Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Мольде 2:0 Кристиансунд Русенборг 3:1 Мольде Мольде 3:1 Хёугесунн Бранн 0:0 Мольде Мольде 2:1 Лиллестрём
Последние игры между собой
Старт: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 8
Мольде: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 2
Старт 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Старт Типпелиген Мольде 0:1 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Старт 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 5:1 Старт Типпелиген Мольде 1:2 Старт Типпелиген Старт 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 8:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Бранн
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|Будё-Глимт
|2
|2
|0
|0
|10 - 3
|6
|4.
|Кристиансунд
|3
|1
|2
|0
|9 - 4
|5
|5.
|Стабек
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|Мьёндален
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Стрёмсгодсет
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Саннефьёрд
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Волеренга
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Одд
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|11.
|Старт
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|12.
|Русенборг
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Викинг
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Хёугесунн
|3
|0
|1
|2
|4 - 10
|1
|15.
|Олесунн
|3
|0
|1
|2
|5 - 13
|1
|16.
|Сарпсборг-08
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
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