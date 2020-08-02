  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
АИК
0'
21' Желтая карточка
Enock Kofi Adu1
34'
32
Хёгг
Лукас
16
York
Rafael
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
3
Ринг
Себастьян
37
Edvin
Crona
21
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
19
Янссон
Исак
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
11
Ингельссон
Сванте
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
20
Линдквист
Расмус
18
Хуссейн
Билаль
8
Enock
Kofi
Adu1
7
Ларссон
Себастьян
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
14
Paulos
Abraham
Кальмар
4-4-2
АИК
4-4-2

Ход матча

21'
 
Enock Kofi Adu1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.06
2. Ромариньо Перейра 2 0.06
3. Isak Magnusson 2 0.06
4. Nils Froeling 2 0.06
5. Юханссон Петр 1 0.03
6. Ингельссон Сванте 1 0.03
7. Ринг Себастьян 1 0.03
8. Edvin Crona 1 0.03
9. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
10. Янссон Исак 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 3 0.1
2. Paulos Abraham 2 0.06
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.06
4. Хуссейн Билаль 2 0.06
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Алити Фидан 4 0
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 2 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Нури Эмин 1 0
8. Rafinha I 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 4 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Ларссон Себастьян 2 0
4. Гранли Даниэль 2 0
5. Офори Эбенезер 2 0
6. Eric Kahl 2 0
7. Гойтом Хенок 1 0
8. Стаматопулос Кенни 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Линдквист Расмус 1 0
11. Мишель Феликс 1 0
12. Enock Kofi Adu1 1 0
13. Tom Strannegaard 1 0
14. Paulos Abraham 1 0
15. Robin Tihi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 25% (3) 0 25% (3) 0 25% (3) 25% (3)
 АИК 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю
Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус
Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АИК 3:1 Кальмар Кубок АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 12 7 4 1 23 - 11 25
2. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Варберг БоИС 1:0 12 5 3 4 17 - 14 18
6. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
7. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
8. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 0:0 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 0:2 12 2 6 4 13 - 17 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 0:1 12 2 4 6 8 - 15 10
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 0:0 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    21'
    Энок Кофи Аду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кальмар 0:0 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный