Кальмар
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Guldfaageln Arena
АИК
21' Желтая карточкаEnock Kofi Adu1
32
Хёгг
Лукас
16
York
Rafael
23
Эльм
Виктор
37
Edvin
Crona
19
Янссон
Исак
31
Хаугор
Якоб
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
16 York RafaelЗащитник
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
-
37 Edvin CronaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
-
16 Robin Tihi
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
Ход матча
21'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алити Фидан
|2
|0.06
|2.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.06
|3.
|Isak Magnusson
|2
|0.06
|4.
|Nils Froeling
|2
|0.06
|5.
|Юханссон Петр
|1
|0.03
|6.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|7.
|Ринг Себастьян
|1
|0.03
|8.
|Edvin Crona
|1
|0.03
|9.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.03
|10.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гойтом Хенок
|3
|0.1
|2.
|Paulos Abraham
|2
|0.06
|3.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.06
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.06
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.03
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.03
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|8.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|9.
|Рашиди Херади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Алити Фидан
|4
|0
|3.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|4.
|Эльм Виктор
|2
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Нури Эмин
|1
|0
|8.
|Rafinha I
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|4
|0
|2.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|3.
|Ларссон Себастьян
|2
|0
|4.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|5.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|6.
|Eric Kahl
|2
|0
|7.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|8.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|9.
|Бауи Набиль
|1
|0
|10.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|11.
|Мишель Феликс
|1
|0
|12.
|Enock Kofi Adu1
|1
|0
|13.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|14.
|Paulos Abraham
|1
|0
|15.
|Robin Tihi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|25% (3)
|0
|25% (3)
|0
|25% (3)
|25% (3)
|АИК
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю
Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар
АИК Последние 20 матчей: + = -АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|12
|7
|4
|1
|23 - 11
|25
|2.
|Норрчёпинг
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|3.
|Эльфсборг
|11
|5
|5
|1
|17 - 14
|20
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Варберг БоИС
|1:0
|12
|5
|3
|4
|17 - 14
|18
|6.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|7.
|Сириус
|11
|4
|4
|3
|17 - 17
|16
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|2
|5
|12 - 18
|14
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|0:0
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|Гётеборг
|0:2
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
|13.
|Фалькенберг
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Эстерсунд
|0:1
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|15.
|Хельсинборг
|12
|1
|7
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0