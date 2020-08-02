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  2. Матчи
  3. Швеция
Кальмар
0:0
Конец матча

Стадион:
АИК
0'
21' Желтая карточка
Enock Kofi Adu1
33' Желтая карточка
Метс Кароль
90'+4
32
Хёгг
Лукас
16
York
Rafael
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
3
Ринг
Себастьян
37
Edvin
Crona
21
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
19
Янссон
Исак
22
Alexander
Ahl
Holmstroem
11
Ингельссон
Сванте
31
Хаугор
Якоб
2
Гранли
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
20
Линдквист
Расмус
18
Хуссейн
Билаль
8
Enock
Kofi
Adu1
7
Ларссон
Себастьян
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
14
Paulos
Abraham
Кальмар
4-4-2
АИК
4-4-2

Ход матча

21'
 
Enock Kofi Adu1
33'
 
Метс Кароль
59'
 
Рашиди Херади
Хуссейн Билаль
59'
 
Бауи Набиль
Линдквист Расмус
71'
 
Мишель Феликс
Enock Kofi Adu1
75'
Юханссон Петр
Исраэльссон Эрик
 
75'
Carl Gustafsson
York Rafael
 
79'
Сахпекидис Филип
Alexander Ahl Holmstroem
 
84'
 
Сильва Стефан
Paulos Abraham
84'
 
Лундстрём Роберт
Гранли Даниэль
90'
Adrian Edquist
Янссон Исак
 

Статистика матча

  • 19 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.06
2. Ромариньо Перейра 2 0.06
3. Isak Magnusson 2 0.06
4. Nils Froeling 2 0.06
5. Юханссон Петр 1 0.03
6. Ингельссон Сванте 1 0.03
7. Ринг Себастьян 1 0.03
8. Edvin Crona 1 0.03
9. Эльм Виктор 1 (1) 0.03
10. Янссон Исак 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 3 0.1
2. Paulos Abraham 2 0.06
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.06
4. Хуссейн Билаль 2 0.06
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Алити Фидан 4 0
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 2 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Нури Эмин 1 0
8. Rafinha I 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Ларссон Себастьян 2 0
4. Гранли Даниэль 2 0
5. Офори Эбенезер 2 0
6. Eric Kahl 2 0
7. Гойтом Хенок 1 0
8. Стаматопулос Кенни 1 0
9. Бауи Набиль 1 0
10. Линдквист Расмус 1 0
11. Мишель Феликс 1 0
12. Enock Kofi Adu1 1 0
13. Tom Strannegaard 1 0
14. Paulos Abraham 1 0
15. Robin Tihi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 25% (3) 0 25% (3) 0 25% (3) 25% (3)
 АИК 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю
Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар
АИК Последние 20 матчей: + = -
АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус
Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АИК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АИК 3:1 Кальмар Кубок АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан
АИК 1:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 АИК Аллсвенскан Кальмар 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:0 Кальмар Аллсвенскан АИК 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 0:2 Кальмар Товарищеские матчи АИК 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 12 7 4 1 24 - 11 25
2. Норрчёпинг 11 7 3 1 27 - 14 24
3. Эльфсборг 11 5 5 1 17 - 14 20
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 11 4 4 3 17 - 17 16
7. Варберг БоИС 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
9. Мьельбю 11 4 2 5 12 - 18 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Энок Кофи Аду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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