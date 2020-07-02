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Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Мьельбю
0'
15' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
26'
1
Линдегор
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
47
Casper
Widell
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
10
Rasmus
Joensson
5
Ольсен
Брандур
39
Ван
ден
Хурк
Антони
30
Юханссон
Марко
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
31
David
Batanero
5
Джазе
Моханад
12
David
Loefquist
10
Mamudu
Moro
14
Besard
Sabovic
Хельсинборг
4-2-3-1
Мьельбю
3-4-3

Ход матча

15'
Ван ден Хурк Антони
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jacob Bergstroem 2 0.08
2. David Loefquist 1 0.04
3. Огбу Мозес 1 0.04
4. Eric Bjoerkander 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 2 0
2. Сисей Йозеф 2 0
3. Ольссон Мартин 1 0
4. Ольсен Брандур 1 0
5. Alexander Timossi Andersson 1 0
6. Жигович Армин 1 0
7. Filip Sjoeberg1 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 1 0
2. David Loefquist 1 0
3. David Batanero 1 0
4. Joel Nilsson 1 0
5. Viktor Gustafson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 0 0 0 0 0
Мьельбю 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС
Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг
Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Мьельбю 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 3:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 4:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:2 Мьельбю Аллсвенскан
Мьельбю 0:2 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Хельсинборг 3:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:0 Мьельбю Шведский кубок Хельсинборг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Мальмё 5 2 3 0 8 - 5 9
3. Варберг БоИС 0:0 5 2 2 1 9 - 5 8
4. АИК 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Фалькенберг 1:0 5 2 1 2 4 - 6 7
6. Хеккен 0:0 5 1 4 0 5 - 4 7
7. Эльфсборг 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Юргорден 5 2 0 3 8 - 6 6
9. Кальмар 5 2 0 3 8 - 9 6
10. Гётеборг 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
11. Эребру 0:0 5 1 3 1 3 - 4 6
12. Сириус 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Хаммарбю 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
14. Мьельбю 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
16. Хельсинборг 0:0 5 0 2 3 0 - 8 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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