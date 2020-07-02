Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Мьельбю
15' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Mamudu MoroНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.08
|2.
|David Loefquist
|1
|0.04
|3.
|Огбу Мозес
|1
|0.04
|4.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0
|2.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|3.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|1
|0
|5.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|6.
|Жигович Армин
|1
|0
|7.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|1
|0
|2.
|David Loefquist
|1
|0
|3.
|David Batanero
|1
|0
|4.
|Joel Nilsson
|1
|0
|5.
|Viktor Gustafson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Мьельбю
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС
Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар Мальмё 3:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Юргорден 2:0 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Эстерсунд
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг
Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Мальмё
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|3.
|Варберг БоИС
|0:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 5
|8
|4.
|АИК
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Фалькенберг
|1:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|6.
|Хеккен
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|7.
|Эльфсборг
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Юргорден
|5
|2
|0
|3
|8 - 6
|6
|9.
|Кальмар
|5
|2
|0
|3
|8 - 9
|6
|10.
|Гётеборг
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Эребру
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|12.
|Сириус
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Хаммарбю
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|14.
|Мьельбю
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|5
|0
|2
|3
|0 - 8
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0