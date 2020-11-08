Эстер
1:1
Второй тайм: 49'
Сирианска Эскильстуна
1:0
11' ГолSimon Alexandersson
1:1
17' ГолМаннс Йеспер
19' Желтая карточкаРочестер Соренсен Марк
34' Желтая карточкаFerid Ali
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кин ДжеймсНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
12 Aiham Ousou
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
11'
17'
1:1
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|8 (3)
|0.3
|2.
|Nicolas Mortensen
|7
|0.26
|3.
|Filip Oernblom
|5 (1)
|0.19
|4.
|Carl Johansson III
|4
|0.15
|5.
|Кин Джеймс
|4
|0.15
|6.
|Simon Alexandersson
|4
|0.15
|7.
|Mattias Pavic
|2
|0.07
|8.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0.07
|9.
|Перссон Юхан
|1
|0.04
|10.
|Stefan Karlsson
|0
|0
|11.
|Нордстрём Билли
|0
|0
|12.
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|11 (1)
|0.41
|2.
|Chidi Dauda Omeje
|4
|0.15
|3.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.11
|4.
|Wilhelm Loeper
|2 (2)
|0.07
|5.
|Ismet Lushaku
|2
|0.07
|6.
|Adam Larsson
|1
|0.04
|7.
|Ryan Williams II
|1
|0.04
|8.
|Маннс Йеспер
|1
|0.04
|9.
|Christian Ljungberg
|1
|0.04
|10.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|11.
|Viktor Goetesson
|1
|0.04
|12.
|Pontus Roedin
|1
|0.04
|13.
|Adnan Kojic
|0
|0
|14.
|Ferid Ali
|0
|0
|15.
|Соми Габриэль
|0
|0
|16.
|Aiham Ousou
|0
|0
|17.
|Tim Hartzell
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|9
|0
|2.
|Stefan Karlsson
|3
|1
|3.
|Перссон Юхан
|4
|0
|4.
|Рочестер Соренсен Марк
|3
|0
|5.
|Jonathan Drott
|3
|0
|6.
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|7.
|Карлссон Монц
|3
|0
|8.
|Simon Alexandersson
|3
|0
|9.
|Petar Petrovic
|2
|0
|10.
|Nicolas Mortensen
|2
|0
|11.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0
|12.
|Filip Oernblom
|2
|0
|13.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|14.
|Damir Mehic
|1
|0
|15.
|Ахмед Аммар
|1
|0
|16.
|Liridon Silka
|1
|0
|17.
|Carl Johansson III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|7
|1
|2.
|Соми Габриэль
|5
|0
|3.
|Christian Ljungberg
|3
|1
|4.
|Маннс Йеспер
|4
|0
|5.
|Abdel Diarra
|4
|0
|6.
|Ferid Ali
|4
|0
|7.
|Wilhelm Loeper
|4
|0
|8.
|Chidi Dauda Omeje
|3
|0
|9.
|Adnan Kojic
|3
|0
|10.
|Росси Карим
|3
|0
|11.
|Samuel Nnamani
|3
|0
|12.
|Aiham Ousou
|1
|1
|13.
|Ryan Williams II
|2
|0
|14.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|15.
|Pontus Roedin
|2
|0
|16.
|Mark Gorgos
|2
|0
|17.
|Adam Larsson
|1
|0
|18.
|Gustav Jarl
|1
|0
|19.
|Govend Haidar
|1
|0
|20.
|Де Са Лесли
|1
|0
|21.
|Н'Диай Лассана
|1
|0
|22.
|Tim Hartzell
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|16.67% (6)
|8.33% (3)
|25% (9)
|16.67% (6)
|0
|33.33% (12)
|Сирианска Эскильстуна
|17.86% (5)
|25% (7)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: +10 =3 -7Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте ФФ 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс
Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =2 -10ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна
Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль
Последние игры между собой
Эстер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|27
|18
|6
|3
|59 - 23
|60
|2.
|Хальмстад
|27
|18
|5
|4
|50 - 16
|59
|3.
|Йёнчёпинг
|27
|16
|4
|7
|48 - 32
|52
|4.
|Эстер
|1:1
|27
|13
|7
|7
|38 - 33
|46
|5.
|Сундсвалль
|26
|11
|7
|8
|48 - 38
|40
|6.
|Акрополис
|27
|9
|13
|5
|40 - 36
|40
|7.
|Браге
|27
|10
|6
|11
|35 - 39
|36
|8.
|Вестерос
|27
|10
|5
|12
|38 - 40
|35
|9.
|ГАИС
|27
|8
|8
|11
|28 - 39
|32
|10.
|Эргрюте ФФ
|27
|8
|5
|14
|30 - 41
|29
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1:1
|27
|8
|5
|14
|30 - 47
|29
|12.
|Далкурд
|27
|6
|11
|10
|33 - 38
|29
|13.
|Норрбю
|27
|6
|10
|11
|31 - 40
|28
|14.
|Треллеборг
|26
|6
|8
|12
|28 - 35
|26
|15.
|Умео
|26
|4
|10
|12
|23 - 40
|22
|16.
|Юнгшиле
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эстер» – «Сирианска Эскильстуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сирианска Эскильстуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстер» – «Сирианска Эскильстуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|11.00
|1.02
|9.40
|1.03
|3.80
|1.22
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|3.55
|1.27
|1.80
|1.95
|1.58
|2.28
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.18
|4.30
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.05
|9.20
|1.11
|5.80
|
|11.00
|1.01
|9.80
|1.02
|4.10
|1.22
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.40
|2.86
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.12
|4.95
|1.03
|8.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.27
|1.24
|3.12
|1.39
|2.68
|1.50
|2.14
|1.76
|3.86
|1.28
|3.23
|1.37
|2.58
|1.54
|1.94
|1.94
|1.65
|2.32
|1.45
|2.86
|1.25
|4.12
|1.40
|3.05
|1.15
|5.76
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|
|2.95
|1.37
|—
|—
|2.08
|1.68
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.16
|4.70
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.07
|7.50
|
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.67
|1.50
|2.19
|1.72
|1.70
|2.24
|1.45
|2.87
|1.32
|3.50
|1.34
|3.34
|—
|—
|1.45
|2.85
|1.25
|4.10
|—
|—