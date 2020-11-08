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  3. Швеция
Эстер
1:1
Второй тайм: 49'
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
11' Гол
Simon Alexandersson
1:1
17' Гол
Маннс Йеспер
19' Желтая карточка
Рочестер Соренсен Марк
34' Желтая карточка
Ferid Ali
49'
Эстер
4-4-2
Сирианска Эскильстуна

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 8 (3) 0.3
2. Nicolas Mortensen 7 0.26
3. Filip Oernblom 5 (1) 0.19
4. Carl Johansson III 4 0.15
5. Кин Джеймс 4 0.15
6. Simon Alexandersson 4 0.15
7. Mattias Pavic 2 0.07
8. Fredrik Lundgren II 2 0.07
9. Перссон Юхан 1 0.04
10. Stefan Karlsson 0 0
11. Нордстрём Билли 0 0
12. Сильверхолт Оливер 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 11 (1) 0.41
2. Chidi Dauda Omeje 4 0.15
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.11
4. Wilhelm Loeper 2 (2) 0.07
5. Ismet Lushaku 2 0.07
6. Adam Larsson 1 0.04
7. Ryan Williams II 1 0.04
8. Маннс Йеспер 1 0.04
9. Christian Ljungberg 1 0.04
10. Govend Haidar 1 0.04
11. Viktor Goetesson 1 0.04
12. Pontus Roedin 1 0.04
13. Adnan Kojic 0 0
14. Ferid Ali 0 0
15. Соми Габриэль 0 0
16. Aiham Ousou 0 0
17. Tim Hartzell 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 9 0
2. Stefan Karlsson 3 1
3. Перссон Юхан 4 0
4. Рочестер Соренсен Марк 3 0
5. Jonathan Drott 3 0
6. Сильверхолт Оливер 3 0
7. Карлссон Монц 3 0
8. Simon Alexandersson 3 0
9. Petar Petrovic 2 0
10. Nicolas Mortensen 2 0
11. Fredrik Lundgren II 2 0
12. Filip Oernblom 2 0
13. Alexander Henningsson 0 1
14. Damir Mehic 1 0
15. Ахмед Аммар 1 0
16. Liridon Silka 1 0
17. Carl Johansson III 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 7 1
2. Соми Габриэль 5 0
3. Christian Ljungberg 3 1
4. Маннс Йеспер 4 0
5. Abdel Diarra 4 0
6. Ferid Ali 4 0
7. Wilhelm Loeper 4 0
8. Chidi Dauda Omeje 3 0
9. Adnan Kojic 3 0
10. Росси Карим 3 0
11. Samuel Nnamani 3 0
12. Aiham Ousou 1 1
13. Ryan Williams II 2 0
14. Wille Jakobsson 2 0
15. Pontus Roedin 2 0
16. Mark Gorgos 2 0
17. Adam Larsson 1 0
18. Gustav Jarl 1 0
19. Govend Haidar 1 0
20. Де Са Лесли 1 0
21. Н'Диай Лассана 1 0
22. Tim Hartzell 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 16.67% (6) 8.33% (3) 25% (9) 16.67% (6) 0 33.33% (12)
 Сирианска Эскильстуна 17.86% (5) 25% (7) 7.14% (2) 17.86% (5) 14.29% (4) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Эстер 0:3 Хальмстад Эргрюте ФФ 4:1 Эстер Эстер 2:0 Умео Эстер 2:0 Дегерфорс
Норрбю 0:2 Эстер Эстер 2:1 Далкурд Ландскруна 1:0 Эстер Браге 1:2 Эстер Йёнчёпинг 4:1 Эстер Эстер 1:0 Треллеборг Акрополис 2:2 Эстер Сундсвалль 1:2 Эстер Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна
Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла Йёнчёпинг 3:0 Сирианска Эскильстуна Отвидаберг 6:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль

Последние игры между собой

Эстер: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Суперэттан Сирианска Эскильстуна 3:0 Эстер Суперэттан Эстер 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 27 18 6 3 59 - 23 60
2. Хальмстад 27 18 5 4 50 - 16 59
3. Йёнчёпинг 27 16 4 7 48 - 32 52
4. Эстер 1:1 27 13 7 7 38 - 33 46
5. Сундсвалль 26 11 7 8 48 - 38 40
6. Акрополис 27 9 13 5 40 - 36 40
7. Браге 27 10 6 11 35 - 39 36
8. Вестерос 27 10 5 12 38 - 40 35
9. ГАИС 27 8 8 11 28 - 39 32
10. Эргрюте ФФ 27 8 5 14 30 - 41 29
11. Сирианска Эскильстуна 1:1 27 8 5 14 30 - 47 29
12. Далкурд 27 6 11 10 33 - 38 29
13. Норрбю 27 6 10 11 31 - 40 28
14. Треллеборг 26 6 8 12 28 - 35 26
15. Умео 26 4 10 12 23 - 40 22
16. Юнгшиле 26 4 8 14 23 - 45 20
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Ferid Ali получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Рочестер Соренсен Марк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Маннс Йеспер бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Simon Alexandersson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эстер
Ничья
Сирианска Эскильстуна
2.31
4.00
4.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 2.50 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.37 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.83 4.00 4.05
  2.31 2.51 4.65

Самый высокий коэффициент на матч «Эстер» – «Сирианска Эскильстуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сирианска Эскильстуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстер» – «Сирианска Эскильстуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.40 1.03 3.80 1.22 3.15 1.36 3.55 1.27 1.80 1.95 1.58 2.28 1.60 2.25 1.18 4.30 1.17 4.70 1.05 9.20 1.11 5.80
11.00 1.01 9.80 1.02 4.10 1.22 3.20 1.35 2.13 1.79 1.65 2.24 1.40 2.86 1.19 4.40 1.12 4.95 1.03 8.60
4.27 1.24 3.12 1.39 2.68 1.50 2.14 1.76 3.86 1.28 3.23 1.37 2.58 1.54 1.94 1.94 1.65 2.32 1.45 2.86 1.25 4.12 1.40 3.05 1.15 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.95 1.37 2.08 1.68 1.42 2.75 1.16 4.70 1.65 2.15 1.07 7.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53
2.67 1.50 2.19 1.72 1.70 2.24 1.45 2.87 1.32 3.50 1.34 3.34 1.45 2.85 1.25 4.10
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.00 1.35 1.81 1.95 1.35 3.05
3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.00 1.35
Где смотреть матч Эстер 1:1 Сирианска Эскильстуна онлайн

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