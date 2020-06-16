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  3. Швеция
Хальмстад
0:1
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
74' Гол
Mattias Haakansson
85' Желтая карточка
Jonathan Svedberg
90'+4
1
Нильссон
Малькольм
26
Edvin
Kurtulus
4
Юханссон
Андреас
14
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Samuel
Kroon
6
Алланссон
Йоэль
23
Джурич
Душан
18
Emil
Tot
Wikstroem
19
Rasmus
Wiedesheim-Paul
9
Боман
Микаэль
12
Hampus
Nilsson
23
Ливерстам
Фредрик
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
2
Fritiof
Bjoerken
7
Андерссон
Эрик
34
Халльберг
Херман
26
Haris
Brkic
16
Oscar
Johansson
I
10
Abdul
Fatawu
Safiu
14
Содерквист
Манс
Хальмстад
4-4-2
Треллеборг
3-5-2

Ход матча

46'
 
Mattias Haakansson
Oscar Johansson I
66'
Jonathan Svedberg
Джурич Душан
 
71'
 
Salif Joensson
Андерссон Эрик
73'
Thomas Boakye
Samuel Kroon
 
74'
0:1
Mattias Haakansson
(Salif Joensson)
79'
 
Christian Koehler
Содерквист Манс
82'
Karim Sadat
Edvin Kurtulus
 
82'
Бернтссон Александер
Emil Tot Wikstroem
 
85'
Jonathan Svedberg
 
90'
 
Kasper Harletun
Халльберг Херман

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mattias Haakansson 1 0.05
2. Salif Joensson 0 0

Карточки

Хальмстад
# Игрок      
1. Jonathan Svedberg 1 0
Треллеборг
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хальмстад 0 0 0 0 0 0
 Треллеборг 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Хальмстад Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг
Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд
Треллеборг Последние 20 матчей: +4 =4 -12
ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге
Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг

Последние игры между собой

Хальмстад: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 1:2 Треллеборг Товарищеские матчи Хальмстад 3:1 Треллеборг Товарищеские матчи
Треллеборг 0:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:2 Хальмстад Кубок Треллеборг 1:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Треллеборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Вестерос СК 1 1 0 0 1 - 0 3
4. ГАИС 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Акрополис 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Норрбю 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Умео 1 0 0 1 1 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
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