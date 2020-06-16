Хальмстад
0:1
Конец матча
Треллеборг
0:1
74' ГолMattias Haakansson
85' Желтая карточкаJonathan Svedberg
14
Баффо
Джозеф
11
Samuel
Kroon
23
Джурич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Баффо ДжозефЗащитник
- Защитник
-
11 Samuel KroonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
-
22 Isac Larsson
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mattias Haakansson
|1
|0.05
|2.
|Salif Joensson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jonathan Svedberg
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хальмстад
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Треллеборг
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Хальмстад Последние 20 матчей: +13 =1 -6Хальмстад 2:1 Твоокер Фалькенберг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Фалькенберг
Варберг БоИС 1:2 Хальмстад Копенгаген 2:0 Хальмстад Хеккен 0:2 Хальмстад Сюрианска 0:2 Хальмстад Хальмстад 3:2 Браге Фрей 0:3 Хальмстад Хальмстад 3:0 Норрбю Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Эстер 1:0 Хальмстад Хальмстад 3:0 Треллеборг ГАИС 1:1 Хальмстад Дегерфорс 2:1 Хальмстад Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг Тролльхеттан 1:2 Хальмстад Вестерос СК 2:3 Хальмстад Хальмстад 2:0 Далкурд
Треллеборг Последние 20 матчей: +4 =4 -12ГАИС 0:0 Треллеборг Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Норрбю 4:0 Треллеборг Треллеборг 2:2 Браге
Далкурд 3:2 Треллеборг Треллеборг 0:3 Мьельбю Хальмстад 3:0 Треллеборг Эргрюте ФФ 0:1 Треллеборг Треллеборг 2:1 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Варберг БоИС Твоокер 2:0 Треллеборг Дегерфорс 2:2 Треллеборг Треллеборг 1:1 Броммапойкарна Сюрианска 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Фрей Эстер 0:2 Треллеборг Треллеборг 1:2 Сюрианска Треллеборг 1:2 Силькеборг Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг Браге 2:0 Треллеборг
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 4
Треллеборг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 11
Треллеборг 0:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:2 Хальмстад Кубок Треллеборг 1:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Треллеборг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|ГАИС
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Акрополис
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Норрбю
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Умео
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|Браге
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0