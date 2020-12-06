Эребру
1:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Берн Арена
Хаммарбю
13' Желтая карточкаМадьяр Ричард
1:0
17' ГолСковгор Андреас
24
Али
Хусейн
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
28
Галль
Ромен
99
Хуммет
Денис
31
Шер
Аймар
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 David SegerПолузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Галль РоменПолузащитник
- Нападающий
-
99 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Jake McGuire
-
21 Simon Amin
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
Ход матча
13'
17'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесара Нахир
|12 (4)
|0.4
|2.
|Хуммет Денис
|5
|0.17
|3.
|Мехмети Агон
|4
|0.13
|4.
|Карялайнен Расмус
|4
|0.13
|5.
|David Seger
|3
|0.1
|6.
|Jake Larsson
|2
|0.07
|7.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.07
|8.
|Сковгор Андреас
|1
|0.03
|9.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|10.
|Kevin Wright
|0
|0
|11.
|Герзич Нордин
|0
|0
|12.
|Али Хусейн
|0
|0
|13.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|14.
|Галль Ромен
|0
|0
|15.
|Benjamin Hjertstrand
|0
|0
|16.
|Лане Джек
|0
|0
|17.
|Колландер Деннис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханнссон Арон
|12 (4)
|0.4
|2.
|Людвигсон Густав
|8
|0.27
|3.
|Танкович Муамер
|7
|0.23
|4.
|Качаниклич Алекс
|4
|0.13
|5.
|Имад Халили
|4
|0.13
|6.
|Паулиньо II
|3
|0.1
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.07
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.03
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.03
|10.
|Сёдерстрём Тим
|1
|0.03
|11.
|Шер Аймар
|1
|0.03
|12.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.03
|13.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|14.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|15.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|16.
|Сандберг Симон
|0
|0
|17.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартенссон Йохан
|10
|1
|2.
|Сковгор Андреас
|6
|0
|3.
|Kevin Wright
|6
|0
|4.
|Гранлунд Альбин
|5
|0
|5.
|Хуммет Денис
|4
|0
|6.
|Michael Almebaeck
|4
|0
|7.
|David Seger
|4
|0
|8.
|Али Хусейн
|3
|0
|9.
|Бесара Нахир
|3
|0
|10.
|Герзич Нордин
|2
|0
|11.
|Галль Ромен
|2
|0
|12.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|13.
|Simon Amin
|2
|0
|14.
|Jake Larsson
|2
|0
|15.
|Колландер Деннис
|2
|0
|16.
|Мехмети Агон
|1
|0
|17.
|Robin Book
|1
|0
|18.
|Benjamin Hjertstrand
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|9
|0
|2.
|Сёдерстрём Тим
|7
|0
|3.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|4.
|Фенгер Мадс
|5
|0
|5.
|Халили Абдул
|5
|0
|6.
|Юханнссон Арон
|4
|0
|7.
|Фельман Давид
|4
|0
|8.
|Шер Аймар
|4
|0
|9.
|Мадьяр Ричард
|2
|1
|10.
|Джазе Моханад
|2
|1
|11.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|12.
|Имад Халили
|2
|0
|13.
|Паулиньо II
|2
|0
|14.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|15.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|16.
|Оустед Давид
|1
|0
|17.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|18.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|19.
|Сандберг Симон
|1
|0
|20.
|Родич Владимир
|1
|0
|21.
|Akinkunmi Amoo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эребру
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|17.65% (6)
|Хаммарбю
|13.33% (6)
|8.89% (4)
|20% (9)
|15.56% (7)
|24.44% (11)
|17.78% (8)
Предыдущие игры
Эребру Последние 20 матчей: +9 =2 -9Хеккен 3:0 Эребру АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру
Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру
Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Мальмё Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю
Хаммарбю 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Эребру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хаммарбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Эребру 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 0:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|30
|17
|9
|4
|62 - 30
|60
|2.
|Эльфсборг
|2:0
|30
|13
|14
|3
|49 - 36
|53
|3.
|Хеккен
|0:0
|30
|12
|13
|5
|45 - 29
|49
|4.
|Норрчёпинг
|3:3
|30
|13
|8
|9
|60 - 45
|47
|5.
|Юргорден
|0:0
|30
|13
|7
|10
|47 - 33
|46
|6.
|Мьельбю
|0:1
|30
|12
|8
|10
|45 - 43
|44
|7.
|Эребру
|1:0
|30
|12
|6
|12
|36 - 40
|42
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|30
|10
|11
|9
|46 - 46
|41
|9.
|Варберг БоИС
|0:0
|30
|10
|8
|12
|45 - 43
|38
|10.
|АИК
|0:2
|30
|10
|8
|12
|28 - 33
|38
|11.
|Сириус
|0:1
|30
|9
|11
|10
|43 - 50
|38
|12.
|Гётеборг
|1:0
|30
|7
|13
|10
|34 - 41
|34
|13.
|Эстерсунд
|0:2
|30
|8
|9
|13
|27 - 44
|33
|14.
|Кальмар
|0:0
|30
|6
|10
|14
|30 - 49
|28
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|30
|6
|9
|15
|32 - 51
|27
|16.
|Хельсинборг
|3:3
|30
|4
|12
|14
|32 - 48
|24
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|15
|11
|4
|0
|32 - 9
|37
|2.
|Хеккен
|0:0
|15
|9
|4
|2
|30 - 11
|31
|3.
|Мьельбю
|0:1
|15
|8
|4
|3
|27 - 21
|28
|4.
|Эльфсборг
|2:0
|15
|7
|7
|1
|27 - 18
|28
|5.
|Эребру
|1:0
|15
|8
|3
|4
|22 - 20
|27
|6.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|7
|3
|5
|25 - 22
|24
|7.
|Норрчёпинг
|3:3
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|8.
|Юргорден
|0:0
|15
|6
|5
|4
|26 - 16
|23
|9.
|Сириус
|0:1
|15
|5
|6
|4
|28 - 27
|21
|10.
|Хаммарбю
|0:1
|15
|4
|9
|2
|23 - 18
|21
|11.
|АИК
|0:2
|15
|6
|2
|7
|15 - 15
|20
|12.
|Фалькенберг
|1:0
|15
|4
|4
|7
|18 - 25
|16
|13.
|Хельсинборг
|3:3
|15
|3
|6
|6
|12 - 15
|15
|14.
|Гётеборг
|1:0
|15
|3
|5
|7
|14 - 24
|14
|15.
|Эстерсунд
|0:2
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|16.
|Кальмар
|0:0
|15
|1
|6
|8
|11 - 25
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эльфсборг
|2:0
|15
|6
|7
|2
|22 - 18
|25
|2.
|Норрчёпинг
|3:3
|15
|7
|2
|6
|32 - 27
|23
|3.
|Юргорден
|0:0
|15
|7
|2
|6
|21 - 17
|23
|4.
|Мальмё
|2:0
|15
|6
|5
|4
|30 - 21
|23
|5.
|Эстерсунд
|0:2
|15
|6
|5
|4
|15 - 17
|23
|6.
|Хаммарбю
|0:1
|15
|6
|2
|7
|23 - 28
|20
|7.
|Гётеборг
|1:0
|15
|4
|8
|3
|20 - 17
|20
|8.
|Кальмар
|0:0
|15
|5
|4
|6
|19 - 24
|19
|9.
|АИК
|0:2
|15
|4
|6
|5
|13 - 18
|18
|10.
|Хеккен
|0:0
|15
|3
|9
|3
|15 - 18
|18
|11.
|Сириус
|0:1
|15
|4
|5
|6
|15 - 23
|17
|12.
|Мьельбю
|0:1
|15
|4
|4
|7
|18 - 22
|16
|13.
|Эребру
|1:0
|15
|4
|3
|8
|14 - 20
|15
|14.
|Варберг БоИС
|0:0
|15
|3
|5
|7
|20 - 21
|14
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 26
|11
|16.
|Хельсинборг
|3:3
|15
|1
|6
|8
|20 - 33
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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