  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
1:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Хаммарбю
0'
13' Желтая карточка
Мадьяр Ричард
1:0
17' Гол
Сковгор Андреас
28'
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
6
Benjamin
Hjertstrand
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
25
Герзич
Нордин
28
Галль
Ромен
9
Мехмети
Агон
99
Хуммет
Денис
24
Oliver
Nnonyelu
Dovin
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
5
Фельман
Давид
30
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
31
Шер
Аймар
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
9
Паулиньо
II
16
Людвигсон
Густав
Эребру
4-4-2
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Мадьяр Ричард
17'
Сковгор Андреас
(Бесара Нахир)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.4
2. Хуммет Денис 5 0.17
3. Мехмети Агон 4 0.13
4. Карялайнен Расмус 4 0.13
5. David Seger 3 0.1
6. Jake Larsson 2 0.07
7. Erik Bjoerndahl 2 0.07
8. Сковгор Андреас 1 0.03
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Kevin Wright 0 0
11. Герзич Нордин 0 0
12. Али Хусейн 0 0
13. Гранлунд Альбин 0 0
14. Галль Ромен 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 12 (4) 0.4
2. Людвигсон Густав 8 0.27
3. Танкович Муамер 7 0.23
4. Качаниклич Алекс 4 0.13
5. Имад Халили 4 0.13
6. Паулиньо II 3 0.1
7. Халили Абдул 2 0.07
8. Фенгер Мадс 1 0.03
9. Мадьяр Ричард 1 0.03
10. Сёдерстрём Тим 1 0.03
11. Шер Аймар 1 0.03
12. Kalle Bjoerklund 1 0.03
13. Боянич Дарьян 0 0
14. Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
15. Андерсен Йеппе 0 0
16. Сандберг Симон 0 0
17. Родич Владимир 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 10 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. Хуммет Денис 4 0
6. Michael Almebaeck 4 0
7. David Seger 4 0
8. Али Хусейн 3 0
9. Бесара Нахир 3 0
10. Герзич Нордин 2 0
11. Галль Ромен 2 0
12. Erik Bjoerndahl 2 0
13. Simon Amin 2 0
14. Jake Larsson 2 0
15. Колландер Деннис 2 0
16. Мехмети Агон 1 0
17. Robin Book 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 9 0
2. Сёдерстрём Тим 7 0
3. Видгрен Деннис 4 1
4. Фенгер Мадс 5 0
5. Халили Абдул 5 0
6. Юханнссон Арон 4 0
7. Фельман Давид 4 0
8. Шер Аймар 4 0
9. Мадьяр Ричард 2 1
10. Джазе Моханад 2 1
11. Людвигсон Густав 3 0
12. Имад Халили 2 0
13. Паулиньо II 2 0
14. Kalle Bjoerklund 2 0
15. Салес Жеан Карлос 1 0
16. Оустед Давид 1 0
17. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
18. Качаниклич Алекс 1 0
19. Сандберг Симон 1 0
20. Родич Владимир 1 0
21. Akinkunmi Amoo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7) 17.65% (6) 11.76% (4) 17.65% (6)
 Хаммарбю 13.33% (6) 8.89% (4) 20% (9) 15.56% (7) 24.44% (11) 17.78% (8)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хеккен 3:0 Эребру АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру
Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру
Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Мальмё Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю
Хаммарбю 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хаммарбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хаммарбю 3:0 Эребру Аллсвенскан Хаммарбю 5:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 0:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 30 17 9 4 62 - 30 60
2. Эльфсборг 2:0 30 13 14 3 49 - 36 53
3. Хеккен 0:0 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Норрчёпинг 3:3 30 13 8 9 60 - 45 47
5. Юргорден 0:0 30 13 7 10 47 - 33 46
6. Мьельбю 0:1 30 12 8 10 45 - 43 44
7. Эребру 1:0 30 12 6 12 36 - 40 42
8. Хаммарбю 0:1 30 10 11 9 46 - 46 41
9. Варберг БоИС 0:0 30 10 8 12 45 - 43 38
10. АИК 0:2 30 10 8 12 28 - 33 38
11. Сириус 0:1 30 9 11 10 43 - 50 38
12. Гётеборг 1:0 30 7 13 10 34 - 41 34
13. Эстерсунд 0:2 30 8 9 13 27 - 44 33
14. Кальмар 0:0 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Фалькенберг 1:0 30 6 9 15 32 - 51 27
16. Хельсинборг 3:3 30 4 12 14 32 - 48 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 15 11 4 0 32 - 9 37
2. Хеккен 0:0 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 0:1 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эльфсборг 2:0 15 7 7 1 27 - 18 28
5. Эребру 1:0 15 8 3 4 22 - 20 27
6. Варберг БоИС 0:0 15 7 3 5 25 - 22 24
7. Норрчёпинг 3:3 15 6 6 3 28 - 18 24
8. Юргорден 0:0 15 6 5 4 26 - 16 23
9. Сириус 0:1 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 0:1 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 0:2 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Фалькенберг 1:0 15 4 4 7 18 - 25 16
13. Хельсинборг 3:3 15 3 6 6 12 - 15 15
14. Гётеборг 1:0 15 3 5 7 14 - 24 14
15. Эстерсунд 0:2 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 0:0 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 2:0 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 3:3 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 0:0 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 2:0 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 0:2 15 6 5 4 15 - 17 23
6. Хаммарбю 0:1 15 6 2 7 23 - 28 20
7. Гётеборг 1:0 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Кальмар 0:0 15 5 4 6 19 - 24 19
9. АИК 0:2 15 4 6 5 13 - 18 18
10. Хеккен 0:0 15 3 9 3 15 - 18 18
11. Сириус 0:1 15 4 5 6 15 - 23 17
12. Мьельбю 0:1 15 4 4 7 18 - 22 16
13. Эребру 1:0 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 0:0 15 3 5 7 20 - 21 14
15. Фалькенберг 1:0 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 3:3 15 1 6 8 20 - 33 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Behrn Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Хаммарбю
4.50
4.55
1.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.20 4.30 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 4.05 1.66
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.55 1.66
  4.22 4.42 1.73

Самый высокий коэффициент на матч «Эребру» – «Хаммарбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эребру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хаммарбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эребру» – «Хаммарбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 0.00 6.25 1.08 6.10 1.10 3.30 1.31 2.65 1.44 2.10 1.74 1.85 1.81 1.81 2.00 1.63 2.28 1.42 2.75 1.22 4.00 1.18 4.60 1.07 7.40 1.06 8.00 1.01 13.00
6.75 1.06 6.05 1.10 3.26 1.32 2.68 1.47 2.02 1.88 1.61 2.32 1.42 2.78 1.21 4.05 1.15 4.60 1.05 7.50
8.08 1.10 3.46 1.33 2.81 1.46 2.52 1.56 2.15 1.75 1.93 1.95 1.72 2.19 1.52 2.62 1.43 2.96 1.45 2.87 1.20 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 3.20 1.32 1.87 1.93 1.39 2.85 1.20 4.20
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.85 1.27 3.22 1.36 2.58 1.52 1.93 1.93 1.65 2.31 1.44 2.85 1.24 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.48 1.50 1.85 1.89 1.48 2.55
5.75 1.14 5.20 1.16 2.43 1.56 1.82 1.99 1.48 2.65 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.85
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.35 1.52
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