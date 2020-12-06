  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эребру
2:1
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
13' Желтая карточка
Мадьяр Ричард
1:0
17' Гол
Сковгор Андреас
30' Вторая желтая карточка
Мадьяр Ричард
31' Желтая карточка
Мехмети Агон
40' Желтая карточка
Фенгер Мадс
64' Желтая карточка
Бесара Нахир
1:1
68' Гол
Людвигсон Густав
87' Желтая карточка
David Seger
2:1
90' Гол
Erik Bjoerndahl
90' Желтая карточка
Фельман Давид
90'+3
1
Янссон
Оскар
24
Али
Хусейн
6
Benjamin
Hjertstrand
27
Сковгор
Андреас
3
Kevin
Wright
16
David
Seger
19
Бесара
Нахир
25
Герзич
Нордин
28
Галль
Ромен
9
Мехмети
Агон
99
Хуммет
Денис
24
Oliver
Nnonyelu
Dovin
2
Сандберг
Симон
4
Мадьяр
Ричард
5
Фельман
Давид
30
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
31
Шер
Аймар
20
Качаниклич
Алекс
17
Халили
Абдул
9
Паулиньо
II
16
Людвигсон
Густав
Эребру
4-4-2
Хаммарбю
4-2-3-1

Ход матча

13'
 
Мадьяр Ричард
17'
Сковгор Андреас
(Бесара Нахир)
1:0
30'
 
Мадьяр Ричард
31'
Мехмети Агон
 
35'
 
Фенгер Мадс
Качаниклич Алекс
40'
 
Фенгер Мадс
64'
Бесара Нахир
 
68'
1:1
Людвигсон Густав
(Андерсен Йеппе)
69'
Карялайнен Расмус
Мехмети Агон
 
74'
Гранлунд Альбин
Герзич Нордин
 
74'
Erik Bjoerndahl
Али Хусейн
 
75'
 
Kalle Bjoerklund
Шер Аймар
87'
David Seger
 
90'
Erik Bjoerndahl
(Галль Ромен)
2:1
90'
 
Фельман Давид
90'
 
Сёдерстрём Тим
Паулиньо II

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 6
  • 11 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесара Нахир 12 (4) 0.4
2. Хуммет Денис 5 0.17
3. Мехмети Агон 4 0.13
4. Карялайнен Расмус 4 0.13
5. David Seger 3 0.1
6. Erik Bjoerndahl 3 0.1
7. Jake Larsson 2 0.07
8. Сковгор Андреас 1 0.03
9. Мартенссон Йохан 0 0
10. Галль Ромен 0 0
11. Kevin Wright 0 0
12. Герзич Нордин 0 0
13. Али Хусейн 0 0
14. Гранлунд Альбин 0 0
15. Benjamin Hjertstrand 0 0
16. Лане Джек 0 0
17. Колландер Деннис 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханнссон Арон 12 (4) 0.4
2. Людвигсон Густав 9 0.3
3. Танкович Муамер 7 0.23
4. Качаниклич Алекс 4 0.13
5. Имад Халили 4 0.13
6. Паулиньо II 3 0.1
7. Халили Абдул 2 0.07
8. Фенгер Мадс 1 0.03
9. Мадьяр Ричард 1 0.03
10. Сёдерстрём Тим 1 0.03
11. Шер Аймар 1 0.03
12. Kalle Bjoerklund 1 0.03
13. Боянич Дарьян 0 0
14. Андерсен Йеппе 0 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
16. Сандберг Симон 0 0
17. Родич Владимир 0 0

Карточки

Эребру
# Игрок      
1. Мартенссон Йохан 10 1
2. Сковгор Андреас 6 0
3. Kevin Wright 6 0
4. Гранлунд Альбин 5 0
5. David Seger 5 0
6. Бесара Нахир 4 0
7. Хуммет Денис 4 0
8. Michael Almebaeck 4 0
9. Али Хусейн 3 0
10. Герзич Нордин 2 0
11. Мехмети Агон 2 0
12. Галль Ромен 2 0
13. Erik Bjoerndahl 2 0
14. Simon Amin 2 0
15. Jake Larsson 2 0
16. Колландер Деннис 2 0
17. Robin Book 1 0
18. Benjamin Hjertstrand 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 9 0
2. Сёдерстрём Тим 7 0
3. Фенгер Мадс 6 0
4. Видгрен Деннис 4 1
5. Мадьяр Ричард 2 2
6. Халили Абдул 5 0
7. Фельман Давид 5 0
8. Юханнссон Арон 4 0
9. Шер Аймар 4 0
10. Джазе Моханад 2 1
11. Людвигсон Густав 3 0
12. Имад Халили 2 0
13. Паулиньо II 2 0
14. Kalle Bjoerklund 2 0
15. Салес Жеан Карлос 1 0
16. Оустед Давид 1 0
17. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
18. Качаниклич Алекс 1 0
19. Сандберг Симон 1 0
20. Родич Владимир 1 0
21. Akinkunmi Amoo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эребру 13.89% (5) 19.44% (7) 19.44% (7) 16.67% (6) 11.11% (4) 19.44% (7)
 Хаммарбю 13.04% (6) 8.7% (4) 19.57% (9) 15.22% (7) 26.09% (12) 17.39% (8)

Предыдущие игры

Эребру Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Хеккен 3:0 Эребру АИК 0:2 Эребру Эребру 0:1 Кальмар Гётеборг 0:1 Эребру
Эребру 3:2 Хельсинборг Ханинге 1:2 Эребру Фалькенберг 2:1 Эребру Эребру 3:2 Эльфсборг Эребру 2:1 Сириус Мьельбю 1:0 Эребру Эстерсунд 0:0 Эребру Эребру 3:2 Мальмё Эребру 4:3 Норрчёпинг Варберг БоИС 2:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Мальмё 2:1 Эребру Эребру 1:1 Гётеборг Кальмар 0:3 Эребру Эребру 1:2 Фалькенберг Хаммарбю 3:0 Эребру
Хаммарбю Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Хаммарбю 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 2:2 Мальмё Гуте 0:5 Хаммарбю Варберг БоИС 5:2 Хаммарбю
Хаммарбю 1:1 Хеккен Эстерсунд 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 4:2 Мьельбю Хаммарбю 1:1 Юргорден Фалькенберг 1:3 Хаммарбю АИК 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Эребру: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Хаммарбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Хаммарбю 3:0 Эребру Аллсвенскан Хаммарбю 5:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:0 Эребру Аллсвенскан
Эребру 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 0:3 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 3:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 3:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:1 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 1:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 1:1 Хаммарбю Суперэттан Хаммарбю 2:1 Эребру Суперэттан Хаммарбю 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан Эребру 2:0 Хаммарбю Товарищеские матчи Хаммарбю 2:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 30 17 9 4 64 - 30 60
2. Эльфсборг 30 12 15 3 49 - 38 51
3. Хеккен 30 12 13 5 45 - 29 49
4. Юргорден 30 14 6 10 48 - 33 48
5. Мьельбю 30 13 8 9 48 - 44 47
6. Норрчёпинг 30 13 7 10 60 - 46 46
7. Эребру 30 12 6 12 37 - 41 42
8. Хаммарбю 30 10 11 9 47 - 47 41
9. АИК 30 10 9 11 30 - 33 39
10. Сириус 30 9 11 10 43 - 51 38
11. Варберг БоИС 30 10 7 13 45 - 44 37
12. Гётеборг 30 7 13 10 35 - 41 34
13. Эстерсунд 30 8 9 13 27 - 46 33
14. Кальмар 30 6 10 14 30 - 49 28
15. Хельсинборг 30 5 11 14 33 - 48 26
16. Фалькенберг 30 5 9 16 33 - 54 24
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 11 4 0 34 - 9 37
2. Хеккен 15 9 4 2 30 - 11 31
3. Мьельбю 15 8 4 3 27 - 21 28
4. Эребру 15 8 3 4 23 - 21 27
5. Эльфсборг 15 6 8 1 27 - 20 26
6. Юргорден 15 7 4 4 27 - 16 25
7. Варберг БоИС 15 7 3 5 25 - 22 24
8. Норрчёпинг 15 6 5 4 28 - 19 23
9. Сириус 15 5 6 4 28 - 27 21
10. Хаммарбю 15 4 9 2 23 - 18 21
11. АИК 15 6 2 7 15 - 15 20
12. Хельсинборг 15 3 6 6 12 - 15 15
13. Гётеборг 15 3 5 7 15 - 24 14
14. Фалькенберг 15 3 4 8 19 - 28 13
15. Эстерсунд 15 2 4 9 12 - 27 10
16. Кальмар 15 1 6 8 11 - 25 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эльфсборг 15 6 7 2 22 - 18 25
2. Норрчёпинг 15 7 2 6 32 - 27 23
3. Юргорден 15 7 2 6 21 - 17 23
4. Мальмё 15 6 5 4 30 - 21 23
5. Эстерсунд 15 6 5 4 15 - 19 23
6. Хаммарбю 15 6 2 7 24 - 29 20
7. Гётеборг 15 4 8 3 20 - 17 20
8. Мьельбю 15 5 4 6 21 - 23 19
9. Кальмар 15 5 4 6 19 - 24 19
10. АИК 15 4 7 4 15 - 18 19
11. Хеккен 15 3 9 3 15 - 18 18
12. Сириус 15 4 5 6 15 - 24 17
13. Эребру 15 4 3 8 14 - 20 15
14. Варберг БоИС 15 3 4 8 20 - 22 13
15. Фалькенберг 15 2 5 8 14 - 26 11
16. Хельсинборг 15 2 5 8 21 - 33 11
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 1.97 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.23 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.55 1.66
  2.57 2.09 5.64

Самый высокий коэффициент на матч «Эребру» – «Хаммарбю» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эребру» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хаммарбю» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эребру» – «Хаммарбю», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
15.00 0.00 8.00 1.05 6.10 1.10 1.25 3.75 2.65 1.44 2.10 1.74 1.47 2.55 1.81 2.00 1.63 2.28 1.10 6.25 1.22 4.00 1.04 9.00 1.07 7.40 1.06 8.50 1.01 13.00
6.75 1.06 6.05 1.10 3.26 1.32 2.68 1.47 2.02 1.88 1.61 2.32 1.42 2.78 1.21 4.05 1.15 4.60 1.05 7.50
8.08 1.10 3.04 1.40 2.53 1.55 2.12 1.76 1.69 2.21 1.47 2.75 1.35 3.28 1.34 3.30 1.34 3.33 1.49 2.69 1.45 2.87 1.20 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
3.90 1.23 3.20 1.32 2.20 1.62 1.39 2.85 1.20 4.20 1.02 11.00
4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
3.85 1.27 3.22 1.36 2.58 1.52 1.93 1.93 1.77 2.09 1.47 2.70 1.18 4.85 1.13 5.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.48 1.50 1.85 1.89 1.48 2.55
5.75 1.14 5.20 1.16 2.43 1.56 1.82 1.99 1.48 2.65 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
2.35 1.52
Где смотреть матч Эребру 2:1 Хаммарбю онлайн

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