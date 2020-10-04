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  3. Швеция
Норрчёпинг
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Сириус
0'
1:0
37' Гол
Нюман Кристоффер
1:1
38' Гол
Yukiya Sugita
42' Желтая карточка
Adam Hellborg
1:2
57' Гол
Саид Мохаммед
77' Желтая карточка
Hjalmar Ekdal
85' Желтая карточка
Хакшабанович Сеад
90'+5
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
4
Герсон
Ларс
14
Бинаку
Эгзон
10
Леви
Джонатан
7
Франссон
Александер
2
Кастегрен
Хенрик
21
Терн
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
5
Нюман
Кристоффер
1
Юнссон
Лукас
27
Карлссон
Йохан
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
25
Jamie
Roche
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
Норрчёпинг
4-5-1
Сириус
4-3-3

Ход матча

37'
Нюман Кристоффер
(Терн Симон)
1:0
38'
1:1
Yukiya Sugita
(Андерссон Элиас)
42'
 
Adam Hellborg
46'
 
Шабани Лаорент
Adam Hellborg
57'
1:2
Саид Мохаммед
62'
Pontus Almqvist
Бинаку Эгзон
 
77'
 
Hjalmar Ekdal
79'
Maic Sema
Леви Джонатан
 
83'
 
Simon Gefvert
Шабани Лаорент
85'
Хакшабанович Сеад
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.57
2. Лауритсен Расмус 6 0.26
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.22
4. Pontus Almqvist 5 0.22
5. Леви Джонатан 4 0.17
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.13
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.13
8. Франссон Александер 2 0.09
9. Терн Симон 2 0.09
10. Вальквист Линус 1 0.04
11. Кастегрен Хенрик 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.5
2. Yukiya Sugita 7 0.32
3. Саид Мохаммед 6 (5) 0.27
4. Андерссон Элиас 5 0.23
5. Axel Bjoernstroem 4 0.18
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.18
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Хакшабанович Сеад 2 0
8. Лауритсен Расмус 2 0
9. Халлениус Линус 1 0
10. Тело Кристофер 1 0
11. Франссон Александер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Леви Джонатан 1 0
14. Carl Bjoerk2 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 6 0
2. Бьоркстрём Тим 5 0
3. Андерссон Элиас 4 0
4. Karl Larsson 4 0
5. Юнссон Лукас 3 0
6. Сисей Кебба 2 0
7. Ярль Даниель 2 0
8. Stefano Holmquist 2 0
9. Hjalmar Ekdal 2 0
10. Nahom Girmai Netabay 2 0
11. Саид Мохаммед 1 0
12. Axel Bjoernstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 13.33% (6) 13.33% (6) 17.78% (8) 17.78% (8) 11.11% (5) 26.67% (12)
 Сириус 11.43% (4) 17.14% (6) 8.57% (3) 20% (7) 25.71% (9) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд
Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус
Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сириус 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Сириус 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 4:0 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 1:2 23 10 6 7 46 - 34 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Сириус 2:1 22 9 8 5 38 - 34 35
6. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
7. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эребру 23 8 6 9 28 - 32 30
10. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 0:1 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 1:0 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 0:4 23 4 7 12 25 - 41 19
16. Фалькенберг 23 3 7 13 24 - 41 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Adam Hellborg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Yukiya Sugita бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Сириус
2.20
4.17
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.00 3.45 1.53
77.00 10.50 1.03
1.81 4.05 3.90
14.58 4.17 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 12.00 1.01 2.80 1.40 4.50 1.18 4.20 1.20 2.15 1.70 2.14 1.71 1.86 1.94 1.07 7.50 1.37 2.90 1.20 4.20 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00
14.00 1.02 5.80 1.14 4.80 1.19 2.69 1.48 2.15 1.72 1.73 2.22 1.40 3.00 1.30 3.60 1.13 6.15 1.11 6.75 1.04 12.25
7.56 1.10 2.64 1.51 2.29 1.67 1.94 1.94 1.67 2.29 4.07 1.26 3.42 1.34 2.77 1.48 2.03 1.85 2.20 1.72 1.81 2.08 1.40 3.09 1.27 3.95 1.20 4.79 1.11 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.60 1.45 1.12 5.55 1.27 3.60 1.17 4.70
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.29 3.60 1.20 4.70
1.54 2.58 1.31 3.59 2.10 1.79 1.67 2.29 1.47 2.79 1.48 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Норрчёпинг 1:2 Сириус онлайн

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