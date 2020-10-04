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Норрчёпинг
1:2
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
1:0
37' Гол
Нюман Кристоффер
1:1
38' Гол
Yukiya Sugita
42' Желтая карточка
Adam Hellborg
1:2
57' Гол
Саид Мохаммед
77' Желтая карточка
Hjalmar Ekdal
85' Желтая карточка
Хакшабанович Сеад
90'+4
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
4
Герсон
Ларс
14
Бинаку
Эгзон
10
Леви
Джонатан
7
Франссон
Александер
2
Кастегрен
Хенрик
21
Терн
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
5
Нюман
Кристоффер
1
Юнссон
Лукас
27
Карлссон
Йохан
8
Бьоркстрём
Тим
13
Hjalmar
Ekdal
16
Axel
Bjoernstroem
25
Jamie
Roche
2
Adam
Hellborg
10
Андерссон
Элиас
23
Yukiya
Sugita
26
Саид
Мохаммед
22
Stefano
Holmquist
Норрчёпинг
4-5-1
Сириус
4-3-3

Ход матча

37'
Нюман Кристоффер
(Терн Симон)
1:0
38'
1:1
Yukiya Sugita
(Андерссон Элиас)
42'
 
Adam Hellborg
46'
 
Шабани Лаорент
Adam Hellborg
57'
1:2
Саид Мохаммед
62'
Pontus Almqvist
Бинаку Эгзон
 
77'
 
Hjalmar Ekdal
79'
Maic Sema
Леви Джонатан
 
83'
 
Simon Gefvert
Шабани Лаорент
85'
Хакшабанович Сеад
 
90'
 
Тор Никлас
Андерссон Элиас
90'
 
Andre Oesterholm
Саид Мохаммед

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.57
2. Лауритсен Расмус 6 0.26
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.22
4. Pontus Almqvist 5 0.22
5. Леви Джонатан 4 0.17
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.13
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.13
8. Франссон Александер 2 0.09
9. Терн Симон 2 0.09
10. Вальквист Линус 1 0.04
11. Кастегрен Хенрик 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 11 (2) 0.5
2. Yukiya Sugita 7 0.32
3. Саид Мохаммед 6 (5) 0.27
4. Андерссон Элиас 5 0.23
5. Axel Bjoernstroem 4 0.18
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.18
7. Karl Larsson 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0
9. Тор Никлас 0 0
10. Adam Staahl 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Хакшабанович Сеад 2 0
8. Лауритсен Расмус 2 0
9. Халлениус Линус 1 0
10. Тело Кристофер 1 0
11. Франссон Александер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Леви Джонатан 1 0
14. Carl Bjoerk2 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Adam Hellborg 6 0
2. Бьоркстрём Тим 5 0
3. Андерссон Элиас 4 0
4. Karl Larsson 4 0
5. Юнссон Лукас 3 0
6. Сисей Кебба 2 0
7. Ярль Даниель 2 0
8. Stefano Holmquist 2 0
9. Hjalmar Ekdal 2 0
10. Nahom Girmai Netabay 2 0
11. Саид Мохаммед 1 0
12. Axel Bjoernstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9) 17.39% (8) 10.87% (5) 26.09% (12)
 Сириус 10.81% (4) 16.22% (6) 10.81% (4) 21.62% (8) 24.32% (9) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд
Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус
Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Сириус 4:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Сириус 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Сириус Аллсвенскан Норрчёпинг 3:0 Сириус Суперэттан Сириус 1:1 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 1:0 Сириус Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 23 13 8 2 46 - 21 47
2. Хеккен 22 10 8 4 36 - 22 38
3. Норрчёпинг 23 10 6 7 46 - 34 36
4. Эльфсборг 23 8 12 3 36 - 31 36
5. Сириус 22 9 8 5 38 - 34 35
6. Юргорден 22 9 6 7 32 - 25 33
7. Хаммарбю 23 8 9 6 34 - 33 33
8. Мьельбю 23 8 7 8 33 - 35 31
9. Эребру 23 8 6 9 28 - 32 30
10. Эстерсунд 23 7 9 7 22 - 24 30
11. АИК 22 7 6 9 22 - 26 27
12. Варберг БоИС 23 7 6 10 32 - 35 27
13. Гётеборг 23 4 12 7 26 - 34 24
14. Хельсинборг 23 4 9 10 26 - 38 21
15. Кальмар 23 4 7 12 25 - 41 19
16. Фалькенберг 23 3 7 13 24 - 41 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Adam Hellborg получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Yukiya Sugita бьет в цель!
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.00 3.45 1.53
77.00 10.50 1.03
1.81 4.05 3.90
14.58 4.17 1.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 12.00 1.01 2.80 1.40 4.50 1.18 4.20 1.20 2.15 1.70 2.14 1.71 1.86 1.94 1.07 7.50 1.37 2.90 1.20 4.20 1.12 5.60 1.03 10.00 1.03 10.50 1.02 11.00
14.00 1.02 5.80 1.14 4.80 1.19 2.69 1.48 2.15 1.72 1.73 2.22 1.40 3.00 1.30 3.60 1.13 6.15 1.11 6.75 1.04 12.25
7.56 1.10 2.64 1.51 2.29 1.67 1.94 1.94 1.67 2.29 4.07 1.26 3.42 1.34 2.77 1.48 2.03 1.85 2.20 1.72 1.81 2.08 1.40 3.09 1.27 3.95 1.20 4.79 1.11 7.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.60 1.45 1.12 5.55 1.27 3.60 1.17 4.70
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.29 3.60 1.20 4.70
1.54 2.58 1.31 3.59 2.10 1.79 1.67 2.29 1.47 2.79 1.48 2.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.14 1.66 1.59 2.26 1.36 3.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.59 2.36 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Норрчёпинг 1:2 Сириус онлайн

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