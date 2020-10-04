Норрчёпинг
1:2
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
Сириус
1:0
37' ГолНюман Кристоффер
1:1
38' ГолYukiya Sugita
42' Желтая карточкаAdam Hellborg
1:2
57' ГолСаид Мохаммед
77' Желтая карточкаHjalmar Ekdal
85' Желтая карточкаХакшабанович Сеад
14
Бинаку
Эгзон
21
Терн
Симон
25
Jamie
Roche
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
37'
1:0
38'
1:1
42'
57'
1:2
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 10
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|13 (1)
|0.57
|2.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.26
|3.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.22
|4.
|Pontus Almqvist
|5
|0.22
|5.
|Леви Джонатан
|4
|0.17
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.13
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.13
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.09
|9.
|Терн Симон
|2
|0.09
|10.
|Вальквист Линус
|1
|0.04
|11.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.04
|12.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.04
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|11 (2)
|0.5
|2.
|Yukiya Sugita
|7
|0.32
|3.
|Саид Мохаммед
|6 (5)
|0.27
|4.
|Андерссон Элиас
|5
|0.23
|5.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.18
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.18
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|9.
|Тор Никлас
|0
|0
|10.
|Adam Staahl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|5.
|Терн Симон
|2
|0
|6.
|Вальквист Линус
|2
|0
|7.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|8.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|9.
|Халлениус Линус
|1
|0
|10.
|Тело Кристофер
|1
|0
|11.
|Франссон Александер
|1
|0
|12.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|13.
|Леви Джонатан
|1
|0
|14.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Adam Hellborg
|6
|0
|2.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|3.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|4.
|Karl Larsson
|4
|0
|5.
|Юнссон Лукас
|3
|0
|6.
|Сисей Кебба
|2
|0
|7.
|Ярль Даниель
|2
|0
|8.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|9.
|Hjalmar Ekdal
|2
|0
|10.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|11.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|12.
|Axel Bjoernstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|26.09% (12)
|Сириус
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|24.32% (9)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд
Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден
Сириус Последние 20 матчей: + = -Эребру 2:1 Сириус Сириус 2:1 Фалькенберг Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус
Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Сириус: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|23
|13
|8
|2
|46 - 21
|47
|2.
|Хеккен
|22
|10
|8
|4
|36 - 22
|38
|3.
|Норрчёпинг
|23
|10
|6
|7
|46 - 34
|36
|4.
|Эльфсборг
|23
|8
|12
|3
|36 - 31
|36
|5.
|Сириус
|22
|9
|8
|5
|38 - 34
|35
|6.
|Юргорден
|22
|9
|6
|7
|32 - 25
|33
|7.
|Хаммарбю
|23
|8
|9
|6
|34 - 33
|33
|8.
|Мьельбю
|23
|8
|7
|8
|33 - 35
|31
|9.
|Эребру
|23
|8
|6
|9
|28 - 32
|30
|10.
|Эстерсунд
|23
|7
|9
|7
|22 - 24
|30
|11.
|АИК
|22
|7
|6
|9
|22 - 26
|27
|12.
|Варберг БоИС
|23
|7
|6
|10
|32 - 35
|27
|13.
|Гётеборг
|23
|4
|12
|7
|26 - 34
|24
|14.
|Хельсинборг
|23
|4
|9
|10
|26 - 38
|21
|15.
|Кальмар
|23
|4
|7
|12
|25 - 41
|19
|16.
|Фалькенберг
|23
|3
|7
|13
|24 - 41
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.77
|1.05
|12.00
|1.01
|2.80
|1.40
|—
|—
|4.50
|1.18
|—
|—
|4.20
|1.20
|2.15
|1.70
|2.14
|1.71
|1.86
|1.94
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.37
|2.90
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.12
|5.60
|1.03
|10.00
|1.03
|10.50
|1.02
|11.00
|—
|—
|14.00
|1.02
|5.80
|1.14
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.22
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.13
|6.15
|1.11
|6.75
|1.04
|12.25
|—
|—
|7.56
|1.10
|—
|—
|2.64
|1.51
|2.29
|1.67
|1.94
|1.94
|1.67
|2.29
|4.07
|1.26
|3.42
|1.34
|2.77
|1.48
|2.03
|1.85
|2.20
|1.72
|1.81
|2.08
|1.40
|3.09
|1.27
|3.95
|1.20
|4.79
|—
|—
|1.11
|7.17
|—
|—
|—
|—