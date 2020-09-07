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Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Перерыв

Стадион:
Лос-Анджелес
0'
19' Желтая карточка
Блессинг Латиф
22' Желтая карточка
Китчен Перри
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
5
Стирс
Дэниэл
20
Депай
Ник
3
Инсуа
Эмилиано
2
Китчен
Перри
15
Корона
Джо
22
Араухо
Хулиан
17
Ллетгет
Себастьян
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
23
Сисниего
Пабло
7
Блессинг
Латиф
27
Блэкмон
Тристан
4
Сегура
Эдди
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
8
Хинелья
Франсиско
14
Кайе
Марк-Энтони
17
Родригес
Брайан
II
66
Райт-Филлипс
Брэдли
9
Росси
Диего
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Лос-Анджелес
4-3-3

Ход матча

19'
 
Блессинг Латиф
22'
Китчен Перри
 

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 4 (3) 0.57
2. Ллетгет Себастьян 2 0.29
3. Чичарито 1 0.14
4. Корона Джо 1 0.14
5. Стирс Дэниэл 1 0.14
6. Зубак Итан 1 0.14
7. Альварес Эфраин 1 0.14
8. Араухо Хулиан 0 0
9. Депай Ник 0 0
10. Вильд Гордон 0 0
Лос-Анджелес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Росси Диего 8 (1) 1.14
2. Райт-Филлипс Брэдли 4 0.57
3. Родригес Брайан II 1 0.14
4. Кайе Марк-Энтони 1 0.14
5. Сифуэнтес Хосе 1 0.14
6. Мусовски Дэниел 1 0.14
7. Эль-Мунир Мохаммед 1 0.14
8. Блессинг Латиф 0 0
9. Хинелья Франсиско 0 0
10. Найяр Энди 0 0
11. Атуэста Эдуард 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Китчен Перри 3 0
2. Фельтшер Рольф 2 0
3. Араухо Хулиан 2 0
4. Инсуа Эмилиано 1 0
5. Стирс Дэниэл 1 0
6. Куэльо Эмиль 1 0
Лос-Анджелес
# Игрок      
1. Блессинг Латиф 2 0
2. Атуэста Эдуард 2 0
3. Блэкмон Тристан 2 0
4. Якович Деян 1 0
5. Кайе Марк-Энтони 1 0
6. Сисниего Пабло 1 0
7. Паласиос Диего 1 0
8. Эль-Мунир Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Лос-Анджелес 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -
Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес МЛС Лос-Анджелес 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:1 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Китчен Перри получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Блессинг Латиф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес Гэлакси
Ничья
Лос-Анджелес
5.22
4.75
1.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.30 3.90 1.73
4.80 3.60 1.68
3.72 4.50 1.79
3.35 4.75 1.78
5.22 3.63 1.74

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.00 1.04 2.95 1.37 7.30 1.07 1.68 2.11 3.10 1.33 1.23 3.90 2.02 1.79 1.81 2.00 1.07 7.50 1.30 3.35 1.07 7.50 1.11 6.10 1.01 12.60 1.02 11.00
8.70 1.07 7.30 1.10 3.60 1.30 2.96 1.41 2.21 1.74 1.76 2.09 1.53 2.54 1.30 3.60 1.22 4.30 1.10 7.30
13.91 1.01 13.34 1.01 7.12 1.07 6.35 1.09 3.55 1.26 2.94 1.36 2.10 1.67 1.71 2.04 1.49 2.48 1.27 3.48 1.21 4.02 1.09 6.35 1.08 6.71 1.02 10.76 1.02 11.11
2.92 1.44 2.54 1.55 2.17 1.74 1.83 2.05 1.63 2.35 1.47 2.79 1.83 2.06 1.65 2.33 1.22 4.50 2.03 1.85 1.80 2.09 1.64 2.35 1.20 4.84 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
1.44 2.65 3.45 1.28 1.02 11.00 1.47 2.55 1.08 7.00
5.15 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.50 2.59 1.29 3.60
4.39 1.18 3.34 1.29 1.93 1.80 1.44 2.63 1.28 3.40 1.09 6.35 1.07 7.12 1.01 13.38 1.01 13.87
2.46 1.59 2.02 1.86 1.55 2.53 1.37 3.24 2.02 1.86 1.74 2.16 1.47 2.79
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.70 1.42 2.04 1.72 1.58 2.30
5.90 1.14 2.56 1.51 1.97 1.84 1.55 2.45 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
1.31 3.21
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.04 1.72
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