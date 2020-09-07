Лос-Анджелес Гэлакси
3:0
Конец матча
Стадион: Dignity Health Sports Park
Лос-Анджелес
19' Желтая карточкаБлессинг Латиф
22' Желтая карточкаКитчен Перри
1:0
51' ГолПавон Кристиан
53' Красная карточкаКайе Марк-Энтони
2:0
73' ГолЛлетгет Себастьян
3:0
83' ГолЛлетгет Себастьян
20
Депай
Ник
15
Корона
Джо
29
Зубак
Итан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Kai Koreniuk
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Найяр ЭндиЗащитник
- Защитник
-
19 Дюк БрайсПолузащитник
-
26 Перес ЭдриенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
Ход матча
19'
22'
51'
1:0
53'
73'
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|5 (3)
|0.71
|2.
|Ллетгет Себастьян
|4
|0.57
|3.
|Чичарито
|1
|0.14
|4.
|Корона Джо
|1
|0.14
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.14
|6.
|Зубак Итан
|1
|0.14
|7.
|Альварес Эфраин
|1
|0.14
|8.
|Араухо Хулиан
|0
|0
|9.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|10.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|11.
|Депай Ник
|0
|0
|12.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Росси Диего
|8 (1)
|1.14
|2.
|Райт-Филлипс Брэдли
|4
|0.57
|3.
|Родригес Брайан II
|1
|0.14
|4.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|0.14
|5.
|Сифуэнтес Хосе
|1
|0.14
|6.
|Мусовски Дэниел
|1
|0.14
|7.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0.14
|8.
|Блессинг Латиф
|0
|0
|9.
|Хинелья Франсиско
|0
|0
|10.
|Найяр Энди
|0
|0
|11.
|Атуэста Эдуард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Китчен Перри
|3
|0
|2.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|3.
|Араухо Хулиан
|2
|0
|4.
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|5.
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|6.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайе Марк-Энтони
|1
|1
|2.
|Блессинг Латиф
|2
|0
|3.
|Атуэста Эдуард
|2
|0
|4.
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|5.
|Якович Деян
|1
|0
|6.
|Сисниего Пабло
|1
|0
|7.
|Паласиос Диего
|1
|0
|8.
|Эль-Мунир Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|Лос-Анджелес
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас
Лос-Анджелес Последние 20 матчей: + = -Лос-Анджелес 5:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес
Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 2:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 1:0 Интер Майами Лос-Анджелес 3:0 Леон Леон 2:0 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 1:1 Торонто Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Лос-Анджелес: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|6.80
|1.08
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|7.30
|1.07
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|3.10
|1.33
|—
|—
|1.11
|5.80
|2.02
|1.79
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.02
|11.00
|1.30
|3.35
|1.07
|7.50
|1.11
|6.10
|1.01
|12.60
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|8.70
|1.07
|—
|—
|7.30
|1.10
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.30
|3.60
|1.22
|4.30
|1.10
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.91
|1.01
|13.34
|1.01
|7.12
|1.07
|—
|—
|6.35
|1.09
|—
|—
|3.55
|1.26
|—
|—
|2.94
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.67
|—
|—
|1.71
|2.04
|—
|—
|1.49
|2.48
|1.27
|3.48
|1.21
|4.02
|1.09
|6.35
|1.08
|6.71
|1.02
|10.76
|1.02
|11.11
|6.96
|1.12
|—
|—
|2.49
|1.57
|2.16
|1.74
|2.39
|1.60
|1.85
|2.01
|1.77
|2.10
|1.49
|2.70
|1.83
|2.06
|1.65
|2.33
|1.16
|5.69
|2.03
|1.85
|1.80
|2.09
|1.64
|2.35
|1.20
|4.84
|—
|—
|1.22
|4.46
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|1.44
|2.65
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.47
|2.55
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.15
|1.17
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|1.98
|1.83
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.29
|3.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.39
|1.18
|—
|—
|3.34
|1.29
|—
|—
|1.93
|1.80
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.28
|3.40
|1.09
|6.35
|1.07
|7.12
|1.01
|13.38
|1.01
|13.87
|2.46
|1.59
|2.02
|1.86
|1.55
|2.53
|1.37
|3.24
|2.02
|1.86
|1.74
|2.16
|1.47
|2.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—