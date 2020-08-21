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Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
58' Гол
Данкан Кайл
90'+6
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
33
Лонг
Аарон
26
Паркер
Тим
24
Пендан
Джейсон
22
Вало
Флориан
23
Кассерес
Кристиан
27
Дэвис
Шон
II
8
Страуд
Джаред
90
Ржатковски
Марк
77
Ройер
Даниэль
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
16
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
9
Эбер
Араужо
11
Кастельянос
Валентин
19
Медина
Хесус
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2
Нью-Йорк Сити
4-3-3

Ход матча

58'
Данкан Кайл
1:0
70'
 
Маккей-Стивен Гари
Паркс Китон
70'
 
Митрицэ Александру
Кастельянос Валентин
73'
Гамарра Алехандро
Страуд Джаред
 
73'
Барлоу Том
Ройер Даниэль
 
79'
Фернандес Омир
Ржатковски Марк
 
79'
Эгбо Мандела
Вало Флориан
 
82'
 
Тораринссон Гудмундур
Матаррита Рональд

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вало Флориан 1 0.25
2. Данкан Кайл 1 0.25
3. Гамарра Алехандро 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.25
2. Медина Хесус 1 0.25
3. Эбер Араужо 0 0
4. Митрицэ Александру 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Тарек Амро 1 0
2. Паркер Тим 1 0
3. Пендан Джейсон 1 0
4. Данкан Кайл 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Тиннерхольм Антон 2 0
2. Сэндс Джеймс 2 0
3. Ринг Александр 1 0
4. Шано Максим 1 0
5. Кастельянос Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Ред Буллз 100% (1) 0 0 0 0 0
 Нью-Йорк Сити 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Цинциннати Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Монреаль Импакт 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Лос-Анджелес 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру Орландо Сити 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Торонто 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 5
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 9
Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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