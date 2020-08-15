ХИК
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Telia 5G-areena
Хонка
0:1
19' ГолДонгу Жан
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
8
Bubacar
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
14
Borja
Martin
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Хасани ФеранПолузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
31 Hugo Keto
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Borja MartinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Хатакка Дани
-
Главный тренер: Vesa Vesara
Ход матча
19'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|5
|0.56
|2.
|Вяйринен Тим
|4
|0.44
|3.
|Лингман Лукас
|2
|0.22
|4.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.22
|5.
|Риски Рику
|1
|0.11
|6.
|Хасани Феран
|1
|0.11
|7.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.11
|8.
|Алхо Николай
|0
|0
|9.
|Тенхо Миро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|4 (2)
|0.4
|2.
|Lucas Paz Kaufmann
|2 (1)
|0.2
|3.
|Саваж Демба
|1
|0.1
|4.
|Nasiru Banahene
|1
|0.1
|5.
|Borja Martin
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|3
|0
|2.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|3.
|Алхо Николай
|1
|0
|4.
|Хасани Феран
|1
|0
|5.
|Регеро Антонио
|1
|0
|6.
|Остоич Иван
|1
|0
|7.
|Риски Роопе
|1
|0
|8.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Левянен Йонас
|1
|1
|2.
|Аалто Хенри
|2
|0
|3.
|Konsta Rasimus
|2
|0
|4.
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|5.
|Edmund Arko-Mensah
|2
|0
|6.
|Duarte Tammilehto
|1
|0
|7.
|Эрвас Хавьер
|1
|0
|8.
|Хатакка Дани
|1
|0
|9.
|Robert Ivanov
|1
|0
|10.
|Nasiru Banahene
|1
|0
|11.
|Elmo Heinonen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|25% (4)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|Хонка
|0
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес
Хонка Последние 20 матчей: + = -Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС
Последние игры между собой
ХИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хонка: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|10
|7
|1
|2
|19 - 9
|22
|2.
|КуПС
|10
|5
|4
|1
|17 - 10
|19
|3.
|ХИК
|0:0
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|4.
|ХИФК
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Хонка
|0:0
|10
|3
|7
|0
|9 - 4
|16
|6.
|Лахти
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|7.
|Ильвес
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 16
|13
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|СЯК Сейнайоки
|0:0
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|10.
|Хака
|9
|0
|4
|5
|9 - 19
|4
|11.
|ТПС
|8
|1
|0
|7
|5 - 16
|3
|12.
|РоПС
|9
|0
|2
|7
|8 - 18
|2