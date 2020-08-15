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  3. Финляндия
ХИК
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Хонка
0'
0:1
19' Гол
Донгу Жан
21'
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
9
Риски
Рику
8
Bubacar
28
Шуллер
Расмус
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
13
Тим
Маррей
4
Robert
Ivanov
3
Хейккиля
Тапио
16
Konsta
Rasimus
80
Саваж
Демба
6
Воутилайнен
Джерри
8
Эрвас
Хавьер
7
Левянен
Йонас
10
Lucas
Paz
Kaufmann
9
Донгу
Жан
14
Borja
Martin
ХИК
Хонка

Ход матча

19'
0:1
Донгу Жан

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 5 0.56
2. Вяйринен Тим 4 0.44
3. Лингман Лукас 2 0.22
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.22
5. Риски Рику 1 0.11
6. Хасани Феран 1 0.11
7. Вертайнен Ээту 1 0.11
8. Алхо Николай 0 0
9. Тенхо Миро 0 0
Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 4 (2) 0.4
2. Lucas Paz Kaufmann 2 (1) 0.2
3. Саваж Демба 1 0.1
4. Nasiru Banahene 1 0.1
5. Borja Martin 1 (1) 0.1

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 3 0
2. Мурильо Луис-Карлос 2 0
3. Алхо Николай 1 0
4. Хасани Феран 1 0
5. Регеро Антонио 1 0
6. Остоич Иван 1 0
7. Риски Роопе 1 0
8. Вертайнен Ээту 1 0
Хонка
# Игрок      
1. Левянен Йонас 1 1
2. Аалто Хенри 2 0
3. Konsta Rasimus 2 0
4. Воутилайнен Джерри 2 0
5. Edmund Arko-Mensah 2 0
6. Duarte Tammilehto 1 0
7. Эрвас Хавьер 1 0
8. Хатакка Дани 1 0
9. Robert Ivanov 1 0
10. Nasiru Banahene 1 0
11. Elmo Heinonen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 25% (4) 6.25% (1) 12.5% (2) 18.75% (3) 6.25% (1) 31.25% (5)
 Хонка 0 11.11% (1) 0 44.44% (4) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес
ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС
Хонка Последние 20 матчей: + = -
Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС
Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК ТПС 0:0 Хонка Хонка 2:1 Мариехамн Интер Турку 1:0 Хонка Хонка 1:1 ХИФК

Последние игры между собой

ХИК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хонка: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
ХИК 2:1 Хонка Товарищеские матчи Хонка 1:1 ХИК Кубок Хонка 3:1 ХИК Вейккауслига Хонка 0:1 ХИК Вейккауслига
ХИК 0:1 Хонка Вейккауслига ХИК 2:3 Хонка Кубок Хонка 0:0 ХИК Вейккауслига Хонка 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 3:2 Хонка Вейккауслига ХИК 2:1 Хонка Кубок Хонка 2:1 ХИК Кубок ХИК 3:2 Хонка Кубок ХИК 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Хонка Вейккауслига ХИК 3:3 Хонка Кубок лиги Хонка 1:1 ХИК Кубок лиги ХИК 4:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 ХИК Вейккауслига Хонка 0:2 ХИК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 10 7 1 2 19 - 9 22
2. КуПС 10 5 4 1 17 - 10 19
3. ХИК 0:0 9 5 3 1 17 - 5 18
4. ХИФК 9 5 1 3 14 - 12 16
5. Хонка 0:0 10 3 7 0 9 - 4 16
6. Лахти 9 4 3 2 13 - 11 15
7. Ильвес 0:0 10 3 4 3 12 - 16 13
8. Мариехамн 8 3 2 3 13 - 14 11
9. СЯК Сейнайоки 0:0 9 1 5 3 6 - 8 8
10. Хака 9 0 4 5 9 - 19 4
11. ТПС 8 1 0 7 5 - 16 3
12. РоПС 9 0 2 7 8 - 18 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Донгу Жан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ХИК 0:1 Хонка онлайн

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5.60 1.12
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4.10 1.21
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