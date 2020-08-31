Лахти
2:2
Конец матча
Стадион: Лахден
Интер Турку
1:0
26' ГолEemeli Virta
34' Желтая карточкаКеттинг Рик
2:0
35' ГолJasin Assenhoun
65' Желтая карточкаФурухольм Тимо
75' Желтая карточкаEemeli Virta
2:1
77' ГолКялльман Беньямин
2:2
89' ГолМастокангас Элиас
15
Аркивуо
Кари
20
Энинфул
Анри
26
Руан
Коннор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Руан КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 ЛилиуНападающий
-
-
Главный тренер: Ривейро Хосе
Ход матча
26'
1:0
34'
35'
2:0
65'
69'
75'
77'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jasin Assenhoun
|6 (1)
|0.5
|2.
|Dimitry Imbongo Boele
|2
|0.17
|3.
|Vahid Hambo
|2
|0.17
|4.
|Лахти Тими
|2
|0.17
|5.
|Pyry Lampinen
|2
|0.17
|6.
|Teemu Jaentti
|1
|0.08
|7.
|Кубронн Жан-Кристоф
|1
|0.08
|8.
|Кунингас Микко
|1
|0.08
|9.
|Eemeli Virta
|1
|0.08
|10.
|Аркивуо Кари
|0
|0
|11.
|Altin Zeqiri
|0
|0
|12.
|Valdrin Rashica
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурухольм Тимо
|8
|0.62
|2.
|Кагаяма Таики
|3
|0.23
|3.
|Руан Коннор
|2 (2)
|0.15
|4.
|Паананен Алекси
|2
|0.15
|5.
|Кялльман Беньямин
|2
|0.15
|6.
|Мастокангас Элиас
|2
|0.15
|7.
|Лилиу
|1
|0.08
|8.
|Энгстрем Йеспер
|1
|0.08
|9.
|Ойяла Матиас
|1
|0.08
|10.
|Кеттинг Рик
|1
|0.08
|11.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
|12.
|Муньис Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Eemeli Virta
|5
|0
|2.
|Энинфул Анри
|3
|0
|3.
|Вийтикко Микко
|3
|0
|4.
|Altin Zeqiri
|3
|0
|5.
|Dimitry Imbongo Boele
|1
|1
|6.
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|0
|7.
|Кунингас Микко
|2
|0
|8.
|Jasin Assenhoun
|2
|0
|9.
|Valdrin Rashica
|2
|0
|10.
|Аркивуо Кари
|1
|0
|11.
|Лахти Тими
|1
|0
|12.
|Teemu Jaentti
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хямяляйнен Юусо
|4
|0
|2.
|Муньис Альваро
|4
|0
|3.
|Паананен Алекси
|3
|0
|4.
|Кеттинг Рик
|3
|0
|5.
|Руан Коннор
|3
|0
|6.
|Фурухольм Тимо
|2
|0
|7.
|Аннан Энтони
|2
|0
|8.
|Марттинен Аати
|2
|0
|9.
|Хаукиоя Мартти
|2
|0
|10.
|Ойяла Матиас
|1
|0
|11.
|Хосконен Артту
|1
|0
|12.
|Мастокангас Элиас
|1
|0
|13.
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|14.
|Нурми Ноа
|1
|0
|15.
|Кагаяма Таики
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лахти
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Интер Турку
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|47.83% (11)
Предыдущие игры
Лахти Последние 20 матчей: + = -Хака 2:2 Лахти Ильвес 3:1 Лахти Лахти 3:0 РоПС Лахти 3:2 Ильвес
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК
Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку Эканс 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:0 ТПС
Последние игры между собой
Лахти: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:6 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 2:1 Интер Турку Кубок лиги Лахти 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Кубок Суоми Интер Турку 0:1 Лахти Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|Интер Турку
|13
|8
|2
|3
|23 - 12
|26
|3.
|КуПС
|12
|7
|4
|1
|22 - 12
|25
|4.
|Хонка
|11
|4
|7
|0
|12 - 5
|19
|5.
|Мариехамн
|12
|5
|2
|5
|20 - 22
|17
|6.
|Лахти
|12
|4
|5
|3
|18 - 18
|17
|7.
|ХИФК
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|8.
|Ильвес
|11
|4
|4
|3
|15 - 17
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|12
|2
|5
|5
|8 - 13
|11
|10.
|ТПС
|12
|3
|0
|9
|8 - 20
|9
|11.
|Хака
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|12.
|РоПС
|13
|0
|2
|11
|9 - 27
|2