  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
Лахти
2:2
Конец матча

Стадион:
Интер Турку
0'
1:0
26' Гол
Eemeli Virta
34' Желтая карточка
Кеттинг Рик
2:0
35' Гол
Jasin Assenhoun
65' Желтая карточка
Фурухольм Тимо
75' Желтая карточка
Eemeli Virta
2:1
77' Гол
Кялльман Беньямин
2:2
89' Гол
Мастокангас Элиас
90'+4
33
Раковски
Патрик
13
Кубронн
Жан-Кристоф
2
Лахти
Тими
5
Вийтикко
Микко
15
Аркивуо
Кари
6
Eemeli
Virta
8
Клинга
Матти
20
Энинфул
Анри
10
Valdrin
Rashica
9
Vahid
Hambo
11
Jasin
Assenhoun
13
Марттинен
Аати
4
Кеттинг
Рик
22
Хосконен
Артту
25
Хаукиоя
Мартти
11
Коуассиви-Бениссан
Кевин
6
Аннан
Энтони
8
Муньис
Альваро
26
Руан
Коннор
15
Фурухольм
Тимо
16
Кагаяма
Таики
10
Кялльман
Беньямин
Лахти
Интер Турку

Ход матча

26'
Eemeli Virta
(Vahid Hambo)
1:0
34'
 
Кеттинг Рик
35'
Jasin Assenhoun
2:0
46'
 
Паананен Алекси
Муньис Альваро
46'
 
Энгстрем Йеспер
Коуассиви-Бениссан Кевин
46'
 
Мастокангас Элиас
Кагаяма Таики
46'
Кунингас Микко
Valdrin Rashica
 
65'
 
Фурухольм Тимо
69'
 
Лилиу
Аннан Энтони
69'
 
Хямяляйнен Юусо
Хосконен Артту
70'
Altin Zeqiri
Клинга Матти
 
70'
Pyry Lampinen
Vahid Hambo
 
75'
Eemeli Virta
 
77'
2:1
Кялльман Беньямин
(Фурухольм Тимо)
89'
2:2
Мастокангас Элиас
90'
Arttu Auranen
Eemeli Virta
 

Бомбардиры внутри турнира

Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jasin Assenhoun 6 (1) 0.5
2. Dimitry Imbongo Boele 2 0.17
3. Vahid Hambo 2 0.17
4. Лахти Тими 2 0.17
5. Pyry Lampinen 2 0.17
6. Teemu Jaentti 1 0.08
7. Кубронн Жан-Кристоф 1 0.08
8. Кунингас Микко 1 0.08
9. Eemeli Virta 1 0.08
10. Аркивуо Кари 0 0
11. Altin Zeqiri 0 0
12. Valdrin Rashica 0 0
Интер Турку
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурухольм Тимо 8 0.62
2. Кагаяма Таики 3 0.23
3. Руан Коннор 2 (2) 0.15
4. Паананен Алекси 2 0.15
5. Кялльман Беньямин 2 0.15
6. Мастокангас Элиас 2 0.15
7. Лилиу 1 0.08
8. Энгстрем Йеспер 1 0.08
9. Ойяла Матиас 1 0.08
10. Кеттинг Рик 1 0.08
11. Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
12. Муньис Альваро 0 0

Карточки

Лахти
# Игрок      
1. Eemeli Virta 5 0
2. Энинфул Анри 3 0
3. Вийтикко Микко 3 0
4. Altin Zeqiri 3 0
5. Dimitry Imbongo Boele 1 1
6. Кубронн Жан-Кристоф 2 0
7. Кунингас Микко 2 0
8. Jasin Assenhoun 2 0
9. Valdrin Rashica 2 0
10. Аркивуо Кари 1 0
11. Лахти Тими 1 0
12. Teemu Jaentti 1 0
Интер Турку
# Игрок      
1. Хямяляйнен Юусо 4 0
2. Муньис Альваро 4 0
3. Паананен Алекси 3 0
4. Кеттинг Рик 3 0
5. Руан Коннор 3 0
6. Фурухольм Тимо 2 0
7. Аннан Энтони 2 0
8. Марттинен Аати 2 0
9. Хаукиоя Мартти 2 0
10. Ойяла Матиас 1 0
11. Хосконен Артту 1 0
12. Мастокангас Элиас 1 0
13. Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
14. Нурми Ноа 1 0
15. Кагаяма Таики 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лахти 5.56% (1) 22.22% (4) 27.78% (5) 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Интер Турку 8.7% (2) 21.74% (5) 4.35% (1) 4.35% (1) 13.04% (3) 47.83% (11)

Предыдущие игры

Лахти Последние 20 матчей: + = -
Хака 2:2 Лахти Ильвес 3:1 Лахти Лахти 3:0 РоПС Лахти 3:2 Ильвес
ХИК 1:1 Лахти Лахти 0:0 Хонка ТПС 1:3 Лахти КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти
Интер Турку Последние 20 матчей: + = -
Гонвед 2:1 Интер Турку ТПС 1:0 Интер Турку РоПС 0:2 Интер Турку Интер Турку 3:2 ХИФК
Интер Турку 2:0 Хака Мариехамн 2:0 Интер Турку Интер Турку 2:1 Мариехамн Хака 0:2 Интер Турку Хонка 1:1 Интер Турку Интер Турку 1:0 ХИК Интер Турку 5:1 Ильвес КуПС 1:0 Интер Турку Интер Турку 3:1 РоПС Интер Турку 5:0 Лахти Интер Турку 4:4 КуПС ЙИППО 0:1 Интер Турку Интер Турку 5:0 МуСа Экенес ИФ 2:2 Интер Турку Эканс 2:2 Интер Турку Интер Турку 1:0 ТПС

Последние игры между собой

Лахти: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Интер Турку: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Интер Турку 5:0 Лахти Кубок Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:2 Лахти Кубок
Интер Турку 2:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:6 Лахти Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:0 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 2:1 Интер Турку Кубок лиги Лахти 3:1 Интер Турку Вейккауслига Интер Турку 0:2 Лахти Вейккауслига Лахти 1:1 Интер Турку Вейккауслига Лахти 0:0 Интер Турку Вейккауслига Лахти 1:2 Интер Турку Кубок Суоми Интер Турку 0:1 Лахти Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 9 3 1 31 - 8 30
2. Интер Турку 13 8 2 3 23 - 12 26
3. КуПС 12 7 4 1 22 - 12 25
4. Хонка 11 4 7 0 12 - 5 19
5. Мариехамн 12 5 2 5 20 - 22 17
6. Лахти 12 4 5 3 18 - 18 17
7. ХИФК 11 5 1 5 14 - 14 16
8. Ильвес 11 4 4 3 15 - 17 16
9. СЯК Сейнайоки 12 2 5 5 8 - 13 11
10. ТПС 12 3 0 9 8 - 20 9
11. Хака 12 1 5 6 13 - 25 8
12. РоПС 13 0 2 11 9 - 27 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Jasin Assenhoun бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Кеттинг Рик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Eemeli Virta бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lahden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.25 4.20 35.00
12.00 1.15 8.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.20 1.02 8.30 1.04 3.25 1.31 2.70 1.44 2.35 1.55 1.70 2.15 1.50 2.60 1.25 3.75 1.14 5.30 1.15 5.00 1.02 10.50 1.04 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.91 1.89 1.35 3.05 1.12 5.80 1.07 7.50
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.75 1.42 1.71 2.07 1.29 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
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