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  3. Финляндия
КуПС
0:3
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
0:1
7' Гол
Вяйринен Тим
10' Желтая карточка
Хасани Феран
13' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
0:2
53' Гол
Риски Роопе
0:3
57' Гол
Риски Рику
90'+4
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
8
Пеннанен
Петтери
20
Саксман
Вилле
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
19
Боатенг
Бисмарк
11
Нисканен
Ильмари
25
Регеро
Антонио
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
5
О'Шоунесси
Даниэль
13
Мурильо
Луис-Карлос
9
Риски
Рику
28
Шуллер
Расмус
8
Bubacar
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
КуПС
ХИК

Ход матча

7'
0:1
Вяйринен Тим
(Риски Рику)
10'
 
Хасани Феран
13'
Боатенг Бисмарк
 
46'
Joel Vartiainen
Томаш Нуну
 
53'
0:2
Риски Роопе
57'
0:3
Риски Рику
61'
 
David Browne II
Риски Рику
61'
 
Вяянянен Сантери
Шуллер Расмус
68'
Arttu Heinonen
Usmani Sale
 
68'
Aniekpeno Udoh
Саксман Вилле
 
75'
 
Вертайнен Ээту
Вяйринен Тим
87'
 
Остоич Иван
Риски Роопе

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.67
2. Urho Nissila 1 0.11
3. Рангел 1 0.11
4. Пеннанен Петтери 1 0.11
5. Пирттийоки Юхо 1 0.11
6. Боатенг Бисмарк 1 0.11
7. Aniekpeno Udoh 1 0.11
8. Usmani Sale 0 0
9. Виртанен Отсо 0 0
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 5 0.63
2. Вяйринен Тим 4 0.5
3. Лингман Лукас 2 0.25
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.25
5. Риски Рику 1 0.13
6. Хасани Феран 1 0.13
7. Вертайнен Ээту 1 0.13
8. Алхо Николай 0 0
9. Тенхо Миро 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Манга Таби 3 0
2. Саволайнен Саку 2 0
3. Боатенг Бисмарк 2 0
4. Пеннанен Петтери 1 0
5. Urho Nissila 1 0
6. Aniekpeno Udoh 1 0
7. Томаш Нуну 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 3 0
2. Мурильо Луис-Карлос 2 0
3. Алхо Николай 1 0
4. Хасани Феран 1 0
5. Регеро Антонио 1 0
6. Остоич Иван 1 0
7. Риски Роопе 1 0
8. Вертайнен Ээту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1)
 ХИК 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 38.46% (5)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти
Ильвес 0:0 КуПС Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес
ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК
Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн

Последние игры между собой

КуПС: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига
КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 2:0 9 6 1 2 16 - 7 19
2. ХИК 8 5 2 1 17 - 5 17
3. КуПС 9 4 4 1 13 - 8 16
4. Хонка 8 3 5 0 9 - 4 14
5. ХИФК 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Лахти 3:2 8 3 3 2 10 - 11 12
7. Ильвес 2:3 9 3 3 3 12 - 16 12
8. Мариехамн 8 3 2 3 13 - 14 11
9. СЯК Сейнайоки 7 1 3 3 6 - 8 6
10. Хака 0:2 8 0 4 4 7 - 15 4
11. ТПС 7 1 0 6 5 - 14 3
12. РоПС 8 0 2 6 8 - 15 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Боатенг Бисмарк получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Хасани Феран получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Вяйринен Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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