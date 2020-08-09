КуПС
0:3
Конец матча
Стадион: Савон Саномат Ареена
ХИК
0:1
7' ГолВяйринен Тим
10' Желтая карточкаХасани Феран
13' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
0:2
53' ГолРиски Роопе
0:3
57' ГолРиски Рику
17
Манга
Таби
25
Urho
Nissila
17
Алхо
Николай
15
Тенхо
Миро
8
Bubacar
22
Хасани
Феран
11
Риски
Роопе
19
Вяйринен
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 BubacarПолузащитник
-
22 Хасани ФеранПолузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
-
31 Hugo Keto
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
7'
0:1
10'
13'
53'
0:2
57'
0:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.67
|2.
|Urho Nissila
|1
|0.11
|3.
|Рангел
|1
|0.11
|4.
|Пеннанен Петтери
|1
|0.11
|5.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.11
|6.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.11
|7.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0.11
|8.
|Usmani Sale
|0
|0
|9.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|5
|0.63
|2.
|Вяйринен Тим
|4
|0.5
|3.
|Лингман Лукас
|2
|0.25
|4.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.25
|5.
|Риски Рику
|1
|0.13
|6.
|Хасани Феран
|1
|0.13
|7.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.13
|8.
|Алхо Николай
|0
|0
|9.
|Тенхо Миро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манга Таби
|3
|0
|2.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|3.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|4.
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|5.
|Urho Nissila
|1
|0
|6.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
|7.
|Томаш Нуну
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|3
|0
|2.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|3.
|Алхо Николай
|1
|0
|4.
|Хасани Феран
|1
|0
|5.
|Регеро Антонио
|1
|0
|6.
|Остоич Иван
|1
|0
|7.
|Риски Роопе
|1
|0
|8.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|ХИК
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК
Последние игры между собой
КуПС: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
ХИК: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 КуПС Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Кубок ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 КуПС Вейккауслига ХИК 1:0 КуПС Вейккауслига ХИК 2:3 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 ХИК Кубок КуПС 0:0 ХИК Вейккауслига КуПС 0:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:2 ХИК Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|2:0
|9
|6
|1
|2
|16 - 7
|19
|2.
|ХИК
|8
|5
|2
|1
|17 - 5
|17
|3.
|КуПС
|9
|4
|4
|1
|13 - 8
|16
|4.
|Хонка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|ХИФК
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Лахти
|3:2
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|7.
|Ильвес
|2:3
|9
|3
|3
|3
|12 - 16
|12
|8.
|Мариехамн
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|9.
|СЯК Сейнайоки
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Хака
|0:2
|8
|0
|4
|4
|7 - 15
|4
|11.
|ТПС
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|12.
|РоПС
|8
|0
|2
|6
|8 - 15
|2