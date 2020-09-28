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  3. Норвегия
Согндаль
3:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Конгсвингер
0'
1:0
20' Гол
Kristoffer Hoven
2:0
30' Гол
Kristoffer Hoven
3:0
34' Гол
Mathias Blaarud
36' Желтая карточка
Daniel Eid
41'
1
Фей
Рензе
5
Daniel
Eid
6
Axel
Kryger
4
Росет
Мартин-Уве
2
Тотлэнд
Томас
30
Огбу
Иго
17
Mathias
Blaarud
7
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Alioune
Ndour
11
Ховен
Андреас
18
Kristoffer
Hoven
27
Манданда
Риффи
2
Fredrik
Mani
Paalerud
18
Стейринг
Пер-Магнус
21
Daniel
Lysgaard
3
Victor
Grodaas
16
Harald
Holter
23
Martin
Tangen
Vinjor
11
Simon
Marklund
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
50
Jesper
Grundt
Согндаль
5-2-3
Конгсвингер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kristoffer Hoven 12 (1) 0.67
2. Тотлэнд Томас 5 0.28
3. Alioune Ndour 5 0.28
4. Daniel Eid 4 0.22
5. Endre Kupen 4 0.22
6. Mathias Blaarud 4 0.22
7. Sivert Heggheim Mannsverk 2 0.11
8. Брендсред Маркус 2 0.11
9. Ховен Андреас 1 0.06
10. Хельгесен Эйвинн 1 0.06
11. Tomas Kristoffersen 0 0
12. Стейринг Пер-Магнус 0 0
13. Йенсен Сикстен 0 0
14. Axel Kryger 0 0
Конгсвингер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adem Gueven 5 (2) 0.28
2. Simon Marklund 4 0.22
3. Martin Hoel Andersen 2 0.11
4. Ludvig Langrekken 2 0.11
5. Fredrik Mani Paalerud 1 0.06
6. Скагестад Эдвард 1 0.06
7. Jonas Roenningen 1 0.06
8. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0.06
9. Martin Tangen Vinjor 0 0

Карточки

Согндаль
# Игрок      
1. Огбу Иго 5 0
2. Mathias Blaarud 4 0
3. Tomas Kristoffersen 3 0
4. Тотлэнд Томас 3 0
5. Sivert Heggheim Mannsverk 3 0
6. Росет Мартин-Уве 2 0
7. Axel Kryger 2 0
8. Daniel Eid 2 0
9. Alioune Ndour 2 0
10. Фей Рензе 1 0
11. Брендсред Маркус 1 0
12. Endre Kupen 1 0
13. Eirik Lereng 1 0
14. Anders Johannessen Nord 1 0
Конгсвингер
# Игрок      
1. Harald Holter 7 0
2. Скагестад Эдвард 6 0
3. Christian Roeer 3 1
4. Simon Marklund 3 0
5. Ludvig Langrekken 3 0
6. Victor Grodaas 2 0
7. Daniel Lysgaard 2 0
8. Яласто Вилле 1 0
9. Eirik Maeland 1 0
10. Стейринг Пер-Магнус 1 0
11. Jonas Roenningen 1 0
12. Fredrik Mani Paalerud 1 0
13. Ridouan Boulahuane Essaeh 1 0
14. Dong-Wan Gang 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Согндаль 25.64% (10) 7.69% (3) 10.26% (4) 23.08% (9) 12.82% (5) 20.51% (8)
 Конгсвингер 18.75% (3) 0 0 37.5% (6) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: + = -
Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль Согндаль 3:0 Стрёммен
Конгсвингер 0:0 Согндаль Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -
Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер
Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер 0:0 Согндаль Первый дивизион Конгсвингер 1:0 Согндаль Типпелиген Согндаль 2:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:0 Согндаль Первый дивизион
Конгсвингер 1:3 Согндаль Первый дивизион Согндаль 4:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Согндаль Norway - Play Off Согндаль 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:2 Согндаль Адекколига Согндаль 3:0 Конгсвингер Кубок НМ Конгсвингер 4:3 Согндаль Адекколига Конгсвингер 2:4 Согндаль Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 3:0 18 12 3 3 42 - 19 39
2. Тромсё 17 12 2 3 30 - 12 38
3. Ранхейм 18 11 1 6 49 - 30 34
4. Лиллестрём 17 9 5 3 27 - 16 32
5. Осане 18 8 4 6 35 - 26 28
6. Схьёрдал-Блинк 1:1 18 7 5 6 35 - 32 26
7. Санднес 18 7 4 7 26 - 35 25
8. Рёуфосс 18 6 7 5 27 - 23 25
9. Гроруд 18 6 6 6 28 - 28 24
10. Стрёммен 18 6 3 9 26 - 34 21
11. КФУМ 18 5 5 8 21 - 28 20
12. Улленсакер-Киса 16 4 5 7 28 - 34 17
13. Дьерв 15 3 6 6 22 - 34 15
14. Хам-Кам 1:1 17 3 5 9 25 - 36 14
15. Конгсвингер 0:3 18 3 4 11 17 - 34 13
16. Нест-Сотра 13 2 5 6 17 - 27 11
17. Oeygarden FK 5 1 0 4 8 - 15 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Daniel Eid получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Mathias Blaarud бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Kristoffer Hoven бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Kristoffer Hoven бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Конгсвингер
1.25
6.80
40.18
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 5.40 11.50
1.20 4.60 12.00
1.20 6.80 13.00
1.23 5.57 12.74
1.07 12.05 40.18

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
10.00 1.03 12.00 1.01 3.55 1.27 4.70 1.17 1.92 1.82 2.04 1.72 2.15 1.65 1.87 1.87 7.77 1.05 1.40 2.85 2.65 1.44 1.13 5.40 1.55 2.35 1.03 10.00 1.18 4.50 1.04 9.00
4.60 1.16 2.66 1.44 2.16 1.68 1.74 2.18 1.40 2.90 1.28 3.42 1.11 5.40
13.85 1.01 13.00 1.01 5.26 1.13 4.54 1.17 2.66 1.43 2.12 1.66 1.67 2.10 1.38 2.85 1.28 3.40 1.12 5.49 1.10 6.03 1.03 9.60 1.03 9.60
6.41 1.13 2.82 1.45 2.44 1.58 2.56 1.53 2.08 1.79 1.83 2.04 1.62 2.35 1.42 2.94 1.27 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.35 1.55 2.70 1.42 1.27 3.55 1.28 3.45 1.48 2.55 1.04 9.00
2.78 1.43 1.72 2.10 1.28 3.56
3.82 1.23 2.70 1.42 1.70 2.05 1.29 3.34 1.19 4.26 1.05 8.16 1.04 8.81
3.53 1.32 2.70 1.48 1.98 1.88 1.67 2.26 1.49 2.71
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
4.20 1.22 2.14 1.69 1.59 2.33

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
1.97 1.76
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.31
Где смотреть матч Согндаль 3:0 Конгсвингер онлайн

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