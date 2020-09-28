Согндаль
5:2
Конец матча
Стадион: Фоссхауган Кампус
Конгсвингер
1:0
20' ГолKristoffer Hoven
2:0
30' ГолKristoffer Hoven
3:0
34' ГолMathias Blaarud
36' Желтая карточкаDaniel Eid
4:0
47' ГолKristoffer Hoven
5:0
67' ГолKristoffer Hoven
74' Желтая карточкаLudvig Langrekken
5:1
76' ГолЯласто Вилле
5:2
85' ГолMartin Hoel Andersen
30
Огбу
Иго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Filip Mardal
-
-
Главный тренер: Бакке Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Even BydalПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Лехкосуо Мика
Ход матча
20'
1:0
30'
34'
3:0
36'
47'
4:0
67'
5:0
76'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kristoffer Hoven
|15 (1)
|0.83
|2.
|Тотлэнд Томас
|5
|0.28
|3.
|Alioune Ndour
|5
|0.28
|4.
|Mathias Blaarud
|5
|0.28
|5.
|Daniel Eid
|4
|0.22
|6.
|Endre Kupen
|4
|0.22
|7.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|2
|0.11
|8.
|Брендсред Маркус
|2
|0.11
|9.
|Ховен Андреас
|1
|0.06
|10.
|Хельгесен Эйвинн
|1
|0.06
|11.
|Tomas Kristoffersen
|0
|0
|12.
|Стейринг Пер-Магнус
|0
|0
|13.
|Йенсен Сикстен
|0
|0
|14.
|Axel Kryger
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adem Gueven
|5 (2)
|0.28
|2.
|Simon Marklund
|4
|0.22
|3.
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.17
|4.
|Ludvig Langrekken
|2
|0.11
|5.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0.06
|6.
|Яласто Вилле
|1
|0.06
|7.
|Скагестад Эдвард
|1
|0.06
|8.
|Jonas Roenningen
|1
|0.06
|9.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0.06
|10.
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|11.
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Огбу Иго
|5
|0
|2.
|Mathias Blaarud
|4
|0
|3.
|Tomas Kristoffersen
|3
|0
|4.
|Тотлэнд Томас
|3
|0
|5.
|Daniel Eid
|3
|0
|6.
|Sivert Heggheim Mannsverk
|3
|0
|7.
|Росет Мартин-Уве
|2
|0
|8.
|Axel Kryger
|2
|0
|9.
|Alioune Ndour
|2
|0
|10.
|Фей Рензе
|1
|0
|11.
|Брендсред Маркус
|1
|0
|12.
|Endre Kupen
|1
|0
|13.
|Eirik Lereng
|1
|0
|14.
|Anders Johannessen Nord
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Harald Holter
|7
|0
|2.
|Скагестад Эдвард
|6
|0
|3.
|Christian Roeer
|3
|1
|4.
|Ludvig Langrekken
|4
|0
|5.
|Simon Marklund
|3
|0
|6.
|Victor Grodaas
|2
|0
|7.
|Daniel Lysgaard
|2
|0
|8.
|Яласто Вилле
|1
|0
|9.
|Eirik Maeland
|1
|0
|10.
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|11.
|Jonas Roenningen
|1
|0
|12.
|Fredrik Mani Paalerud
|1
|0
|13.
|Ridouan Boulahuane Essaeh
|1
|0
|14.
|Dong-Wan Gang
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Согндаль
|22.73% (10)
|11.36% (5)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|18.18% (8)
|Конгсвингер
|16.67% (3)
|0
|0
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|38.89% (7)
Предыдущие игры
Согндаль Последние 20 матчей: + = -Oeygarden FK 0:1 Согндаль Согндаль 3:2 Схьёрдал-Блинк Дьерв 0:3 Согндаль Согндаль 3:0 Стрёммен
Конгсвингер 0:0 Согндаль Согндаль 2:0 Нест-Сотра Тромсё 2:2 Согндаль Согндаль 4:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 2:2 Согндаль Согндаль 4:2 Хам-Кам Лиллестрём 0:2 Согндаль Согндаль 1:0 Рёуфосс КФУМ 4:1 Согндаль Согндаль 0:2 Санднес Гроруд 3:1 Согндаль Согндаль 6:1 Улленсакер-Киса Осане 1:4 Согндаль Согндаль 1:3 Oygarden Хам-Кам 1:1 Согндаль Согндаль 1:0 Олесунн
Конгсвингер Последние 20 матчей: + = -Конгсвингер 1:2 Хам-Кам Лиллестрём 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 2:4 Осане Санднес 1:0 Конгсвингер
Конгсвингер 0:0 Согндаль Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:3 Лиллестрём КФУМ 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:1 Стрёммен Дьерв 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Нест-Сотра Ранхейм 3:2 Конгсвингер Рёуфосс 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 0:1 Гроруд Схьёрдал-Блинк 5:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:2 Тромсё Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Конгсвингер 3:1 Лиллестрём Улленсакер-Киса 0:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:4 Ранхейм
Последние игры между собой
Согндаль: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 5
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 6
Конгсвингер 1:3 Согндаль Первый дивизион Согндаль 4:1 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 3:1 Согндаль Norway - Play Off Согндаль 1:2 Конгсвингер Адекколига Конгсвингер 0:2 Согндаль Адекколига Согндаль 3:0 Конгсвингер Кубок НМ Конгсвингер 4:3 Согндаль Адекколига Конгсвингер 2:4 Согндаль Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|18
|12
|3
|3
|44 - 21
|39
|2.
|Тромсё
|17
|12
|2
|3
|30 - 12
|38
|3.
|Ранхейм
|18
|11
|1
|6
|49 - 30
|34
|4.
|Лиллестрём
|17
|9
|5
|3
|27 - 16
|32
|5.
|Осане
|18
|8
|4
|6
|35 - 26
|28
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|18
|7
|5
|6
|36 - 33
|26
|7.
|Санднес
|18
|7
|4
|7
|26 - 35
|25
|8.
|Рёуфосс
|18
|6
|7
|5
|27 - 23
|25
|9.
|Гроруд
|18
|6
|6
|6
|28 - 28
|24
|10.
|Стрёммен
|18
|6
|3
|9
|26 - 34
|21
|11.
|КФУМ
|18
|5
|5
|8
|21 - 28
|20
|12.
|Улленсакер-Киса
|16
|4
|5
|7
|28 - 34
|17
|13.
|Дьерв
|15
|3
|6
|6
|22 - 34
|15
|14.
|Хам-Кам
|17
|3
|5
|9
|26 - 37
|14
|15.
|Конгсвингер
|18
|3
|4
|11
|19 - 36
|13
|16.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|17.
|Oeygarden FK
|5
|1
|0
|4
|8 - 15
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.5
|7.5
|10.00
|1.03
|12.00
|1.01
|3.55
|1.27
|4.70
|1.17
|1.92
|1.82
|2.04
|1.72
|2.15
|1.65
|1.87
|1.87
|5.90
|1.10
|—
|—
|1.40
|2.85
|—
|—
|3.55
|1.27
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.58
|2.30
|1.03
|10.00
|1.97
|1.77
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.60
|1.16
|2.66
|1.44
|—
|—
|2.16
|1.68
|—
|—
|1.74
|2.18
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.28
|3.42
|—
|—
|1.11
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|13.85
|1.01
|13.00
|1.01
|5.26
|1.13
|4.54
|1.17
|2.66
|1.43
|—
|—
|2.12
|1.66
|—
|—
|1.67
|2.10
|—
|—
|1.38
|2.85
|—
|—
|1.28
|3.40
|—
|—
|1.12
|5.49
|—
|—
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.03
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.41
|1.13
|—
|—
|2.82
|1.45
|2.44
|1.58
|2.56
|1.53
|2.08
|1.79
|1.83
|2.04
|1.62
|2.35
|1.42
|2.94
|2.78
|1.46
|3.09
|1.39
|2.56
|1.53
|2.02
|1.84
|1.63
|2.33
|1.45
|2.81
|—
|—
|1.58
|2.44
|1.34
|3.33
|1.11
|7.04
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|2.78
|1.43
|—
|—
|1.72
|2.10
|—
|—
|1.28
|3.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.82
|1.23
|—
|—
|2.70
|1.42
|—
|—
|1.70
|2.05
|—
|—
|1.29
|3.34
|1.19
|4.26
|1.05
|8.16
|1.04
|8.81
|—
|—
|—
|—
|3.53
|1.32
|2.70
|1.48
|1.98
|1.88
|1.67
|2.26
|1.49
|2.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—