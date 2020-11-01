  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эльфсборг
 
Позже

Стадион:
Норрчёпинг
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
27
Хольст
Фредерик
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
30
Felix
Jakobsson
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
14
Бинаку
Эгзон
21
Терн
Симон
6
Смит
Эрик
7
Франссон
Александер
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
99
Хакшабанович
Сеад
Эльфсборг
4-3-3
Норрчёпинг
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Йеспер III 11 (3) 0.44
2. Фрик Пер 8 (2) 0.32
3. Rasmus Alm 6 0.24
4. Ларссон Юхан 3 0.12
5. Хольст Фредерик 2 0.08
6. Gustav Henriksson 2 0.08
7. Ольссон Симон 1 0.04
8. Нильсен Сиверт 1 0.04
9. Холмен Самуэль 1 0.04
10. Jeppe Okkels 1 0.04
11. Jacob Ondrejka 1 0.04
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Simon Strand 0 0
14. Окуму Джозеф 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.52
2. Леви Джонатан 8 0.32
3. Лауритсен Расмус 6 0.24
4. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.2
5. Алмквист Понтус 5 0.2
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.12
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.12
8. Франссон Александер 2 0.08
9. Терн Симон 2 0.08
10. Кастегрен Хенрик 2 0.08
11. Вальквист Линус 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 7 0
3. Фрик Пер 6 0
4. Вяйсянен Лео 6 0
5. Нильсен Сиверт 4 0
6. Ольссон Симон 4 0
7. Окуму Джозеф 4 0
8. Хуммет Денис 3 0
9. Карлссон Йеспер III 3 0
10. Холмен Самуэль 1 1
11. Кайб Рами 1 1
12. Rasmus Alm 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 3 0
3. Смит Эрик 3 0
4. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Хакшабанович Сеад 2 0
8. Лауритсен Расмус 2 0
9. Халлениус Линус 1 0
10. Тело Кристофер 1 0
11. Франссон Александер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Петтерссон Исак 1 0
14. Леви Джонатан 1 0
15. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 21.62% (8) 21.62% (8) 21.62% (8) 8.11% (3) 18.92% (7) 8.11% (3)
 Норрчёпинг 11.76% (6) 13.73% (7) 19.61% (10) 19.61% (10) 11.76% (6) 23.53% (12)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг
Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Товарищеские матчи
Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Юргорден 25 12 6 7 41 - 27 42
3. Норрчёпинг 25 11 7 7 51 - 37 40
4. Хеккен 25 10 10 5 38 - 26 40
5. Эльфсборг 25 9 13 3 39 - 32 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 25 9 9 7 40 - 41 36
8. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
9. Эстерсунд 25 8 9 8 26 - 29 33
10. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
11. Мьельбю 25 8 8 9 37 - 41 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
16. Кальмар 25 4 8 13 26 - 44 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эльфсборг - Норрчёпинг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 ноября 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Норрчёпинг
2.65
3.59
2.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.55 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.55 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.42 2.78
  2.55 3.59 2.80

Самый высокий коэффициент на матч «Эльфсборг» – «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльфсборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльфсборг» – «Норрчёпинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 4.70 1.16 3.70 1.23 2.44 1.57 2.15 1.70 1.96 1.86 1.74 2.11 1.59 2.41 1.30 3.50 1.21 3.95 1.09 6.80 1.07 7.60 1.01 12.00
12.50 1.03 11.75 1.04 4.90 1.19 3.94 1.26 2.41 1.63 1.87 1.95 1.61 2.34 1.33 3.36 1.26 3.94 1.11 6.95
5.17 1.19 2.46 1.59 2.19 1.74 1.93 1.96 1.71 2.22 1.58 2.49 1.22 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.61 2.31 1.22 3.95
3.20 1.35 2.26 1.64 1.61 2.32 1.25 3.95 1.16 5.30
3.10 1.40 2.45 1.59 1.85 2.04 1.59 2.46 1.41 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.07 1.71 1.55 2.37 1.33 3.15
4.95 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.55
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Эльфсборг - Норрчёпинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ




Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный