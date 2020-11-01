Эльфсборг
Позже
Стадион: Boraas Arena
Норрчёпинг
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
30 Jeppe OkkelsНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
77 Manasse Kusu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлссон Йеспер III
|11 (3)
|0.44
|2.
|Фрик Пер
|8 (2)
|0.32
|3.
|Rasmus Alm
|6
|0.24
|4.
|Ларссон Юхан
|3
|0.12
|5.
|Хольст Фредерик
|2
|0.08
|6.
|Gustav Henriksson
|2
|0.08
|7.
|Ольссон Симон
|1
|0.04
|8.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.04
|9.
|Холмен Самуэль
|1
|0.04
|10.
|Jeppe Okkels
|1
|0.04
|11.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.04
|12.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|13.
|Simon Strand
|0
|0
|14.
|Окуму Джозеф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|13 (1)
|0.52
|2.
|Леви Джонатан
|8
|0.32
|3.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.24
|4.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.2
|5.
|Алмквист Понтус
|5
|0.2
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.12
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.12
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.08
|9.
|Терн Симон
|2
|0.08
|10.
|Кастегрен Хенрик
|2
|0.08
|11.
|Вальквист Линус
|1
|0.04
|12.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.04
|13.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|5
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|7
|0
|3.
|Фрик Пер
|6
|0
|4.
|Вяйсянен Лео
|6
|0
|5.
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|6.
|Ольссон Симон
|4
|0
|7.
|Окуму Джозеф
|4
|0
|8.
|Хуммет Денис
|3
|0
|9.
|Карлссон Йеспер III
|3
|0
|10.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|11.
|Кайб Рами
|1
|1
|12.
|Rasmus Alm
|2
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|15.
|Robert Gojani
|1
|0
|16.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|5
|0
|2.
|Вальквист Линус
|3
|0
|3.
|Смит Эрик
|3
|0
|4.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|5.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|6.
|Терн Симон
|2
|0
|7.
|Хакшабанович Сеад
|2
|0
|8.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|9.
|Халлениус Линус
|1
|0
|10.
|Тело Кристофер
|1
|0
|11.
|Франссон Александер
|1
|0
|12.
|Бинаку Эгзон
|1
|0
|13.
|Петтерссон Исак
|1
|0
|14.
|Леви Джонатан
|1
|0
|15.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|8.11% (3)
|Норрчёпинг
|11.76% (6)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|19.61% (10)
|11.76% (6)
|23.53% (12)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг
Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|25
|14
|8
|3
|51 - 25
|50
|2.
|Юргорден
|25
|12
|6
|7
|41 - 27
|42
|3.
|Норрчёпинг
|25
|11
|7
|7
|51 - 37
|40
|4.
|Хеккен
|25
|10
|10
|5
|38 - 26
|40
|5.
|Эльфсборг
|25
|9
|13
|3
|39 - 32
|40
|6.
|Хаммарбю
|25
|10
|9
|6
|41 - 36
|39
|7.
|Сириус
|25
|9
|9
|7
|40 - 41
|36
|8.
|Эребру
|25
|9
|6
|10
|32 - 36
|33
|9.
|Эстерсунд
|25
|8
|9
|8
|26 - 29
|33
|10.
|АИК
|25
|8
|8
|9
|26 - 28
|32
|11.
|Мьельбю
|25
|8
|8
|9
|37 - 41
|32
|12.
|Варберг БоИС
|25
|7
|7
|11
|33 - 38
|28
|13.
|Гётеборг
|25
|4
|12
|9
|27 - 39
|24
|14.
|Хельсинборг
|25
|4
|10
|11
|28 - 41
|22
|15.
|Фалькенберг
|25
|4
|8
|13
|26 - 42
|20
|16.
|Кальмар
|25
|4
|8
|13
|26 - 44
|20
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эльфсборг» – «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльфсборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльфсборг» – «Норрчёпинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.70
|1.16
|3.70
|1.23
|2.44
|1.57
|2.15
|1.70
|1.96
|1.86
|1.74
|2.11
|1.59
|2.41
|1.30
|3.50
|1.21
|3.95
|1.09
|6.80
|1.07
|7.60
|1.01
|12.00
|
|12.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.90
|1.19
|3.94
|1.26
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.87
|1.95
|—
|—
|1.61
|2.34
|1.33
|3.36
|1.26
|3.94
|1.11
|6.95
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.17
|1.19
|—
|—
|2.46
|1.59
|2.19
|1.74
|1.93
|1.96
|1.71
|2.22
|1.58
|2.49
|—
|—
|1.22
|4.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—