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  3. Швеция
Эльфсборг
2:1
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
11' Гол
Хакшабанович Сеад
15' Желтая карточка
Вальквист Линус
1:1
24' Гол
Ольссон Симон
44' Желтая карточка
Окуму Джозеф
49' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
68' Желтая карточка
Кастегрен Хенрик
2:1
69' Пенальти
Фрик Пер
86' Желтая карточка
Rasmus Alm
90'+3
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
2
Окуму
Джозеф
13
Кайб
Рами
27
Хольст
Фредерик
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
30
Jeppe
Okkels
30
Felix
Jakobsson
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
2
Кастегрен
Хенрик
14
Бинаку
Эгзон
21
Терн
Симон
6
Смит
Эрик
7
Франссон
Александер
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
99
Хакшабанович
Сеад
Эльфсборг
4-3-3
Норрчёпинг
4-4-2

Ход матча

11'
0:1
Хакшабанович Сеад
(Йоханнессон Исак-Бергманн)
15'
 
Вальквист Линус
24'
Ольссон Симон
(Jeppe Okkels)
1:1
44'
Окуму Джозеф
 
46'
 
Ishaq Abdulrazak
Бинаку Эгзон
49'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
68'
 
Кастегрен Хенрик
69'
Фрик Пер
2:1
79'
 
Kevin Alvarez1
Смит Эрик
86'
Rasmus Alm
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлссон Йеспер III 11 (3) 0.42
2. Фрик Пер 9 (3) 0.35
3. Rasmus Alm 6 0.23
4. Ларссон Юхан 3 0.12
5. Ольссон Симон 2 0.08
6. Хольст Фредерик 2 0.08
7. Gustav Henriksson 2 0.08
8. Нильсен Сиверт 1 0.04
9. Jeppe Okkels 1 0.04
10. Холмен Самуэль 1 0.04
11. Jacob Ondrejka 1 0.04
12. Вяйсянен Лео 0 0
13. Simon Strand 0 0
14. Окуму Джозеф 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 13 (1) 0.5
2. Леви Джонатан 8 0.31
3. Хакшабанович Сеад 6 (1) 0.23
4. Лауритсен Расмус 6 0.23
5. Алмквист Понтус 5 0.19
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.12
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.12
8. Франссон Александер 2 0.08
9. Терн Симон 2 0.08
10. Кастегрен Хенрик 2 0.08
11. Вальквист Линус 1 0.04
12. Ishaq Abdulrazak 1 0.04
13. Блумквист Андреас 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 5 3
2. Хольст Фредерик 7 0
3. Фрик Пер 6 0
4. Вяйсянен Лео 6 0
5. Окуму Джозеф 5 0
6. Нильсен Сиверт 4 0
7. Ольссон Симон 4 0
8. Хуммет Денис 3 0
9. Карлссон Йеспер III 3 0
10. Холмен Самуэль 1 1
11. Кайб Рами 1 1
12. Rasmus Alm 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 5 0
2. Вальквист Линус 4 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 4 0
4. Смит Эрик 3 0
5. Дагерстоль Филип 1 1
6. Терн Симон 2 0
7. Хакшабанович Сеад 2 0
8. Лауритсен Расмус 2 0
9. Халлениус Линус 1 0
10. Тело Кристофер 1 0
11. Франссон Александер 1 0
12. Бинаку Эгзон 1 0
13. Петтерссон Исак 1 0
14. Кастегрен Хенрик 1 0
15. Леви Джонатан 1 0
16. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 21.62% (8) 21.62% (8) 21.62% (8) 8.11% (3) 18.92% (7) 8.11% (3)
 Норрчёпинг 11.76% (6) 13.73% (7) 19.61% (10) 19.61% (10) 11.76% (6) 23.53% (12)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Кальмар Эребру 3:2 Эльфсборг Стенунгсандс 0:3 Эльфсборг
Эльфсборг 0:0 Гётеборг Эльфсборг 1:1 Хеккен Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:2 АИК Варберг БоИС 1:3 Норрчёпинг Готтне 0:6 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Сириус
Юргорден 1:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мальмё Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Норрчёпинг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Товарищеские матчи
Эльфсборг 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 25 14 8 3 51 - 25 50
2. Эльфсборг 26 10 13 3 41 - 33 43
3. Юргорден 25 12 6 7 41 - 27 42
4. Хеккен 25 10 10 5 38 - 26 40
5. Норрчёпинг 26 11 7 8 52 - 39 40
6. Хаммарбю 25 10 9 6 41 - 36 39
7. Сириус 26 9 10 7 42 - 43 37
8. Мьельбю 26 9 8 9 40 - 41 35
9. Эребру 25 9 6 10 32 - 36 33
10. Эстерсунд 26 8 9 9 26 - 32 33
11. АИК 25 8 8 9 26 - 28 32
12. Варберг БоИС 25 7 7 11 33 - 38 28
13. Гётеборг 25 4 12 9 27 - 39 24
14. Хельсинборг 25 4 10 11 28 - 41 22
15. Кальмар 26 4 9 13 28 - 46 21
16. Фалькенберг 25 4 8 13 26 - 42 20
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Окуму Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ольссон Симон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Вальквист Линус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Хакшабанович Сеад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.22 4.90 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 7.50 62.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.53 3.42 2.78
  1.25 5.04 23.91

Самый высокий коэффициент на матч «Эльфсборг» – «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эльфсборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норрчёпинг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эльфсборг» – «Норрчёпинг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 9.20 1.03 3.70 1.23 4.50 1.18 2.15 1.70 1.96 1.86 1.74 2.11 1.20 4.20 1.30 3.50 1.04 9.00 1.09 6.80 1.07 8.50 1.01 12.00
12.50 1.03 11.75 1.04 4.90 1.19 3.94 1.26 2.41 1.63 1.87 1.95 1.61 2.34 1.33 3.36 1.26 3.94 1.11 6.95
4.71 1.21 2.74 1.49 4.18 1.25 2.04 1.84 2.93 1.43 2.14 1.76 2.18 1.74 1.81 2.08 1.43 2.96 1.30 3.71 1.23 4.44 1.47 2.80 1.22 4.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
3.50 1.27 2.41 1.53 1.97 1.77 1.22 3.95 1.08 7.00
3.20 1.35 2.26 1.64 1.61 2.32 1.25 3.95 1.16 5.30
3.25 1.37 2.68 1.50 2.10 1.79 1.67 2.29 1.47 2.78 1.41 3.09 1.72 2.20 1.44 2.91 1.16 5.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.07 1.71 1.55 2.37 1.33 3.15
4.95 1.17 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
2.50 1.49
Где смотреть матч Эльфсборг 2:1 Норрчёпинг онлайн

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