1:0
59' ГолJonas Hellgren
64' Желтая карточкаDaniel Stensson
84' Желтая карточкаMoussa Traore3
21
Emil
Skogh
23
Filip
Tronet
14
Спэн
Брайан
90
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Emil SkoghЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
70 Moonga Simba
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Клемон УиллиНападающий
-
10 Джуниор ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paul Olausson
Ход матча
59'
1:0
64'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Patriot Sejdiu
|5
|0.31
|2.
|Kerfala Cissoko
|5 (3)
|0.31
|3.
|John Stenberg
|4
|0.25
|4.
|Liridon Selmani
|3
|0.19
|5.
|Оффия Генри
|2
|0.13
|6.
|Irfan Jasarevic
|1
|0.06
|7.
|Christoffer Styffe
|1
|0.06
|8.
|Daniel Stensson
|0
|0
|9.
|Kadir Hodzic
|0
|0
|10.
|Hampus Finndell
|0
|0
|11.
|Берггрен Густав
|0
|0
|12.
|Malkolm Moenza
|0
|0
|13.
|Кабаши Ариан
|0
|0
|14.
|Джуниор Джон
|0
|0
|15.
|Suleman Zurmati
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Moussa Traore3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hampus Finndell
|5
|0
|2.
|Daniel Stensson
|3
|1
|3.
|Christoffer Styffe
|2
|1
|4.
|Kadir Hodzic
|3
|0
|5.
|Oscar Danielsson
|3
|0
|6.
|Клемон Уилли
|1
|1
|7.
|Irfan Jasarevic
|2
|0
|8.
|Filip Anger
|2
|0
|9.
|Джуниор Джон
|2
|0
|10.
|Johan Falkmar
|2
|0
|11.
|Kerfala Cissoko
|2
|0
|12.
|John Stenberg
|2
|0
|13.
|Patriot Sejdiu
|2
|0
|14.
|Emil Berger
|1
|0
|15.
|Берггрен Густав
|1
|0
|16.
|Кабаши Ариан
|1
|0
|17.
|Оффия Генри
|1
|0
|18.
|Suleman Zurmati
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Далкурд
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: + = -Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос
Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос Гётеборг 2:0 Вестерос АИК 1:1 Вестерос
Далкурд Последние 20 матчей: + = -Далкурд 3:2 Вестерос Браге 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Хальмстад Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Далкурд 2:2 Норрбю Умео 1:2 Далкурд Далкурд 0:0 Эргрюте ФФ Треллеборг 4:1 Далкурд Юнгшиле 2:2 Далкурд Далкурд 1:1 Эстер ГАИС 2:1 Далкурд Далкурд 1:2 Дегерфорс Сундсвалль 1:1 Далкурд Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Далкурд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|15
|9
|4
|2
|29 - 12
|31
|2.
|Хальмстад
|15
|9
|4
|2
|23 - 8
|31
|3.
|Йёнчёпинг
|16
|9
|2
|5
|26 - 19
|29
|4.
|Эстер
|16
|7
|5
|4
|22 - 17
|26
|5.
|Акрополис
|16
|6
|8
|2
|22 - 17
|26
|6.
|Сундсвалль
|16
|6
|6
|4
|29 - 22
|24
|7.
|Браге
|16
|6
|4
|6
|22 - 23
|22
|8.
|Эргрюте ФФ
|16
|6
|4
|6
|18 - 22
|22
|9.
|Треллеборг
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|10.
|Вестерос
|16
|5
|4
|7
|20 - 23
|19
|11.
|Норрбю
|16
|4
|7
|5
|18 - 20
|19
|12.
|Далкурд
|16
|3
|7
|6
|22 - 23
|16
|13.
|Умео
|16
|3
|7
|6
|16 - 19
|16
|14.
|ГАИС
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|15.
|Юнгшиле
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|16
|3
|3
|10
|16 - 33
|12
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.55
|1.27
|—
|—
|11.00
|1.03
|—
|—
|1.97
|1.77
|—
|—
|3.50
|1.29
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.97
|1.78
|1.74
|2.02
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.22
|3.80
|1.03
|10.00
|1.07
|7.70
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|11.50
|1.01
|—
|—
|10.75
|1.02
|—
|—
|4.60
|1.18
|—
|—
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.53
|2.44
|1.26
|3.54
|1.18
|4.15
|1.06
|6.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|—
|—
|9.29
|1.05
|—
|—
|4.16
|1.22
|—
|—
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.19
|1.66
|—
|—
|1.73
|2.07
|—
|—
|1.47
|2.63
|1.24
|3.94
|1.18
|4.70
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.01
|14.68
|1.01
|15.08
|3.35
|1.35
|2.81
|1.47
|2.25
|1.68
|1.77
|2.10
|1.79
|2.08
|1.50
|2.70
|1.20
|4.85
|1.55
|2.53
|1.12
|7.06
|1.66
|2.29
|1.45
|2.85
|1.59
|2.44
|1.31
|3.64
|—
|—
|1.18
|5.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.66
|2.13
|—
|—
|2.20
|1.63
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.17
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.54
|2.44
|—
|—
|1.20
|4.41
|1.14
|5.47
|1.03
|11.92
|1.02
|12.67
|1.49
|2.73
|1.28
|3.89
|1.60
|2.41
|1.40
|3.08
|1.53
|2.56
|1.36
|3.26
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—