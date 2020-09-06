  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Вестерос
1:0
Конец матча
Далкурд
0'
1:0
59' Гол
Jonas Hellgren
64' Желтая карточка
Daniel Stensson
84' Желтая карточка
Moussa Traore3
90'+4
1
Anton
Fagerstroem
4
Sean
Sabetkar
5
David
Engstroem
15
Calle
Svensson
21
Emil
Skogh
8
Jonas
Hellgren
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
6
Simon
Johansson
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
1
Filip
Anger
21
Christoffer
Styffe
3
Терзич
Ади
4
John
Stenberg
14
Берггрен
Густав
6
Suleman
Zurmati
15
Daniel
Stensson
25
Malkolm
Moenza
90
Оффия
Генри
92
Liridon
Selmani
13
Hampus
Finndell
Вестерос
4-2-3-1
Далкурд
3-4-3

Ход матча

59'
Jonas Hellgren
(Emil Skogh)
1:0
64'
 
Daniel Stensson
68'
 
Кабаши Ариан
Hampus Finndell
68'
 
Джуниор Джон
Оффия Генри
69'
Moonga Simba
Emil Skogh
 
73'
Moussa Traore3
Jonas Hellgren
 
77'
 
Oliver Granberg
Берггрен Густав
83'
William Videhult
Karwan Safari
 
83'
Albin Sporrong
Filip Tronet
 
84'
Moussa Traore3
 

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Далкурд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Patriot Sejdiu 5 0.31
2. Kerfala Cissoko 5 (3) 0.31
3. John Stenberg 4 0.25
4. Liridon Selmani 3 0.19
5. Оффия Генри 2 0.13
6. Irfan Jasarevic 1 0.06
7. Christoffer Styffe 1 0.06
8. Daniel Stensson 0 0
9. Kadir Hodzic 0 0
10. Hampus Finndell 0 0
11. Берггрен Густав 0 0
12. Malkolm Moenza 0 0
13. Кабаши Ариан 0 0
14. Джуниор Джон 0 0
15. Suleman Zurmati 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Moussa Traore3 1 0
Далкурд
# Игрок      
1. Hampus Finndell 5 0
2. Daniel Stensson 3 1
3. Christoffer Styffe 2 1
4. Kadir Hodzic 3 0
5. Oscar Danielsson 3 0
6. Клемон Уилли 1 1
7. Irfan Jasarevic 2 0
8. Filip Anger 2 0
9. Джуниор Джон 2 0
10. Johan Falkmar 2 0
11. Kerfala Cissoko 2 0
12. John Stenberg 2 0
13. Patriot Sejdiu 2 0
14. Emil Berger 1 0
15. Берггрен Густав 1 0
16. Кабаши Ариан 1 0
17. Оффия Генри 1 0
18. Suleman Zurmati 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 0 0 0 100% (1) 0 0
 Далкурд 14.29% (3) 14.29% (3) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: + = -
Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос
Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС Эстер 0:0 Вестерос Вестерос 2:2 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос Вестерос 0:4 Франке Вестерос 4:0 Соллентуна Сириус 0:3 Вестерос Гётеборг 2:0 Вестерос АИК 1:1 Вестерос
Далкурд Последние 20 матчей: + = -
Далкурд 3:2 Вестерос Браге 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Хальмстад Йёнчёпинг 2:1 Далкурд
Далкурд 2:2 Норрбю Умео 1:2 Далкурд Далкурд 0:0 Эргрюте ФФ Треллеборг 4:1 Далкурд Юнгшиле 2:2 Далкурд Далкурд 1:1 Эстер ГАИС 2:1 Далкурд Далкурд 1:2 Дегерфорс Сундсвалль 1:1 Далкурд Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Далкурд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Далкурд 3:2 Вестерос Суперэттан Вестерос 1:1 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:6 Вестерос Суперэттан Далкурд 4:0 Вестерос Первый дивизион
Вестерос 2:3 Далкурд Первый дивизион Далкурд 1:1 Вестерос Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 15 9 4 2 29 - 12 31
2. Хальмстад 15 9 4 2 23 - 8 31
3. Йёнчёпинг 16 9 2 5 26 - 19 29
4. Эстер 16 7 5 4 22 - 17 26
5. Акрополис 16 6 8 2 22 - 17 26
6. Сундсвалль 16 6 6 4 29 - 22 24
7. Браге 16 6 4 6 22 - 23 22
8. Эргрюте ФФ 16 6 4 6 18 - 22 22
9. Треллеборг 16 5 4 7 18 - 20 19
10. Вестерос 16 5 4 7 20 - 23 19
11. Норрбю 16 4 7 5 18 - 20 19
12. Далкурд 16 3 7 6 22 - 23 16
13. Умео 16 3 7 6 16 - 19 16
14. ГАИС 16 3 7 6 12 - 23 16
15. Юнгшиле 16 3 4 9 20 - 32 13
16. Сирианска Эскильстуна 16 3 3 10 16 - 33 12
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вестерос 1:0 Далкурд онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 6.40 53.00
1.22 4.20 18.00
2.22 3.54 3.16
2.06 3.62 3.46
1.21 5.57 30.49

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.55 1.27 11.00 1.03 1.97 1.77 3.50 1.29 1.15 5.00 1.97 1.78 1.74 2.02 1.03 10.00 1.22 3.80 1.03 10.00 1.07 7.70 1.04 9.00
11.50 1.01 10.75 1.02 4.60 1.18 3.38 1.32 2.24 1.72 1.83 1.98 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.85
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.19 1.66 1.73 2.07 1.47 2.63 1.24 3.94 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 14.68 1.01 15.08
3.35 1.35 2.81 1.47 2.25 1.68 1.77 2.10 1.79 2.08 1.50 2.70 1.20 4.85 1.55 2.53 1.12 7.06 1.66 2.29 1.45 2.85 1.59 2.44 1.31 3.64 1.18 5.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.66 2.13 2.20 1.63 1.08 7.00 1.17 4.60
3.32 1.33 2.31 1.61 1.55 2.45 1.22 4.30
3.25 1.33 2.22 1.64 1.54 2.44 1.20 4.41 1.14 5.47 1.03 11.92 1.02 12.67
1.49 2.73 1.28 3.89 1.60 2.41 1.40 3.08 1.53 2.56 1.36 3.26
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.25 1.28 1.90 1.84 1.40 2.70
3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
1.62 2.26
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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