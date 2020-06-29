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Варберг БоИС
3:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Robin Tranberg
1:0
14' Гол в свои ворота
Tobias Karlsson1
2:0
21' Гол
Alexander Johansson2
36' Желтая карточка
Эрикссон Якоб
58' Желтая карточка
Alexander Johansson2
3:0
60' Гол
Daniel Krezic
3:1
75' Гол
Edi Sylisufaj
90'+6
30
Лукич
Стоян
23
Anton
Liljenbaeck
18
Joakim
Lindner
2
Jon
Birkfeldt
3
Закриссон
Хампус
21
Luke
Le
Roux
8
Albert
Ejupi
19
Gustaf
Norlin
7
Robin
Tranberg
11
Daniel
Krezic
16
Alexander
Johansson2
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
18
Эрикссон
Якоб
10
Karl
Soederstroem
22
Бьёркенгрен
Йон
13
Матисен
Маркус
12
Кристоффер
Карлссон
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
Варберг БоИС
4-2-3-1
Фалькенберг
4-4-2

Ход матча

14'
Robin Tranberg
0:0
14'
Tobias Karlsson1
1:0
21'
Alexander Johansson2
(Gustaf Norlin)
2:0
36'
 
Эрикссон Якоб
58'
Alexander Johansson2
 
60'
Daniel Krezic
3:0
69'
 
Lorik Ademi
Бьёркенгрен Йон
69'
 
Edi Sylisufaj
Чибуйке Джон
69'
Алиев Алибек
Albert Ejupi
 
69'
Albin Winbo
Alexander Johansson2
 
73'
Jesper Modig
Robin Tranberg
 
74'
Adama Fofana
Daniel Krezic
 
75'
3:1
Edi Sylisufaj
(Nsima Peter)
75'
 
Веде Антон
Кристоффер Карлссон
82'
 
Gabriel Johansson
Tobias Karlsson1
90'
Keanin Ayer
Gustaf Norlin
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 23 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustaf Norlin 2 0.08
2. Astrit Seljmani 2 (1) 0.08
3. Alexander Johansson2 2 0.08
4. Daniel Krezic 1 0.04
5. Joakim Lindner 0 0
6. Anton Liljenbaeck 0 0
7. Albin Winbo 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 1 0.04
2. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
3. Tobias Karlsson1 1 0.04
4. Кристоффер Карлссон 0 0
5. Nsima Peter 0 0

Карточки

Варберг БоИС
# Игрок      
1. Adama Fofana 1 0
2. Закриссон Хампус 1 0
3. Алиев Алибек 1 0
4. Anton Liljenbaeck 1 0
5. Albert Ejupi 1 0
6. Jon Birkfeldt 1 0
7. Daniel Krezic 1 0
8. Luke Le Roux 1 0
9. Alexander Johansson2 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Эрикссон Якоб 1 0
2. Ван Лой Сандер 1 0
3. Edi Sylisufaj 1 0
4. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варберг БоИС 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 0
 Фалькенберг 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Варберг БоИС Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:1 Юнгшиле
Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Норрбю 1:4 Варберг БоИС Мальмё 1:3 Варберг БоИС Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Хальмстад ГАИС 0:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Варберг БоИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 5:0 Сюрианска Норрбю 1:1 Варберг БоИС
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

Варберг БоИС: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Фалькенберг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Товарищеские матчи Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Товарищеские матчи Варберг БоИС 0:3 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 3:2 Варберг БоИС Суперэттан
Фалькенберг 2:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 3:5 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС Кубок Варберг БоИС 1:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 1:0 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 4 4 0 0 13 - 4 12
2. Варберг БоИС 4 2 1 1 9 - 5 7
3. АИК 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Юргорден 4 2 0 2 8 - 5 6
5. Кальмар 4 2 0 2 7 - 7 6
6. Мальмё 4 1 3 0 7 - 5 6
7. Хеккен 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Эльфсборг 4 1 3 0 4 - 3 6
9. Сириус 4 1 2 1 6 - 6 5
10. Гётеборг 4 1 2 1 6 - 6 5
11. Эребру 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Хаммарбю 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Мьельбю 4 1 1 2 4 - 6 4
14. Фалькенберг 4 1 1 2 3 - 6 4
15. Эстерсунд 4 0 1 3 2 - 8 1
16. Хельсинборг 4 0 1 3 0 - 8 1
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Эрикссон Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Alexander Johansson бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    ГООООООООЛ - Tobias Karlsson очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    14'
    ПРОМАХ - Robin Tranberg бьет пенальти, но не забивает!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Paaskbergsvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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