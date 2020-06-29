Варберг БоИС
3:1
Конец матча
Стадион: Paaskbergsvallen
Фалькенберг
0:0
14' Не забитый пенальтиRobin Tranberg
1:0
14' Гол в свои воротаTobias Karlsson1
2:0
21' ГолAlexander Johansson2
36' Желтая карточкаЭрикссон Якоб
58' Желтая карточкаAlexander Johansson2
3:0
60' ГолDaniel Krezic
3:1
75' ГолEdi Sylisufaj
30
Лукич
Стоян
21
Luke
Le
Roux
- Основной состав
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Luke Le RouxПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Adama FofanaПолузащитник
-
25 Алиев АлибекНападающий
-
42 Keanin Ayer
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Lorik Ademi
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
14'
0:0
14'
1:0
21'
36'
60'
3:0
75'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gustaf Norlin
|2
|0.08
|2.
|Astrit Seljmani
|2 (1)
|0.08
|3.
|Alexander Johansson2
|2
|0.08
|4.
|Daniel Krezic
|1
|0.04
|5.
|Joakim Lindner
|0
|0
|6.
|Anton Liljenbaeck
|0
|0
|7.
|Albin Winbo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|1
|0.04
|2.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|3.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|4.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|5.
|Nsima Peter
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Adama Fofana
|1
|0
|2.
|Закриссон Хампус
|1
|0
|3.
|Алиев Алибек
|1
|0
|4.
|Anton Liljenbaeck
|1
|0
|5.
|Albert Ejupi
|1
|0
|6.
|Jon Birkfeldt
|1
|0
|7.
|Daniel Krezic
|1
|0
|8.
|Luke Le Roux
|1
|0
|9.
|Alexander Johansson2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрикссон Якоб
|1
|0
|2.
|Ван Лой Сандер
|1
|0
|3.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|4.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варберг БоИС
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|Фалькенберг
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Варберг БоИС Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Гётеборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:1 Юнгшиле
Варберг БоИС 1:1 Броммапойкарна Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС Норрбю 1:4 Варберг БоИС Мальмё 1:3 Варберг БоИС Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:2 Хальмстад ГАИС 0:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Броммапойкарна 1:1 Варберг БоИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 4:0 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Варберг БоИС Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Варберг БоИС 5:0 Сюрианска Норрбю 1:1 Варберг БоИС
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен
Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю
Последние игры между собой
Варберг БоИС: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Фалькенберг: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Фалькенберг 2:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 3:5 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС Кубок Варберг БоИС 1:2 Фалькенберг Товарищеские матчи Фалькенберг 2:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Варберг БоИС Суперэттан Варберг БоИС 1:0 Фалькенберг Суперэттан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|4
|4
|0
|0
|13 - 4
|12
|2.
|Варберг БоИС
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|3.
|АИК
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Юргорден
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|5.
|Кальмар
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|Мальмё
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|7.
|Хеккен
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|8.
|Эльфсборг
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|9.
|Сириус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|Гётеборг
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Эребру
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Хаммарбю
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|Фалькенберг
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|15.
|Эстерсунд
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|16.
|Хельсинборг
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0