АИК
2:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Френдс Арена
Хаммарбю
1:0
27' ГолБауи Набиль
2:0
37' ГолPaulos Abraham
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
13
Фенгер
Мадс
17
Халили
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Eric KahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
-
31 Хаугор ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Erik Ring
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
Ход матча
27'
1:0
37'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|4 (1)
|0.2
|2.
|Гойтом Хенок
|4
|0.2
|3.
|Paulos Abraham
|2
|0.1
|4.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.1
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.05
|6.
|Бауи Набиль
|1
|0.05
|7.
|Метс Кароль
|1
|0.05
|8.
|Robin Tihi
|1
|0.05
|9.
|Enock Kofi Adu1
|1 (1)
|0.05
|10.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|11.
|Хаугор Якоб
|0
|0
|12.
|Сильва Стефан
|0
|0
|13.
|Рашиди Херади
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|6
|0.29
|2.
|Юханнссон Арон
|6 (2)
|0.29
|3.
|Людвигсон Густав
|4
|0.19
|4.
|Имад Халили
|4
|0.19
|5.
|Паулиньо II
|3
|0.14
|6.
|Качаниклич Алекс
|2
|0.1
|7.
|Халили Абдул
|2
|0.1
|8.
|Фенгер Мадс
|1
|0.05
|9.
|Мадьяр Ричард
|1
|0.05
|10.
|Kalle Bjoerklund
|1
|0.05
|11.
|Боянич Дарьян
|0
|0
|12.
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|13.
|Родич Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Офори Эбенезер
|4
|1
|2.
|Бауи Набиль
|5
|0
|3.
|Метс Кароль
|5
|0
|4.
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|5.
|Eric Kahl
|4
|0
|6.
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|1
|7.
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|8.
|Enock Kofi Adu1
|3
|0
|9.
|Карлссон Пер II
|1
|1
|10.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|11.
|Мишель Феликс
|2
|0
|12.
|Robin Tihi
|2
|0
|13.
|Гойтом Хенок
|1
|0
|14.
|Стаматопулос Кенни
|1
|0
|15.
|Димитриадис Панайотис
|1
|0
|16.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|17.
|Рогич Филип
|1
|0
|18.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|19.
|Paulos Abraham
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерсен Йеппе
|7
|0
|2.
|Видгрен Деннис
|4
|1
|3.
|Фенгер Мадс
|4
|0
|4.
|Халили Абдул
|4
|0
|5.
|Сёдерстрём Тим
|4
|0
|6.
|Шер Аймар
|4
|0
|7.
|Людвигсон Густав
|3
|0
|8.
|Имад Халили
|2
|0
|9.
|Фельман Давид
|2
|0
|10.
|Паулиньо II
|2
|0
|11.
|Kalle Bjoerklund
|2
|0
|12.
|Мадьяр Ричард
|0
|1
|13.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|14.
|Оустед Давид
|1
|0
|15.
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|16.
|Качаниклич Алекс
|1
|0
|17.
|Сандберг Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Хаммарбю
|10% (3)
|10% (3)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар
Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Хаммарбю 0:1 АИК Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|20
|11
|7
|2
|38 - 20
|40
|2.
|Хеккен
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|3.
|Эльфсборг
|20
|8
|10
|2
|33 - 27
|34
|4.
|Норрчёпинг
|20
|9
|5
|6
|42 - 30
|32
|5.
|Юргорден
|0:0
|20
|9
|5
|6
|29 - 21
|32
|6.
|Сириус
|19
|7
|8
|4
|33 - 30
|29
|7.
|Хаммарбю
|0:2
|21
|7
|8
|6
|30 - 30
|29
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|21
|6
|9
|6
|19 - 21
|27
|9.
|Варберг БоИС
|20
|7
|5
|8
|30 - 30
|26
|10.
|Мьельбю
|20
|6
|7
|7
|29 - 32
|25
|11.
|Эребру
|20
|6
|6
|8
|23 - 28
|24
|12.
|АИК
|2:0
|20
|5
|6
|9
|18 - 25
|21
|13.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|22 - 33
|16
|16.
|Кальмар
|20
|3
|6
|11
|22 - 35
|15
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.50
|1.12
|7.20
|1.07
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.41
|1.57
|1.98
|1.82
|1.37
|2.95
|—
|—
|1.37
|2.90
|—
|—
|1.11
|5.80
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|1.01
|12.50
|—
|—
|7.50
|1.05
|6.45
|1.09
|3.04
|1.36
|—
|—
|2.32
|1.61
|—
|—
|1.75
|2.19
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.26
|3.70
|1.09
|6.45
|1.06
|7.00
|1.03
|13.75
|—
|—
|7.27
|1.09
|6.17
|1.12
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.73
|2.10
|—
|—
|1.38
|3.03
|—
|—
|1.27
|3.74
|1.11
|6.49
|1.09
|7.27
|1.02
|13.38
|1.02
|13.90
|—
|—
|—
|—
|5.51
|1.16
|2.58
|1.54
|2.19
|1.72
|2.62
|1.52
|2.10
|1.79
|1.83
|2.05
|1.55
|2.54
|1.42
|2.98
|1.34
|3.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.73
|2.15
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.09
|6.80
|1.03
|10.00
|—
|—
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.75
|2.08
|—
|—
|1.36
|3.12
|—
|—
|1.10
|6.80
|1.07
|8.20
|—
|—
|2.70
|1.46
|—
|—
|1.79
|2.01
|—
|—
|1.38
|3.03
|—
|—
|1.11
|6.49
|1.08
|7.75
|1.01
|17.06
|2.37
|1.62
|1.95
|1.93
|1.50
|2.67
|1.34
|3.42
|1.39
|3.11
|1.22
|4.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—