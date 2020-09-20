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  3. Швеция
АИК
3:0
Конец матча

Стадион:
Хаммарбю
0'
1:0
27' Гол
Бауи Набиль
2:0
37' Гол
Paulos Abraham
54' Желтая карточка
Родич Владимир
75' Желтая карточка
Карлссон Пер II
3:0
77' Гол
Люстиг Микаэль
90'+4
23
Яношевич
Будимир
Люстиг
Микаэль
3
Карлссон
Пер
II
5
Метс
Кароль
29
Eric
Kahl
7
Ларссон
Себастьян
8
Enock
Kofi
Adu1
Рогич
Филип
14
Paulos
Abraham
36
Гойтом
Хенок
10
Бауи
Набиль
1
Оустед
Давид
26
Kalle
Bjoerklund
4
Мадьяр
Ричард
13
Фенгер
Мадс
30
Джазе
Моханад
8
Андерсен
Йеппе
19
Мартинссон-Нгуали
Серж
17
Халили
Абдул
11
Родич
Владимир
23
Юханнссон
Арон
16
Людвигсон
Густав
АИК
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

27'
Бауи Набиль
(Paulos Abraham)
1:0
37'
Paulos Abraham
(Бауи Набиль)
2:0
54'
 
Родич Владимир
63'
 
Качаниклич Алекс
Родич Владимир
63'
 
Сандберг Симон
Мадьяр Ричард
68'
Лундстрём Роберт
Бауи Набиль
 
75'
Карлссон Пер II
 
77'
Люстиг Микаэль
3:0
78'
 
Шер Аймар
Мартинссон-Нгуали Серж
80'
Хуссейн Билаль
Paulos Abraham
 
90'
Erik Ring
Рогич Филип
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 10
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 4 (1) 0.2
2. Гойтом Хенок 4 0.2
3. Paulos Abraham 3 0.15
4. Хуссейн Билаль 2 0.1
5. Бауи Набиль 1 0.05
6. Асани Ясир 1 0.05
7. Люстиг Микаэль 1 0.05
8. Метс Кароль 1 0.05
9. Robin Tihi 1 0.05
10. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.05
11. Сигторссон Колбейнн 0 0
12. Хаугор Якоб 0 0
13. Сильва Стефан 0 0
14. Рашиди Херади 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 6 0.29
2. Юханнссон Арон 6 (2) 0.29
3. Людвигсон Густав 4 0.19
4. Имад Халили 4 0.19
5. Паулиньо II 3 0.14
6. Качаниклич Алекс 2 0.1
7. Халили Абдул 2 0.1
8. Фенгер Мадс 1 0.05
9. Мадьяр Ричард 1 0.05
10. Kalle Bjoerklund 1 0.05
11. Боянич Дарьян 0 0
12. Андерсен Йеппе 0 0
13. Родич Владимир 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Офори Эбенезер 4 1
2. Бауи Набиль 5 0
3. Метс Кароль 5 0
4. Ларссон Себастьян 4 0
5. Eric Kahl 4 0
6. Папаяннопулос Сотирис 2 1
7. Карлссон Пер II 2 1
8. Хуссейн Билаль 3 0
9. Enock Kofi Adu1 3 0
10. Гранли Даниэль 2 0
11. Мишель Феликс 2 0
12. Robin Tihi 2 0
13. Гойтом Хенок 1 0
14. Стаматопулос Кенни 1 0
15. Димитриадис Панайотис 1 0
16. Линдквист Расмус 1 0
17. Рогич Филип 1 0
18. Tom Strannegaard 1 0
19. Paulos Abraham 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Андерсен Йеппе 7 0
2. Видгрен Деннис 4 1
3. Фенгер Мадс 4 0
4. Халили Абдул 4 0
5. Сёдерстрём Тим 4 0
6. Шер Аймар 4 0
7. Людвигсон Густав 3 0
8. Имад Халили 2 0
9. Фельман Давид 2 0
10. Паулиньо II 2 0
11. Kalle Bjoerklund 2 0
12. Мадьяр Ричард 0 1
13. Салес Жеан Карлос 1 0
14. Оустед Давид 1 0
15. Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
16. Качаниклич Алекс 1 0
17. Сандберг Симон 1 0
18. Родич Владимир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 5.26% (1) 15.79% (3) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2) 26.32% (5)
 Хаммарбю 10% (3) 10% (3) 23.33% (7) 16.67% (5) 23.33% (7) 16.67% (5)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 0:0 АИК АИК 0:1 Хеккен АИК 2:0 Хельсинборг Фалькенберг 1:1 АИК
АИК 0:1 Эстерсунд Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 0:3 Лех Хаммарбю 2:2 Хельсинборг Гётеборг 0:4 Хаммарбю Хаммарбю 3:3 Кальмар
Хаммарбю 3:0 Пушкаш-Академия Сириус 3:1 Хаммарбю Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Эребру Мальмё 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:1 Гётеборг Кальмар 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 0:0 Сириус Хеккен 3:0 Хаммарбю Хаммарбю 1:0 Варберг БоИС Мьельбю 2:1 Хаммарбю Хаммарбю 1:3 Гётеборг

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 5
Хаммарбю: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 8
Хаммарбю 0:2 АИК Аллсвенскан Хаммарбю 2:1 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Хаммарбю 0:1 АИК Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:0 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 1:2 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан АИК 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 1:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 20 8 10 2 33 - 27 34
4. Норрчёпинг 20 9 5 6 42 - 30 32
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
9. Варберг БоИС 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Мьельбю 20 6 7 7 29 - 32 25
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Фалькенберг 20 3 7 10 22 - 33 16
16. Кальмар 20 3 6 11 22 - 35 15
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Paulos Abraham бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Бауи Набиль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.30 2.45
1.03 13.00 47.00
2.90 3.10 2.50
2.92 3.26 2.46
1.12 9.02 27.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.50 1.12 7.20 1.07 2.20 1.62 2.41 1.57 1.98 1.82 2.11 1.68 1.37 2.90 1.05 8.50 1.10 6.30 1.20 4.20 1.01 12.50 1.04 9.00
7.50 1.05 6.45 1.09 3.04 1.36 2.32 1.61 1.75 2.19 1.38 3.04 1.26 3.70 1.09 6.45 1.06 7.00 1.03 13.75
7.27 1.09 6.17 1.12 3.03 1.38 2.33 1.60 1.73 2.10 1.38 3.03 1.27 3.74 1.11 6.49 1.09 7.27 1.02 13.38 1.02 13.90
5.51 1.16 2.58 1.54 2.19 1.72 2.62 1.52 1.87 2.01 1.55 2.55 1.23 4.36 1.90 1.98 1.13 6.45 1.43 2.95 1.34 3.40 1.15 5.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
1.60 2.25 1.73 2.15 1.07 7.50 1.09 6.80 1.03 10.00
2.62 1.49 1.75 2.08 1.36 3.12 1.10 6.80 1.07 8.20
2.70 1.46 1.79 2.01 1.38 3.03 1.11 6.49 1.08 7.75 1.01 17.06
2.37 1.62 1.95 1.93 1.50 2.67 1.34 3.42 1.39 3.11 1.22 4.56
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.63 2.18 1.23 3.70
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
1.90 1.89
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.35 1.29
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