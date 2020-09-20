Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Ямткрафт Арена
Юргорден
77
Сандберг
Ноа
12
Бротвейт
Пер
20
Куйович
Эмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
21 Simon KronНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тёрготт Блэйр
|3
|0.14
|2.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.14
|3.
|Felix Hoerberg
|2
|0.1
|4.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.1
|5.
|Сандберг Ноа
|2
|0.1
|6.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.1
|7.
|Simon Kron
|1
|0.05
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.05
|9.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.05
|10.
|Ишервуд Томас
|1
|0.05
|11.
|Перри Небию
|0
|0
|12.
|Ahmed Awad
|0
|0
|13.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|14.
|Marco Weymans
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|6 (4)
|0.3
|2.
|Хольмберг Карл
|4
|0.2
|3.
|Куйович Эмир
|3
|0.15
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.15
|5.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.1
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.1
|7.
|Эдвардс Кертис
|2
|0.1
|8.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.1
|9.
|Беркрот Никлас
|1
|0.05
|10.
|Банда Эммануэль
|1
|0.05
|11.
|Уокер Кевин
|1
|0.05
|12.
|Oscar Pettersson
|1
|0.05
|13.
|Радетинац Харис
|0
|0
|14.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|15.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|16.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
|17.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|5
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|4.
|Eirik Haugan
|4
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Kalpi Ouattara
|3
|0
|7.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|8.
|Кейта Али II
|2
|0
|9.
|Ишервуд Томас
|2
|0
|10.
|Перри Небию
|2
|0
|11.
|Marco Weymans
|2
|0
|12.
|Felix Hoerberg
|2
|0
|13.
|Simon Kron
|1
|0
|14.
|Менса Самуэль
|1
|0
|15.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|16.
|Пурвер Алекс
|1
|0
|17.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|18.
|Арин Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|6
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|3.
|Ульвестад Фредрик
|5
|0
|4.
|Ларссон Якоб
|4
|0
|5.
|Кёкк Эллиот
|2
|0
|6.
|Радетинац Харис
|1
|0
|7.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|8.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|9.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|10.
|Уокер Кевин
|1
|0
|11.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|Юргорден
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|3.57% (1)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг
Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|20
|11
|7
|2
|38 - 20
|40
|2.
|Хеккен
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|3.
|Эльфсборг
|20
|8
|10
|2
|33 - 27
|34
|4.
|Норрчёпинг
|20
|9
|5
|6
|42 - 30
|32
|5.
|Юргорден
|0:0
|20
|9
|5
|6
|29 - 21
|32
|6.
|Сириус
|19
|7
|8
|4
|33 - 30
|29
|7.
|Хаммарбю
|0:2
|21
|7
|8
|6
|30 - 30
|29
|8.
|Эстерсунд
|0:0
|21
|6
|9
|6
|19 - 21
|27
|9.
|Варберг БоИС
|20
|7
|5
|8
|30 - 30
|26
|10.
|Мьельбю
|20
|6
|7
|7
|29 - 32
|25
|11.
|Эребру
|20
|6
|6
|8
|23 - 28
|24
|12.
|АИК
|2:0
|20
|5
|6
|9
|18 - 25
|21
|13.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|22 - 33
|16
|16.
|Кальмар
|20
|3
|6
|11
|22 - 35
|15
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.80
|1.11
|8.40
|1.06
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|2.70
|1.42
|2.17
|1.69
|1.48
|2.55
|1.70
|2.15
|1.50
|2.55
|1.17
|4.70
|1.14
|5.20
|1.03
|10.00
|1.02
|10.50
|1.02
|11.00
|9.70
|1.02
|8.70
|1.04
|—
|—
|3.54
|1.28
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.96
|1.93
|—
|—
|1.52
|2.53
|1.33
|3.18
|1.13
|5.20
|1.09
|5.75
|1.01
|10.50
|—
|—
|8.96
|1.06
|8.30
|1.07
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.55
|2.44
|1.37
|3.08
|1.17
|4.99
|1.13
|5.88
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|6.20
|1.14
|—
|—
|2.89
|1.44
|2.28
|1.67
|1.98
|1.90
|1.66
|2.31
|1.49
|2.73
|1.38
|3.15
|1.64
|2.34
|1.44
|2.89
|1.30
|3.64
|—
|—
|1.14
|6.31
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.67
|2.12
|—
|—
|1.98
|1.89
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.12
|5.80
|1.08
|7.00
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.01
|1.80
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.14
|5.55
|1.10
|6.85
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.39
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.46
|2.70
|1.15
|5.39
|1.11
|6.49
|1.02
|14.54
|1.02
|15.27
|1.50
|2.69
|1.28
|3.80
|1.67
|2.29
|1.43
|2.94
|1.45
|2.91
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—