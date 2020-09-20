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  3. Швеция
Эстерсунд
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Юргорден
0' 40'
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
22
Колкетт
Чарли
8
Ссеванкамбо
Исак
13
Фрицсон
Лудвиг
20
Felix
Hoerberg
18
Тёрготт
Блэйр
7
Перри
Небию
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
20
Куйович
Эмир
Эстерсунд
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.14
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.14
3. Felix Hoerberg 2 0.1
4. Jordan Attah Kadiri 2 0.1
5. Сандберг Ноа 2 0.1
6. Francis Jno-Baptiste 2 0.1
7. Simon Kron 1 0.05
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.05
9. Амин Реван 1 (1) 0.05
10. Ишервуд Томас 1 0.05
11. Перри Небию 0 0
12. Ahmed Awad 0 0
13. Мукийби Рональд 0 0
14. Marco Weymans 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.3
2. Хольмберг Карл 4 0.2
3. Куйович Эмир 3 0.15
4. Йоханссон Эрик 3 0.15
5. Витри Аслак Фонн 2 0.1
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.1
7. Эдвардс Кертис 2 0.1
8. Чилуфя Эдвард 2 0.1
9. Беркрот Никлас 1 0.05
10. Банда Эммануэль 1 0.05
11. Уокер Кевин 1 0.05
12. Oscar Pettersson 1 0.05
13. Радетинац Харис 0 0
14. Ринг Джонатан 0 0
15. Ларссон Якоб 0 0
16. Карлстрём Йеспер 0 0
17. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 5 0
2. Сандберг Ноа 3 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Амин Реван 3 0
6. Kalpi Ouattara 3 0
7. Jordan Attah Kadiri 3 0
8. Кейта Али II 2 0
9. Ишервуд Томас 2 0
10. Перри Небию 2 0
11. Marco Weymans 2 0
12. Felix Hoerberg 2 0
13. Simon Kron 1 0
14. Менса Самуэль 1 0
15. Мукийби Рональд 1 0
16. Пурвер Алекс 1 0
17. Колкетт Чарли 1 0
18. Арин Франк 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 6 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 5 0
4. Ларссон Якоб 4 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Радетинац Харис 1 0
7. Хольмберг Карл 1 0
8. Витри Аслак Фонн 1 0
9. Аугустинссон Йонатан 1 0
10. Уокер Кевин 1 0
11. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 5.56% (1) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Юргорден 17.86% (5) 14.29% (4) 21.43% (6) 21.43% (6) 3.57% (1) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг
Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Юргорден 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 20 8 10 2 33 - 27 34
4. Норрчёпинг 20 9 5 6 42 - 30 32
5. Юргорден 0:0 20 9 5 6 29 - 21 32
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 0:2 21 7 8 6 30 - 30 29
8. Эстерсунд 0:0 21 6 9 6 19 - 21 27
9. Варберг БоИС 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Мьельбю 20 6 7 7 29 - 32 25
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. АИК 2:0 20 5 6 9 18 - 25 21
13. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Фалькенберг 20 3 7 10 22 - 33 16
16. Кальмар 20 3 6 11 22 - 35 15
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Юргорден
5.10
3.88
1.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстерсунд 0:0 Юргорден онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 3.70 1.77
4.40 2.95 1.87
4.50 3.88 1.76
4.60 3.62 1.78
4.88 3.13 1.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.80 1.11 8.40 1.06 2.42 1.52 2.70 1.42 2.17 1.69 1.48 2.55 1.70 2.15 1.50 2.55 1.17 4.70 1.14 5.20 1.03 10.00 1.02 10.50 1.02 11.00
9.70 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.50
8.96 1.06 8.30 1.07 3.65 1.28 2.85 1.42 1.95 1.84 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
6.20 1.14 2.89 1.44 2.28 1.67 1.98 1.90 1.66 2.31 1.49 2.73 1.38 3.15 1.64 2.34 1.44 2.89 1.30 3.64 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.67 2.12 1.98 1.89 1.09 6.50 1.12 5.80 1.08 7.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.55 1.10 6.85
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.27
1.50 2.69 1.28 3.80 1.67 2.29 1.43 2.94 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.08 1.29 3.40
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
1.84 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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