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  2. Матчи
  3. Швеция
Эстерсунд
1:1
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
42' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:1
61' Гол
Эрикссон Магнус
86' Желтая карточка
Уокер Кевин
89' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
1:1
90' Гол
Francis Jno-Baptiste
90'+5
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
22
Колкетт
Чарли
8
Ссеванкамбо
Исак
13
Фрицсон
Лудвиг
20
Felix
Hoerberg
18
Тёрготт
Блэйр
7
Перри
Небию
12
Бротвейт
Пер
16
Витри
Аслак
Фонн
4
Ларссон
Якоб
15
Аугустинссон
Йонатан
5
Кёкк
Эллиот
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
7
Эрикссон
Магнус
14
Чилуфя
Эдвард
20
Куйович
Эмир
Эстерсунд
4-3-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

42'
 
Ларссон Якоб
46'
Simon Kron
Менса Самуэль
 
58'
Селларс Джерелл
Колкетт Чарли
 
61'
0:1
Эрикссон Магнус
(Чилуфя Эдвард)
71'
 
Уокер Кевин
Чилуфя Эдвард
72'
Francis Jno-Baptiste
Перри Небию
 
72'
Nikolaos Dosis
Фрицсон Лудвиг
 
78'
 
Хольмберг Карл
Куйович Эмир
83'
Мукийби Рональд
Kalpi Ouattara
 
86'
 
Уокер Кевин
89'
 
Карлстрём Йеспер
90'
 
Oscar Pettersson
Ринг Джонатан
90'
Francis Jno-Baptiste
(Simon Kron)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тёрготт Блэйр 3 0.14
2. Фрицсон Лудвиг 3 0.14
3. Francis Jno-Baptiste 3 0.14
4. Felix Hoerberg 2 0.1
5. Jordan Attah Kadiri 2 0.1
6. Сандберг Ноа 2 0.1
7. Simon Kron 1 0.05
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.05
9. Амин Реван 1 (1) 0.05
10. Ишервуд Томас 1 0.05
11. Перри Небию 0 0
12. Ahmed Awad 0 0
13. Мукийби Рональд 0 0
14. Marco Weymans 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 6 (4) 0.3
2. Хольмберг Карл 4 0.2
3. Куйович Эмир 3 0.15
4. Йоханссон Эрик 3 0.15
5. Витри Аслак Фонн 2 0.1
6. Аугустинссон Йонатан 2 0.1
7. Чилуфя Эдвард 2 0.1
8. Эдвардс Кертис 2 0.1
9. Беркрот Никлас 1 0.05
10. Банда Эммануэль 1 0.05
11. Эрикссон Магнус 1 0.05
12. Уокер Кевин 1 0.05
13. Oscar Pettersson 1 0.05
14. Радетинац Харис 0 0
15. Ринг Джонатан 0 0
16. Ларссон Якоб 0 0
17. Карлстрём Йеспер 0 0
18. Кёкк Эллиот 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 5 0
2. Сандберг Ноа 3 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Амин Реван 3 0
6. Kalpi Ouattara 3 0
7. Jordan Attah Kadiri 3 0
8. Кейта Али II 2 0
9. Ишервуд Томас 2 0
10. Перри Небию 2 0
11. Marco Weymans 2 0
12. Felix Hoerberg 2 0
13. Simon Kron 1 0
14. Менса Самуэль 1 0
15. Мукийби Рональд 1 0
16. Пурвер Алекс 1 0
17. Колкетт Чарли 1 0
18. Арин Франк 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 7 0
2. Йоханссон Эрик 5 0
3. Ульвестад Фредрик 5 0
4. Ларссон Якоб 5 0
5. Кёкк Эллиот 2 0
6. Уокер Кевин 2 0
7. Радетинац Харис 1 0
8. Хольмберг Карл 1 0
9. Витри Аслак Фонн 1 0
10. Аугустинссон Йонатан 1 0
11. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 5.26% (1) 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Юргорден 17.24% (5) 13.79% (4) 20.69% (6) 20.69% (6) 6.9% (2) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:0 Эребру Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд
Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд
Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг
Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен АИК 0:1 Юргорден Юргорден 0:0 Эстерсунд Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Юргорден: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Юргорден 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 20 8 10 2 33 - 27 34
4. Норрчёпинг 20 9 5 6 42 - 30 32
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
9. Варберг БоИС 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Мьельбю 20 6 7 7 29 - 32 25
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Фалькенберг 20 3 7 10 22 - 33 16
16. Кальмар 20 3 6 11 22 - 35 15
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Ларссон Якоб получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 3.70 1.77
80.00 12.00 1.02
4.50 3.88 1.76
4.60 3.62 1.78
5.48 2.65 2.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.75 1.25 8.40 1.06 1.11 5.80 2.70 1.42 2.17 1.69 1.18 4.50 1.70 2.15 1.50 2.55 1.02 11.00 1.14 5.20 1.03 10.00 1.02 10.50 1.02 11.00
9.70 1.02 8.70 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.93 1.52 2.53 1.33 3.18 1.13 5.20 1.09 5.75 1.01 10.50
8.96 1.06 8.30 1.07 3.65 1.28 2.85 1.42 1.95 1.84 1.55 2.44 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
3.88 1.28 3.25 1.37 2.60 1.53 1.95 1.93 1.79 2.10 1.50 2.68 1.22 4.52 1.49 2.73 1.13 6.50 1.64 2.34 1.44 2.89 1.30 3.64 1.14 6.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.67 2.12 1.98 1.89 1.09 6.50 1.12 5.80 1.08 7.00
3.04 1.38 2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.55 1.10 6.85
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.54 1.02 15.27
1.50 2.69 1.28 3.80 1.67 2.29 1.43 2.94 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.41 1.71 2.08 1.29 3.40
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
1.84 1.95
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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