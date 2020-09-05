Сундсвалль
0:0
Первый тайм: 7'
Эстер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Paya Pichkah
-
-
-
9 Marc Mas
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Denis Velic
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энгблом Понтус
|13 (1)
|0.81
|2.
|Блумберг Юхан
|5
|0.31
|3.
|Берг Оливер
|3
|0.19
|4.
|Albin Palmloev
|2
|0.13
|5.
|Олссон Деннис
|1
|0.06
|6.
|Niklas Dahlstroem
|1
|0.06
|7.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0.06
|8.
|Paya Pichkah
|1
|0.06
|9.
|Albin Ekstroem
|1
|0.06
|10.
|Андерссон Йохан II
|0
|0
|11.
|Juanjo Ciercoles
|0
|0
|12.
|Anton Eriksson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|5 (2)
|0.31
|2.
|Nicolas Mortensen
|4
|0.25
|3.
|Carl Johansson III
|3
|0.19
|4.
|Кин Джеймс
|2
|0.13
|5.
|Simon Alexandersson
|2
|0.13
|6.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0.13
|7.
|Mattias Pavic
|1
|0.06
|8.
|Перссон Юхан
|1
|0.06
|9.
|Stefan Karlsson
|0
|0
|10.
|Filip Oernblom
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juanjo Ciercoles
|4
|0
|2.
|Блумберг Юхан
|2
|0
|3.
|Мюрестам Давид
|2
|0
|4.
|Abdul Halik Hudu
|2
|0
|5.
|Anton Eriksson
|2
|0
|6.
|Эрикссон Тобиас
|1
|0
|7.
|Pontus Silfver
|1
|0
|8.
|Блумквист Александр
|1
|0
|9.
|Андерссон Йохан II
|1
|0
|10.
|Johan Bengtsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|7
|0
|2.
|Перссон Юхан
|4
|0
|3.
|Jonathan Drott
|2
|0
|4.
|Stefan Karlsson
|2
|0
|5.
|Сильверхолт Оливер
|2
|0
|6.
|Карлссон Монц
|2
|0
|7.
|Simon Alexandersson
|2
|0
|8.
|Fredrik Lundgren II
|2
|0
|9.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|10.
|Liridon Silka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сундсвалль
|0
|10.71% (3)
|32.14% (9)
|32.14% (9)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|Эстер
|20% (4)
|5% (1)
|20% (4)
|20% (4)
|0
|35% (7)
Предыдущие игры
Сундсвалль Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 3:2 Сундсвалль Хальмстад 1:0 Сундсвалль Сундсвалль 3:0 ГАИС Акрополис 1:1 Сундсвалль
Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Сундсвалль 1:4 Дегерфорс Йёнчёпинг 3:3 Сундсвалль Эстер 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 0:0 Норрбю Эргрюте ФФ 0:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Вестерос Треллеборг 1:1 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Далкурд Браге 1:2 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Умео Сундсвалль 2:1 Умео Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:4 Варберг БоИС Сундсвалль 2:2 Броммапойкарна Русенборг 5:1 Сундсвалль
Эстер Последние 20 матчей: + = -Эстер 4:1 ГАИС Юнгшиле 0:2 Эстер Эстер 4:2 Браге Хальмстад 2:0 Эстер
Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Эстер: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|15
|9
|4
|2
|29 - 12
|31
|2.
|Хальмстад
|15
|9
|4
|2
|23 - 8
|31
|3.
|Йёнчёпинг
|0:0
|16
|8
|3
|5
|23 - 19
|27
|4.
|Акрополис
|16
|6
|8
|2
|22 - 17
|26
|5.
|Сундсвалль
|0:0
|16
|6
|7
|3
|28 - 20
|25
|6.
|Эстер
|0:0
|16
|6
|6
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Браге
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|8.
|Эргрюте ФФ
|0:0
|16
|5
|5
|6
|16 - 22
|20
|9.
|Норрбю
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 18
|20
|10.
|Треллеборг
|16
|5
|4
|7
|18 - 20
|19
|11.
|Вестерос
|15
|4
|4
|7
|19 - 23
|16
|12.
|Далкурд
|15
|3
|7
|5
|22 - 22
|16
|13.
|ГАИС
|16
|3
|7
|6
|12 - 23
|16
|14.
|Умео
|15
|3
|6
|6
|15 - 18
|15
|15.
|Юнгшиле
|16
|3
|4
|9
|20 - 32
|13
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|16
|3
|4
|9
|16 - 30
|13
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|10.00
|1.03
|4.10
|1.21
|3.25
|1.32
|2.12
|1.67
|2.10
|1.68
|1.88
|1.86
|1.66
|2.14
|1.42
|2.70
|1.21
|4.20
|1.16
|4.80
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|—
|—
|—
|—
|11.50
|1.00
|10.75
|1.02
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.73
|—
|—
|1.71
|2.14
|1.45
|2.67
|1.21
|4.05
|1.15
|4.65
|1.04
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.97
|1.07
|7.01
|1.09
|3.31
|1.32
|2.57
|1.49
|—
|—
|1.83
|1.95
|—
|—
|1.46
|2.67
|1.31
|3.37
|1.13
|5.71
|1.11
|6.29
|1.03
|11.22
|1.03
|11.87
|1.01
|15.31
|1.01
|15.70